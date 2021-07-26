Pfizer сплотил антиваксеров?

В Грузии сегодня началась масштабная вакцинация препаратом Pfizer. 24 июля в страну было доставлено полмиллиона доз этой вакцины. В то же время распространение штамма «Дельта», по информации Минздрава, достигло уже почти 50%. Возросла нагрузка на госпитальный сектор, и в ведомстве, как заявляют, готовятся к тому, что этот рост продолжится.

За два дня на вакцинацию препаратом Pfizer зарегистрировались более 150 тысяч человек. С сегодняшнего дня прошедших регистрацию начали прививать в 37 медучреждениях. Прививочные кабинеты в них работают по 12 часов в сутки, говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния. За счет увеличения продолжительности рабочего дня, по ее словам, удалось открыть дополнительные окна для регистрации.

Запись на оставшиеся дозы вакцины будет поэтапно открыта в ближайшие дни – в запасе есть еще около 200 000 доз вакцин Pfizer, т.е. полный курс вакцинации может пройти еще 100 тысяч человек. Привиться препаратом Pfizer могут все граждане старше 16 лет. Кроме тех, кто уже привился другой вакциной. Им, говорит Габуния, было отказано в регистрации.

«Часть граждан не получили подтверждение на регистрацию. Так было в случае с теми, кто уже был вакцинирован, или же с теми, кто получил первую дозу другой вакцины и пытался зарегистрироваться на вторую препаратом Pfizer. Подобные случаи программа не рассматривает, бронь не подтверждается. Таких было около пяти тысяч случаев».

Тем временем распространение штамма «Дельта» в стране увеличилось до 50%. Не исключено, что в стране может циркулировать и другой вариант коронавируса – «Дельта плюс». В Минздраве Израиля сообщили, что выявили случаи заражения этим штаммом среди туристов, вернувшихся в страну из путешествия по Грузии. В Грузии пока эту информацию не комментировали.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации возрастает нагрузка на больничный сектор. Из шести тысяч коек в настоящее время, по информации Минздрава, занято около 5200. В ведомстве заявляют, что, ввиду ожидаемого роста случаев, планируется мобилизовать дополнительные койки – как в больницах, так и в гостиницах.

«На этой неделе у нас есть конкретная схема – в какой день (где) будет расширен коечный фонд, так как, судя по всему, такая необходимость возникнет. Нам также помогут гостиницы. Планируется в ближайшее время добавить не меньше 1500 коек (…) Среди детей есть легкие случаи, и их госпитализация вызывает серьезный дискомфорт как для семьи, так и для самого ребенка. Поэтому для детей в гостиницах будет создана соответствующая среда, чтобы они могли там завершить курс лечения под присмотром врача», – говорит Тамар Габуния.

Антиваксерские настроения, в последнее время активизировавшиеся в социальных сетях, в Минздраве связывают с продвижением программы вакцинации. Чем успешнее она будет, говорит Габуния, тем выше будет активность и антиваксерского движения.

«То, что можно противопоставить этому движению, и то, что мы делаем, – это опять же верная информационная кампания: донести до каждого гражданина информацию о пользе вакцины таким образом, чтобы он мог принять правильное решение. Конечно, различное влияние будет, но в этом случае правильный месседж состоит в том, что вакцина – главный реальный способ спастись, если мы хотим выйти из этого критического положения», – сказала замминистра.

О важности правильной информационной кампании в этом процессе говорит и эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело», – Вато Сургуладзе. Правда, с той лишь разницей, что, по его мнению, власти справляются с этой задачей крайне неэффективно.

«Когда люди не знают, когда не имеют полной информации о каком-либо событии, тогда и начинаются инсинуации, конспиративные теории. Поэтому надо ходить и объяснять (…) У нас большая проблема антиваксерских настроений и в медицинской сфере. Министр, замминистра не в кабинетах должны сидеть, а по больницам, по поликлиникам ходить, проводить встречи, но у меня такое впечатление, что у нас и в руководстве антиваксеров хватает», – говорит Вато Сургуладзе.

Эксперт говорит о необходимости подключить к процессу вакцинации и мобильные группы. По словам Вато Сургуладзе, речь главным образом идет о регионах:

«Надо ездить по деревням – (создать) специальные мобильные бригады, которые будут в провинции заниматься вакцинацией людей. А все сидят и ждут: «Когда люди зарегистрируются, когда люди придут?» Не надо ждать, а надо выйти и принести вакцину людям на дом».

При этом, говорит Вато Сургуладзе, чтобы до конца года достичь заявленной цели – вакцинировать 60% взрослого населения, необходимо ежедневно прививать более 30 тысяч человек. Пока же, по его словам, максимальный суточный показатель составил 11 тысяч, а полный курс вакцинации прошли около 140 тысяч человек.