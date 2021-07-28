Коронавирус в Абхазии: 162 новых случая, один человек скончался

Президент США Джо Байден заявил, что Россия попытается использовать дезинформацию для вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в США, намеченные в 2022 году. Об этом он заявил во вторник, выступая перед перед сотрудниками американских разведывательных служб, сообщает агентство Bloomberg.

Байден сослался на информацию спецслужб, в частности переданную ему во вторник в ходе ежедневного разведывательного брифинга. Своими действиями Россия "явно нарушает наш суверенитет", - заявил президент США.

Содержание ежедневных брифингов, составляемых разведсообществом для президента США и его ближайших советников, редко становится достоянием общественности, отмечает "Голос Америки".

Слова Байдена прозвучали после того, как в прошлом месяце президент встретился с российским лидером в Швейцарии. И Байден, и Путин высоко оценили состоявшиеся переговоры, назвав их полезными и нужными для ослабления напряженности в американо-российских отношениях.

Выступая во вторник, Байден упомянул о встрече с Путиным в Женеве и отметил, что, по его мнению, у Путина есть "реальная проблема", которая заключается в слабости экономики России. По словам президента США, экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, а больше у России "нет ничего". Байден отметил, что осознание этой проблемы делает Путина ещё опаснее.

Байден не первый высокопоставленный американский политик, выступающий с подобным тезисом. Широкую известность получили слова ныне покойного сенатора Джона Маккейна о России как "стране-бензоколонке". Президент Барак Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом, в свою очередь, говорил, что американские санкции привели к тому, что экономика России оказалась "разорванной в клочья".

В ходе выступления перед разведсообществом Байден также предположил, что реальная "горячая" война с крупной державой, если это случится, будет скорее всего "результатом кибератаки с большими последствиями". В своих комментариях президент США подчеркнул, что все большее число кибератак против американских государственных учреждений и частных компаний приходится на Россию и Китай.

Президент Байден не первый американский президент, предупреждающий, что кибервойна может привести к "горячей" войне. Барак Обама и Дональд Трамп заявляли о том, что США могут прибегнуть к военной операции в ответ на особо опасные кибератаки.

Комментарии президента Байдена, по мнению экспертов, свидетельствуют о готовности Белого дома более решительно ответить на кибератаки, число которых только возросло после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой президент США потребовал от президента России предпринять больше усилий для предотвращения кибератак с территории России.

Москва обвинения во вмешательстве в выборы в других странах и в кибератаках традиционно отрицает.