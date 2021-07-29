Польская спортсменка совершила каминг-аут в прямом эфире после серебра на Олимпиаде

Польская спортсменка Катажина Зиллман совершила каминг-аут в прямом эфире после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио 28 июля. Она посвятила медаль своей девушке Юлии, с которой встречается несколько месяцев. Об этом сообщает "Газета Выборча".

26-летняя Зиллман – член сборной Польши по академической гребле. Серебро женской парной четвёрки стало первой наградой страны на этих Олимпийских играх. Польша – консервативная страна, президент которой сравнил ЛГБТ с необольшевизмом. Ранее спортсменка не рассказывала о своей ориентации.

При этом она два года назад принимала участие в акции "Спорт против гомофобии". Сама Зиллман заявляет, что никогда не скрывала свою принадлежность к ЛГБТ, просто не говорила об этом прямо. Комментируя сообщение о своём каминг-ауте она написала в соцсетях: "Не знала, что я была в чулане, чтобы из него выйти".