Ахра Аристава: «Абхазия без бензина не останется»

В течение июля в российских СМИ появлялись публикации о том, что в правительстве России рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Это ударило бы по нефтепереработчикам, но помогло бы потребителям, остановив неудержимый рост цен на горючее на внутреннем рынке. Информация об этом вызвала обеспокоенность, если не сказать легкую панику, у части жителей Абхазии: ведь бензин и другие ГСМ поступают сейчас в республику исключительно из Российской Федерации, и неужели РА может попасть под такой возможный запрет?

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к сотруднику Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахре Аристава с просьбой прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что России выгодно продавать горючее в дальнее зарубежье из-за низкого курса рубля, но из-за роста поставок туда «пошел дефицит на внутреннем рынке. Если все продают в Европу, естественно, на внутренний рынок не хватает. Была информация на РБК, что до 60 тысяч рублей за тонну поднялись цены».

Минэнерго России отследит ситуацию с биржевыми ценами на топливо на неделе до 30 июля, чтобы принять решение о том, вводить ли временный запрет на экспорт топлива, сообщил вчера журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Но входят ли тут в понятие «экспорт» государства в рублевой зоне, такие, как Абхазия и Южная Осетия? Аристава говорит:

«Естественно, люди опасаются, но я думаю, что опасаться не стоит. И я не думаю, что Абхазия будет испытывать недостаток в нефтепродуктах. У нас особые отношения с Россией, и я даже мысли такой не допускаю».

Ну, а если добавить сюда, и об этом мы тоже говорили, что сейчас, летом, в Абхазии находятся тысячи российских автомобилей с туристами, которые, как правило, семьями приезжают на отдых и должны постоянно заправлять свои авто, то мысль о прекращении российских поставок топлива в республику выглядит и вовсе абсурдной.

Тем не менее разговор на эту тему напомнил об идущем уже не одно десятилетие споре в абхазском обществе о нужности или ненужности нефтеразведки и нефтедобычи в Абхазии. Недавно в их пользу высказался в интервью Абхазскому телевидению председатель партии «Айтайра», бывший премьер-министр республики Леонид Лакербая. Когда мы заговорили об этом, Ахра Аристава сказал:

«Ну, тут, получается, у нас с ним разные взгляды. Дело в том, что он в интервью сказал, что у нас нет «айтишников», нет еще специалистов в чем-то… Его взгляд как бы, что это выход для экономики – добыча нефти. Но на сегодняшний день я не вижу почвы, чтобы кто-то приблизился к нефтедобыче. Это очень сложно технологически. И кроме того, что периодически будоражится общество, я не вижу, чтобы кто-то серьезно этим занимался.

– А вообще, если в более отдаленное будущее заглянуть, то к концу века, может, электромобили уже вытеснят…

– Почему «к концу века»? Евросоюз принял план действий касательно экологически чистых технологий. Первый этап – до 2030 года, второй – до 2050-го. План предусматривает жесткие ограничения по автомобилям с двигателем внутреннего сгорания и приоритетное направление – электромобили. И процент рассчитан, сколько должно быть электромобилей – чуть ли не более 70 процентов. То есть весь мир к этому идет. И там дело не только в электромобилях, дело в цифровизации, в новых технологиях. И у нас, кстати, в стране есть граждане – да, пусть пока их немного, – которые владеют всеми этими технологиями. И они создают программное обеспечение – по туризму, банковской сфере, торговле. Это все наши национальные кадры. И мне непонятно, почему Леонид Иванович… Может, он просто не в курсе, но у нас в последние годы ребята очень выросли».

Говоря о большом потоке российских автомобилей на дорогах Абхазии в нынешнем году, естественно вспомнить и о туристическом потоке в целом и об увеличении денежной массы в республике. В первом полугодии 2021 года приток денежных средств в Абхазию по сравнению с прошлым годом увеличился на 6,6 миллиарда рублей, то есть примерно в полтора раза. Такой информацией поделился Нацбанк республики на своем официальном сайте. Приток денежных средств в Абхазию через банковскую систему составил 19,5 миллиардов рублей, отток из страны – 17,8 миллиардов.

«Объем операций по российским картам составил 5,5 миллиарда рублей, что вдвое больше показателя прошлого года. 23 июля мы превысили годовой показатель объема операций по российским картам за прошлый год», – сказал в СМИ сотрудник Нацбанка Абхазии Леон Пилия.

Ахра Аристава так прокомментировал ситуацию:

«Мы видим по объектам массового посещения, что рост в некоторых объектах – в два раза. Естественно, должна расти выручка, что и видно по отчету Нацбанка. Но там что произошло? Некоторые издания в заголовки вынесли приток денег. Но есть ведь еще и отток. Если внимательно и до конца прочитать информацию Нацбанка, то видно, что деньги пришли, но процентов 90 их и ушло. Разница составила миллиард семьсот миллионов рублей, по-моему. И как раз мы видим тот же синхрон – что на 180 миллионов план собираемости налогов перевыполнен, это в районе 10 процентов. Естественно, если туристов больше, то… Если у нас был объем импорта по продуктам питания до шести миллиардов рублей, то сейчас будет больше. Плюс еще и цены выросли. Там же все не только в натуральном выражении, еще и в денежном выражении. В любом случае вполне естественно, что план налоговых поступлений перевыполняется. Я думаю, что он еще больше должен перевыполняться. Надо выходить на 25-30 процентов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия