Тея Цулукиани не проходит по литературному конкурсу

Более десяти номинантов литературной премии «Литера» сняли свои кандидатуры с конкурса. Таким образом они выразили протест в отношении министра культуры – Теи Цулукиани. Чем заслужила глава ведомства такое отношение писателей и какие изменения претерпел конкурс под влиянием Цулукиани, занявшей пост министра культуры несколько месяцев назад?

Первым свою кандидатуру с премии снял писатель Тореса Мосси. Он публично объявил об этом еще несколько дней назад – до того, как сегодня стало известно о том, что в этом году впервые в список жюри был включен человек, отобранный непосредственно Минкультом. По словам писателя, он отказался от участия во всех проектах, финансируемых Минкультом после того, как возглавила его Тея Цулукиани:

«Этот человек столько лет является публичной фигурой. Это не новое лицо. Мы знаем ее еще с тех пор, когда она была министром юстиции. Мы знаем то, как она относится к вещам, как она управляла министерством, как увольняла людей за посты в «Фейсбуке». Это ведь человеческое качество, и ему никуда не деться. С такими методами и таким отношением прийти в сферу культуры – губительно».

Примеру Тореса Мосси поначалу последовали еще два номинанта – Мате Саралишвили и Наталия Авалиани. А сегодня, после того как Дом писателей обнародовал список членов жюри, и другие номинанты один за другим начали снимать свои кандидатуры с премии. Среди пяти членов жюри, которых ранее отбирали организаторы конкурса, пятым оказался человек, назначенный Минкультом, – публицист Иосеб Чумбуридзе.

«До сих пор я воздерживался от бойкотирования литературного конкурса «Литера» ввиду того, что, несмотря на мое крайне негативное отношение к министру, мне нравилось существование такой формы конкурса «по существу». Впрочем, после того как госпожа министр в стиле старого доброго Советского Союза посадила в жюри своего представителя, тем самым сделав очевидной свою личную заинтересованность в лауреатах премии, как и подобает хорошо знающим свое дело агитпропам, – я считаю конкурс лишенным содержания и не вижу место своей книги в лонг-листе», – написал на своей странице в «Фейсбуке» Джаба Заркуа.

Случай этот беспрецедентный. Никогда ранее министерство, и в прошлом финансировавшее премию, не вмешивалось в конкурс таким образом. Отсюда и беспрецедентная реакция номинантов, которые сегодня один за другим делали заявления об отказе в участии в нем, говорит руководитель Дома писателей Наташа Ломоури.

«Это приказ нового министра культуры. Он касается не только Дома писателей. Согласно нему, в составе жюри каждого (проекта), финансируемого Министерством культуры, должен быть один человек от Минкульта. Так Иосеб Чумбуридзе оказался в жюри «Литеры». Завтра мы должны обнародовать (список жюри) второго конкурса, у нас еще одна «Литера» для переводчиков, и мы пока еще не знаем, кого они собираются назначить», – говорит руководитель Дома писателей.

Наташа Ломоури опасается, что действия Минкульта могут разрушить репутацию премии.

«Наше имя, Дома писателей, «Литеры», которое мы в течение многих лет создавали по крупицам, может оказаться под знаком вопроса. Все наши проекты всегда были непредвзятыми. Мы всегда были юридическим лицом публичного права Минкульта, и оно всегда финансировало все наши крупные проекты. Но никогда такого типа соприкосновения с министерством у нас не было, никогда с их стороны не было и попытки оказать давление – они даже не спрашивали, как идет работа жюри и т.д. Так мы привыкли работать. И к такой нашей работе привыкло литературное сообщество».

В самом министерстве ответить на вопросы относительно происходящего не захотели. Из ведомства прислали лишь короткий текст:

«Организацией премии «Литера» полностью занимается Дом писателей. Министерство культуры, спорта и молодежи в конкурс никоим образом не вмешивается. Единственная (точка) соприкосновения – (назначение) одного представителя министерства в конкурсную комиссию из пяти человек. Остальных представителей независимо называет Дом писателей. Кроме того, министерство полностью перечислило Дому писателей 50 тысяч лари на проведение конкурса. Этой суммой Дом писателей также распоряжается независимо».

Призовой фонд премии составляет 30 тысяч лари. Победители в шести номинациях получат денежный приз в размере пяти тысяч лари каждый. В настоящее время составлен лонг-лист номинантов. Жюри предстоит сократить список из более чем 70 книг до шорт-листа и выявить победителей.