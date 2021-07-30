Ситуация с распространением коронавируса достигла опасной черты, предостерегают грузинские эпидемиологи. В стране уже нет дефицита вакцин, но темпы вакцинации остаются низкими. Специалисты не исключают принудительного вакцинирования для некоторых отраслей.

За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились еще 2712 человек, 25 человек скончались. По данным The New York Times, по росту случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние семь дней Грузия переместилась с 13-го места в мире на восьмую позицию.

По мнению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, Грузия находится на гребне четвертой волны пандемии:

«Третья волна была преодолена в середине мая, сегодня заболеваемость уже выше, чем она была на пике третьей волны. Очевидно, что ситуация приближается к критической точке, однако стабильная тенденция последних дней дает предположить, что кризис продлится еще 10-14 дней и далее пойдет на спад. Единственный путь к преодолению кризиса – массовая вакцинация».

В соответствии с планами Минздрава массовой вакцинации, необходимо в течение ста дней достичь прироста от 600 тысяч до миллиона прививок, чтобы обезопасить страну от наступления пятой волны пандемии.

Это будет нелегко, учитывая, что нынешние темпы вакцинации составляют около 15 тысяч человек в день, что почти вдвое отстает от заявленного минимального темпа вакцинации.

По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, группа экспертов, а также члены Межведомственного совета сочли вполне приемлемым расширить вакцинацию Pfizer:

«Благодаря накопленному опыту и минимальному количеству побочных эффектов, вакцинация Pfizer также может проводиться в амбулаторных условиях – в широкой сети поликлиник».

И хотя вакцинация граждан пока остается сугубо добровольным решением, по мнению некоторых медицинских экспертов, уже настала пора выделения профессиональных групп, которые будут обязаны пройти вакцинацию в принудительном порядке. Иване Чхаидзе, глава группы технических советников по иммунизации, говорит, что решение находится на стадии рассмотрения:

«Мы обсуждали этот вопрос на заседаниях Совета по иммунизации. Как минимум две группы людей, на наш взгляд, являются приоритетными. Это, во-первых, медицинский персонал – его вакцинация должна стать обязательной, и будет очень хорошо, если вакцинация станет обязательной для работников системы образования. Мы считаем, прививать надо не только учителей, но и всех, кто участвует в образовательном процессе».

Завтра в страну поступит дополнительно 168 000 доз Pfizer – это закупленные Грузией вакцины. На сегодняшний день привиты 465 тысяч человек, две трети из них – одной дозой.