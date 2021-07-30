Виола фон Крамон: Поведение вашего министра культуры заставило нас онеметь

Решение правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля, является результатом страха, считает экс-премьер Грузии Георгий Гахария.

«Грузинская мечта » 28 июля неожиданно заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 28 июля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.

«Оценка может быть разной. Для меня это выражение страха, поскольку уже становится ясно, что правящей силе все сложнее отвечать текущим в стране вызовам. Это отражается на настрое, на решениях наших граждан. Самое плохое, что правящая партия делает все для сохранения власти, что для меня является огромным разочарованием», - отметил Гахария.

По его словам, государственные интересы перенесены на второй план, а вперед выдвинуты партийные. «Хочу подчеркнуть, неважно, что говорит или делает правящая сила, она уже не учитывает документ, подписанный вместе с международными партнерами, и это является результатом страха», - отметил Гахария.

Заявление об этом Гахария сделал после встречи с депутатом Европарламента из Германии Виолой фон Крамон-Таубадель, которая находится в Тбилиси для проведения консультаций, сообщают «Новости-Грузия».

Бывший премьер также прокомментировал предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране в октябре текущего года.

«Когда мы выдвинем нашего кандидата, все увидите, что если будет второй тур, то и во втором туре мы тоже будем… Хочу сказать одно: несмотря на мои персональные симпатии и антипатии, правящая сила довела дело до того, что в выборах мэра Тбилиси поддержка кандидата не означает только избрание мэра. К сожалению, это означает поддержку того огромного политического шлейфа, который следует за каждым из этих кандидатов», - отметил Гахария.