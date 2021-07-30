Коронавирус в Абхазии: 176 новых случаев, три человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 602 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 176 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 36 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента - мужчина 46 лет и женщины 73 и 75 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 44, 12 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 911 человек. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17 445 человек.