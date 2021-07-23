«Единство и борьба» абхазского турсезона и коронавируса

Сегодня в Абхазии праздничный рабочий день – День флага. В этом году государственному символу страны исполняется 29 лет, но в связи с пандемией коронавируса, а также неустойчивой погодой в эти дни отменены проходившие в последние годы шествие с флагами, концерт и забег утром на сухумской набережной.

Народная артистка Абхазии и России, оперная дива Хибла Герзмава объявила, что, к ее большому сожалению, концерты в рамках фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», которые должны были состояться 13 августа в концертном зале Пицундского храма и 15 августа в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера, отменены», но она надеется на проведение их осенью.

Ситуация с пандемией в Абхазии действительно внушает тревогу. Вот динамика официального ежесуточного прироста заболевших на этой неделе: 196, 101, 171, 195. Статистика бьет, как принято говорить, антирекорды. Но вот что не отменить в связи с ними, так это рекордный по числу посещений Республики Абхазия зарубежными гостями туристический сезон. Да, эта отмена, то есть, по сути, закрытие российско-абхазской границы на Псоу, как полагают аналитики, почти ничего в плане сдерживания пандемии не дала бы, а вот урон экономике республике нанесла бы огромный.

Самый большой кризис в истории туризма в мире продолжается уже второй год. Нынче международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году), сообщает Всемирная туристская организация. Наблюдался небольшой всплеск в мае, но появление новых штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений во многих странах приводит к тому, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки.

Абхазия, можно предположить, относится к тому числу стран, где туризм, согласно статистике, составляет наибольшую долю в экономике (Филиппины, Таиланд и другие). Но так получилось, что на фоне их, несущих огромные экономические потери, руководители абхазской туротрасли рапортуют о том, что российские туристы заполнили местные объекты размещения почти на 100%. На днях СМИ сообщили, что если к 19 июля в 2019-м, допандемийном году, Новоафонскую пещеру посетило 105 274 человека, то в этом – в два раза больше, 210 952 человека. А Рицинский национальный реликтовый парк на 11 июля текущего года посетило уже 297 тысяч человек, лишь на восемь десятков тысяч меньше, чем за весь 2019-й.

Такой спрос на абхазское направление вызван, как известно, тем, что Россия в период пандемии коронавируса закрыла границы со многими странами, а также правилами въезда, которые эти страны ввели для иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Примечательно, что еще в марте 2020 года, когда коронавирусная пандемия только подступала к границам Абхазии, наблюдатели прогнозировали, и для этого не надо было быть оракулами, что к началу летнего турсезона в республике грядет нешуточная полемика между теми, кто озабочен в первую очередь эпидемситуацией и кто – доходами работников туротрасли и госбюжета. Сейчас можно сказать, что все это подтвердилось. С некоторыми, конечно, коррективами. А именно: мало кто тогда почему-то думал, что пандемия растянется и на следующий год; вместе с тем противостояния «стенка на стенку» здесь все же нет. Почему? Потому что понятно, что с закрытой границей на Псоу и прекращением поступления денежной массы от зарубежных туристов выжить всем было бы крайне трудно. При этом очевидно, что от объема турпотока зависит благосостояние не только работников туротрасли и их семей, но и занятых в сфере общепита, торговли и так далее.

Тем не менее отдельные голоса протестующих раздаются. Запомнилось, как 13 июля одно из местных СМИ процитировало слова министра по туризму Абхазии Теймураза Хишба из его интервью РИА Новости о том, что «туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет». С какими же раздражением и ненавистью обрушился на него комментатор на сайте СМИ: тот, мол, делает «заявление о рекордах, когда страна вот-вот задохнется от ковида». Другой комментатор взялся объяснять, что отдыхающие едут сюда вынужденно, «а не из-за нашего прекрасного сервиса». Им, конечно, стали возражать, что министр не хуже их понимает причины нынешнего притока туристов, что нельзя мыслить так однобоко и так далее. Противники закрытия границы для россиян часто ссылаются также в соцсетях на цифры, приводимые абхазскими медиками и свидетельствующие о том, что на фоне проходящих сейчас лечение от ковида в стационарах Абхазии около трех сотен человек число заболевших туристов там мизерно, их единицы.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом «Абхазского союза туризма» Анной Калягиной и попросило ее высказать свое мнение:

«Общаясь с туристами, уверенно можно сказать, что 80% из них либо уже переболели, либо привиты. И они особо не опасаются, но при этом они уже привыкли в России соблюдать все меры безопасности и ведут себя, скажем так, довольно ответственно, если мы сами их не расхолаживаем. Понятно, что они начинают брать пример с нас. Мне кажется, мы сами слишком расслабленно ведем себя в этом отношении. В отелях, на экскурсиях соблюдаются все меры безопасности, нас постоянно проверяет Санэпидслужба».

Что касается того, каков он нынче, российский турист в Абхазии, Анна Калягина сказала:

«К нам сейчас едут туристы… Ну, скажем так, едут, прежде всего, туристы, которые постоянно нас посещают, из года в год, те туристы, которые нас хорошо знают. Но, поскольку многие границы перекрыты и емкость зарубежного туризма для россиян весьма ограничена, Абхазия остается для них одним из очень немногих оставшихся направлений. И вот те люди, которые раньше в Абхазию ни разу не ездили, они посещают Абхазию. И слава богу, что в последнее время все больше позитивных отзывов об Абхазии. При этом едут не только любители отдыха в Турции, но и те, кто раньше ездил в Италию, на Мальдивы, в Таиланд, в целом на европейское Средиземноморье. При этом, когда перекрывали Турцию в 15-м году, Египет в каком-то там году, к нам ехали привыкшие ездить туда, но их, видимо, еще как-то переориентировали туроператоры, ибо путевки надо было как-то возмещать, либо отправлять их по путевке в другое место, то сейчас едут сами, бронируют сами. Стали больше бронировать индивидуальные туры, туры «все включено». То есть это люди, привыкшие к совершенно другому сервису».

На вопрос о том, реален ли прогноз Минтуризма Абхазии, что республику нынче посетят полтора миллиона российских туристов, то есть почти на полмиллиона больше, чем в среднем в последние годы, Калягина ответила:

«Если у нас сезон продлится до ноября и дальше тоже будут люди, то, думаю, это вполне реально, вполне возможно. Это не такая уж большая цифра, тем более что мы считаем и тех туристов, которые приезжают на однодневные экскурсии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия