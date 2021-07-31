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Гарибашвили: Грузия готова предоставить Турции любую посильную помощь
«Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции в связи с гибелью людей и нанесенным Турции ущербом в результате пожаров», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Глава правительства заявил, что Грузия готова оказать Турции любую помощь.
«Мы следим за сообщениями о масштабных лесных пожарах в южных регионах нашего стратегического партнера - Турции. Грузия выражает солидарность с турецким правительством и народом в это тяжелое время. От имени правительства Грузии готов оказать любую помощь соседней Турции», - сказано в заявлении премьер-министра Грузии, которое распространяет администрация правительства Грузии.
Другие новости дня
В Грузию доставили 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer
В Грузию сегодня, 31 июля, доставлено 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer.
«Сегодня в Грузию было доставлено 162 630 доз вакцины Pfizer, которые министерство закупило в результате прямых переговоров с компанией-производителем. Таким образом, в Грузию будет импортировано в общей сложности один миллион доз вакцины Pfizer. На данном этапе уже доставлено 218 790 доз вакцины», - сообщает Минздрав Грузии.
Первая партия из 28 000 доз вакцины Pfizer против коронавируса в соответствии с соглашением прибыла в Грузию 14 июля. До конца октября этого года в Грузию поступит 1,5 миллиона доз Pfizer, сообщают «Новости-Грузия».
Кроме того, 24 июля в Грузию прибыло полмиллиона доз вакцины Pfizer, пожертвованных США.
Регистрация на вакцинацию Pfizer доступна на Booking.moh.gov.ge для граждан в возрасте 16 лет и старше.
В олимпийском Токио за сутки более 4000 новых случаев заражения COVID-19
Два десятка новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки у людей, связанных с проведением Олимпийских игр в Токио. Организаторы соревнований сообщили об этом в субботу, 31 июля.
Общее число инфицированных в связи с Олимпиадой в Токио - 246. Более половины из них граждане Японии.
Соревнования в Токио сопровождаются акция протеста. Горожане связывают рост числа инфицированных в последние недели с подготовкой и проведением Олимпийских игр.
Правительство Японии отрицает связь Олимпиады с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Тем не менее, в Токио за последние 24 часа было зарегистрировано 4058 новых случаев заражения. Как отмечает «Немецкая волна», это самый высокий показатель с момента проникновения инфекции в Японию.
Пятая медаль Грузии на Токио-2020 - Антон Плесной завоевал бронзовую медаль
Грузинская сборная завоевала пятую по счету медаль в ходе Олимпийских игр Токио-2020. Обладателем бронзовой медали стал штангист Антон Плесной, выступивший в весовой категории 96 кг, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Несмотря на травму колена, атлет одолел вес в рывке 177, в толчке 210, и в сумме 387 кг.
«Поздравляю Антона и желаю дальнейших успехов нашим спортсменам!», - так олимпийца поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
24-летний тяжелоатлет – выходец из Украины. Несколько лет назад Антон Плесной переехал в Грузию и принял грузинское гражданство, чтобы развивать свою спортивную карьеру.
Сам Антон рассказал в одном из интервью, что выбрал Грузию из-за того, что здесь он мог тренироваться вместе «с самым сильным человеком планеты» - это чемпион мира Лаша Талахадзе, и под руководством его тренера - Георгия Асанидзе.
Штамм «Дельта» может передаваться через тех, кто уже вакцинирован
В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили информацию о штамме «Дельта»: он отличается высокой заразностью и может передаваться вакцинированными людьми. Эту информацию распространили вечером в пятницу, 30 июля, западные СМИ, в частности, агентство Reuters.
Методы ведения «войны против COVID-19» серьезно поменялись: штамм «Дельта» по заразности можно сравнить с ветряной оспой, он передается вакцинированными людьми и может вызывать более серьезные осложнения в сравнении с предыдущими штаммами коронавируса. Об этом сообщили в пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Опасность быстро распространяющегося в США штамма «Дельта» требует нового подхода к информированию общественности об особенностях нового варианта коронавируса.
У невакцинированных людей в три раза больше шансов заразиться «Дельтой» и более чем в 10 раз больше шансов получить осложнения или умереть от COVID-19 в сравнении с теми, кто прошел вакцинацию.
СDC признает, что методы ведения войны против коронавируса поменялись, и теперь нужно информировать вакцинированных людей об индивидуальных рисках.
Представители CDC подтвердили подлинность документа, о котором ранее сообщили журналисты Washington Post.
Несмотря на то, что у вакцинированных людей меньше шансов заразиться, тем не менее, если они все же заражаются «Дельтой», то вероятность дальнейшей передачи вируса среди них примерно такая же, как и среди невакцинированных людей, говорится в документе.
В Тбилиси разыскивают гражданку Австралии
В Тбилиси разыскивают гражданку Австралии - Шана Брук (Shanae Brooke) больше года назад приехала в Грузию и работала преподавателем английского языка.
Шана пропала накануне днем, сообщают «Новости-Грузия». Не исключено, что на нее напали. Об этом написали в социальной сети ее друзья. Они просят всех сообщить информацию о возможном местонахождении Шаны.
В МВД Грузии заявляют, что ведется работа по розыску молодой женщины, а также расследование по статье 143 УК кодекса, что предусматривает незаконное ограничение свободы.
«Мы точно не знаем, что с ней произошло, однако есть определенные признаки того, что на нее могли напасть. Полиция обнаружила, что телефон Шаны находится где-то в районе Мтацминда, а группы спасателей работали ночью по всему району. К сожалению, пока нет никаких новостей», - пишет знакомый австралийки в социальной сети.
«Она часто ходила в походы в горы возле Тбилиси. Поэтому прогулка на Мтацминда не была для нее чем-то необычным. Вчера она вышла из дома где-то около половины четвертого и направилась к Мтацминда. К четырем она позвонила другу в США, просто, чтобы поговорить. Где-то через полчаса к этому человеку снова поступил звонок и было слышно, что она кричала: «Прошу вас, уберите от меня руки». Видимо, на нее кто-то напал и она автоматически позвонила на последний номер», - сообщил журналистам друг пропавшей девушки Росс Томпсон.
Сегодня с 7 утра он организовал поисковую группу из проживающих в Грузии иностранцев и их местных друзей, которые осматривают территорию лесопарка на Мтацминда, чтобы разыскать девушку или какие-то следы пропавшей.
«Мы шокированы случившимся! Просим всех помочь нам в поисках. Очень многие люди пользуются прогулочной дорожкой на Мтацминда и мы должны убедиться в том, что здесь безопасно», - заявили журналистам друзья Шаны.
Полиция в Крыму закрыла фестиваль, проводящийся вместо «Казантипа»
Российская полиция и Роспотребнадзор в аннексированном Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, проводящийся в селе Поповка у западного берега полуострова. Там с 1992 до 2014 года проходил фестиваль электронной музыки «Казантип».
Как сообщает сайт российского министерства внутренних дел в Крыму, причиной остановки фестиваля стало нарушение санитарных правил, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В частности, речь идет о запрете мероприятий больше, чем с тысячей участников, нарушении режима ношения масок и дистанцирования.
Сообщается, что на месте выявлена продажа наркотиков и заведены несколько административных дел из-за употребления наркотических препаратов без назначения врача и распития алкоголя. Предполагалось, что фестиваль пройдет с 30 июля по 8 августа. В прошлом году мероприятие уже отменялось из-за жалоб местных жителей, — отмечает Крым.Реалии.
- В 2015 году, сразу после аннексии полуострова, фестиваль отменялся решением властей. Тогдашняя российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявляла, что подобных мероприятий в Поповке больше проводиться не будет, позднее власти заявили, что изменили позицию по этому вопросу.
СМИ: В Брянске запытан до смерти уроженец Дагестана
В Брянске похищен и убит 28-летний уроженец Дагестана Ислом Облокулов, известный также под именем Самандар Каландаров. Об этом 31 июля сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно ресурсу, несколько дней назад Облокулов был похищен из квартиры, где жил. Его приятель сообщил об этом в полицию, и молодого человека стали искать. Обнаружили его тело в лесу на окраине Брянска - со следами пыток и целлофановым пакетом на голове.
Облокулов ранее разыскивался по подозрению в убийстве сына бывшего главы «Дагводоканала», которое произошло в ночном клубе в Москве полтора года назад. По этой причине он скрывался и взял второе имя.
Следствие считает, пишет Baza, что Облокулов мог быть убит из мести по заданию экс-главы «Дагводоканала». Подозреваемые в исполнении преступления задержаны, но не дают показаний. Задержан и сам предполагаемый заказчик.
- Ранее 25-летний житель Дагестана Тамерлан Абакаров, пропавший днем 28 июля, был найден в отделе полиции со следами пыток. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и взрывного устройства.
- В августе 2020 года в Санкт-Петербурге сотрудники полиции застрелили 28-летнего уроженца Дагестана Термана Алимагомедова. Согласно сообщению ГУ МВД, мужчина был убит в ходе погони. Он привлек внимание полицейских, когда те патрулировали Фрунзенский район.
- В августе 2019 года в Краснодаре несколько десятков мужчин на углу улиц Ставропольской и Вишняковой устроили перестрелку. От полученных ранений в больнице скончался 27-летний уроженец Дагестана. Позже стало известно о задержании пятерых участников инцидента.
В Южной Осетии вакцинацию от коронавируса прошли порядка 800 человек
Вакцинацию от коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия прошли 784 человека, процесс не останавливается.
«Накануне вакцинацию прошли 14 человек. Полностью завершили вакцинацию 519 человек, за сутки - 44. В основном вакцинируются медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями. В связи с тем, что на сегодняшний день создание коллективного иммунитета является одним из важнейших условий противодействия распространению заболевания, важность вакцинации является неоспоримой», – рассказала агентству «Рес» заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Алла Чочиева.
Вместе с тем, она напомнила о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности как после первой дозы вакцины, так и полной вакцинации.
«Так как вакцина полностью не гарантирует защиту от заболевания, важно не заболеть в промежутке между введением первого и второго компонентов прививки. Необходимо помнить, что полноценный иммунитет формируется через 3 недели после полной вакцинации», – сказала она.
На последнем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 югоосетинский президент Анатолий Бибилов поручил министру здравоохранения и социального развития Сослану Наниеву проработать вопрос о своевременном оснащении противовирусной вакциной, а также лекарственными средствами для лечения COVID-19.
В соответствии с распоряжением, в ближайшее время в республику планируется доставка очередной партии вакцины «Спутник V», а также однокомпонентной «Спутник Лайт».
Из дипмиссий США будут уволены 182 гражданина России из-за указа Путина
Соединенные Штаты уволят 182 российских сотрудников из своих дипмиссий в России из-за запрета нанимать на работу местных граждан. Он был введен в апреле президентом России Владимиром Путиным. О сокращениях рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Указ Путина позволяет российскому правительству решать, сколько человек, не имеющих гражданство работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Российское правительство решило, что США не могут нанять ни одного работника.
Согласно указу Путина, увольнение граждан должно будет оформляться по российскому трудовому праву. Сокращение штата в общем случае гарантирует потерявшим место работы сотрудникам выплату одного среднемесячного заработка.
- По словам Энтони Блинкена, США сожалеют о действиях правительства России, но будут продолжать держать курс на предсказуемые и стабильные отношения.
- Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников на технические и административные должности, в делопроизводство, советниками и юристами.
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В Грузии выявлено 3 196 новых случаев коронавируса
В Грузии за минувшие сутки выявлено 3196 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 147 пациентов, умерли 27 инфицированных. За 24 часа в стране проведено 41 965 тестов на коронавирус, в том числе 24 659 экспресс-тестов на антигены и 17 306 ПЦР-тестов.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 7,62%, за последние 14 дней - 6,78%, за последние семь дней - 7,35%.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 419 534 случая заражения коронавирусом, из которых 382 393 человека выздоровели, умерли - 5 820.
Из 3196 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние 24 часа, 1487 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии - 517, в Имерети - 315, в Квемо Картли - 153, в Шида Картли - 148, в Гурии - 78, в Самегрело - Земо Сванети - 157, в Кахетии - 202, в Мцхета-Мтианети-58, в Самцхе-Джавахети - 62, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 19.
Вакцинировано 481 591 человек, за сутки привились - 16 618.
В карантинном пространстве находятся 54 человека, в больницах - 5 651, в клинических гостинцах - 189 человек.
Кобахидзе: Есть явные признаки финансирования Гахария из Киева
«Есть явные признаки финансирования Георгия Гахария из Киева», - такое заявление сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. В интервью PalitraNews он вновь озвучил мысль о том, что бывший премьер-министр Гахария связан с «Единым оппозиционным движением» и Михаилом Саакашвили.
Кобахидзе не стал раскрывать деталей, но пообещал, что все станет известно, когда придет время. «У нас есть определенная информация, и в какой-то момент будет неплохо ее обнародовать», - добавил политик.
Председатель «Грузинской мечты» также рассказал, что у экс-премьера в команде правящей партии было прозвище «Дым» – «человек, который много говорит, но мало работает». По его словам, Георгий Гахария часто врал. «К сожалению, мы часто сталкивались с этой проблемой. Особенно в последний период, после выборов», - добавил Ираклий Кобахидзе.
Коронавирус в Абхазии: 176 новых случаев, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 602 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 176 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 36 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента - мужчина 46 лет и женщины 73 и 75 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 44, 12 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 911 человек. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17 445 человек.
Виола фон Крамон: Поведение вашего министра культуры заставило нас онеметь
Депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что поведение министра культуры Грузии Теи Цулукиани, когда она отобрала микрофон у журналистки оппозиционной телекомпании «Мтавари», не соответствует демократическому государству.
«Поведение вашего министра культуры заставило нас онеметь. Это абсолютно не соответствует демократическому государству. Иногда я также хочу видеть больше дистанции со стороны журналистов, потому что некоторые из них слишком напирают. Но это не может служить оправданием министру, которая украла микрофон», - азала Крамон в беседе с журналистами.
«Иногда хорошо уважать частную жизнь политиков. И, я добавлю последнее предложение: мы обеспокоены тем, что свобода СМИ в этой стране находится под угрозой», -сказала европарламентарий из Германии.
- Министр культуры Грузии Тея Цулукиани забрала микрофон журналистки «Мтавари» Эммы Гогохия на церемонии открытия театра в Сенаки, отремонтированного фондом «Карту» 22 июля.
- С тех пор «Мтавари» обращался в прокуратуру по этому делу, но министр до сих пор не возвращает микрофон журналисту, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В мире отмечен рост торговли людьми в период пандемии
30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Каждый день тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки преступников. Точных данных нет, но по приблизительным оценкам ООН, около 25 миллионов человек по всему миру являются жертвами принудительного труда и сексуальной эксплуатации. Как сообщает телеканал «Евроньюс», число жертв продолжает расти.
Представитель нигерийского Агентства по борьбе с торговлей людьми рассказал журналистам, что людей набирают из разных мест, доставляют их в пункт назначения. Контрабандисты внушают попавшим к ним людям, что они кому-то должны. Захваченных людей заставляют подписывать обязательство вернуть якобы уже потраченные на них деньги, речь идет о десятках тысячах долларов с одного человека.
В пандемию преступники воспользовались ухудшением материального положения многих людей. По данным группы экспертов Совета Европы, в мире резко активизировалась вербовка людей через интернет.
«Грузинская мечта» назвала кандидатов в мэры в регионах
Политическое объединение «Грузинская мечта» назвало кандидатов в мэры в регионах, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, во время выборов в органы местного самоуправления он будет возглавлять избирательный штаб «Грузинской мечты». Каха Каладзе будет лидером кампании в Тбилиси, а Ираклий Гарибашвили - в масштабе всей Грузии.
Кандидатами в мэры в регионах будут:
Рустави - Нино Лацабидзе, Гардабани - Давид Каргаретели, Марнеули - Кенан Омаров, Болниси - Давид Шеразадишвили, Дманиси - Коба Мурадашвили, Цалка - Илья Сабадзе, Тетрицкаро - Георгий Циклаури, Телави - Леван Андриашвили, Ахмета - Алекси Пицхелаури, Кварели - Гиви Зауташвили, Лагодехи - Джондо Мдивнишвили, Гурджаани - Зураб Утиашвили, Сагареджо - Автандил Гуликашвили, Сигнаги - Малхаз Бегиашвили, Дедоплисцкаро - Николоз Джаниашвили, Гори - Владимир Хинчегашвили, Каспи - Вахтанг Майсурадзе, Карели - Заза Гулиашвили, Хашури - Тенгиз Читаишвили, Ахалцихе - Ираклий Лазарашвили, Аспиндза - Ростом Маграквелидзе, Боржоми - Отар Арболишвили, Адигени - Гоча Кимадзе, Ахалкалаки - Мелкон Макарян, Ниноцминда - Анивард Мосоян, Мцхета - Дмитрий Зурабишвили, Душети - Манана Нариманидзе, Тианети - Леван Циклаури, Кутаиси - Иосеб Хахалеишвили, Багдати - Каха Энукидзе, Чиатура - Гиви Модебадзе, Цкалтубо - Геннадий Баланчивадзе, Сачхере - Леван Иванашвили, Самтредия - Давид Бахтадзе, Терджола - Лаша Гогиашвили, Ткибули - Давид Черкезишвили, Вани - Александр Гогоришвили, Харагаули - Коба Лурсманашвили, Хони - Ладо Джурхадзе, Зестафони - Васил Гвелесиани, Амбролаури - Лаша Чичинадзе, Они - Серго Хидешели, Цагери - Георгий Немсадзе, Лентехи - Георгий Ониани, Зугдиди - Мамука Цоцерия, Цаленджиха - Гога Гулордава, Чхороцку - Дато Гогуа, Хоби - Давид Букия, Сенаки - Вахтанг Гаделия, Мартвили - Торнике Джанашиа, Поти - Бека Вачарадзе, Абаша - Гига Габелая, Местия - Капитон Жоржолиани, Озургети - Автандил Талаквадзе, Ланчхути - Александр Саришвили, Чохатаури - Давид Шарашидзе, Батуми - Арчил Чиковани, Кобулети - Леван Зоидзе, Хелвачаури - Заза Диасамидзе, Кеда - Роланд Беридзе, Шуахеви - Омар Такидзе, Хуло - Вахтанг Беридзе.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
Гахария назвал решение «Мечты» проявлением страха
Решение правящей партии «Грузинская мечта» выйти из соглашения от 19 апреля, является результатом страха, считает экс-премьер Грузии Георгий Гахария.
«Грузинская мечта » 28 июля неожиданно заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 28 июля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.
«Оценка может быть разной. Для меня это выражение страха, поскольку уже становится ясно, что правящей силе все сложнее отвечать текущим в стране вызовам. Это отражается на настрое, на решениях наших граждан. Самое плохое, что правящая партия делает все для сохранения власти, что для меня является огромным разочарованием», - отметил Гахария.
По его словам, государственные интересы перенесены на второй план, а вперед выдвинуты партийные. «Хочу подчеркнуть, неважно, что говорит или делает правящая сила, она уже не учитывает документ, подписанный вместе с международными партнерами, и это является результатом страха», - отметил Гахария.
Заявление об этом Гахария сделал после встречи с депутатом Европарламента из Германии Виолой фон Крамон-Таубадель, которая находится в Тбилиси для проведения консультаций, сообщают «Новости-Грузия».
Бывший премьер также прокомментировал предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране в октябре текущего года.
«Когда мы выдвинем нашего кандидата, все увидите, что если будет второй тур, то и во втором туре мы тоже будем… Хочу сказать одно: несмотря на мои персональные симпатии и антипатии, правящая сила довела дело до того, что в выборах мэра Тбилиси поддержка кандидата не означает только избрание мэра. К сожалению, это означает поддержку того огромного политического шлейфа, который следует за каждым из этих кандидатов», - отметил Гахария.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Кандидатом в мэры Тбилиси от правящей партии является действующий мэр Каха Каладзе.
- А от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. В правящей партии не считают Мелия конкурентом и рассчитывают на безоговорочную победу своего кандидата.
В «Аруаа» считают, что жителей Гали хотят пропустить в район в нарушение закона
В организации абхазских ветеранов «Аруаа» уверены, что жителей Гали с просроченными документами (форма N9) хотят пропустить в район в нарушение закона. В связи с этим оппозиционное объединение обратилось к генеральному прокурору самопровозглашенной республики Абхазия Адгуру Агрба.
В «Аруаа» говорят, что решение приняла администрация Гальского района, согласовав его с сотрудниками абхазской СГБ. Объявление о том, что жителей Гали с просроченными документами будут пропускать через Ингурский мост, 29 июля было опубликовано на фейсбук-странице ГАЛ ТВ. Сейчас это сообщение удалено.
«Мы хорошо помним, как в августе прошлого года, также незаконно, на территорию Абхазии проникли депутаты парламента Грузии в сопровождении помощника президента Абхазии. Несмотря на наши обращения, до сих пор неизвестно, на какой стадии находится расследование данного дела. И теперь, в нарушение закона «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» планируется в массовом порядке пропускать граждан иностранного государства через КПП Ингур в Республику Абхазия», – утверждают в «Аруаа».
В заявлении говорится, что граждане иностранных государств, не признающих независимость Абхазии, должны получать визы в абхазском МИДе. «Аруаа» просит Адгура Агрба принять меры прокурорского реагирования «с целью недопущения массовых или единичных случаев нарушения закона».
- Ранее депутат Гальского районного собрания Ольга Белоусова заявила, что намерена обратиться к спикеру абхазского парламента Валерию Кварчия по вопросу документирования жителей Гальского района. Об этом она сказала 14 июля на совещании в администрации района, которое проводил руководитель администрации президента Алхас Квициниа. Белоусова отметила, что «жители района стучатся во все двери со своей проблемой».
США начали эвакуацию афганцев, работавших с американскими военными
США начали эвакуацию афганцев, которые работали с американскими военными и дипломатами в Афганистане.
В США вместе семьями прибыли бывшие переводчики и другие работники, которые опасаются преследования со стороны радикальной группировки "Талибан" (запрещена в России и других странах мира) после вывода из Афганистана войск США.
Всего Вашингтон в рамках программы эвакуации "Убежище союзников" планирует вывезти около двух с половиной тысяч афганцев, помогавших США последние 20 лет.
На выдачу специальных виз, а также на оказание гуманитарной помощи в связи с ожидаемым наплывом беженцев из Афганистана в соседние страны Вашингтон потратит примерно один миллиард долларов. Этот бюджет уже одобрен конгрессом.
По оценкам ООН, из Афганистана в ближайшие несколько месяцев могут бежать до 500 тысяч человек.
- Американская военная миссия в США началась в 2001 году. В феврале 2020 года Вашингтон и талибы подписали соглашение о мирном урегулировании в Афганистане, которое предусматривает вывод войск США и их союзников в течение 14 месяцев.
- В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о выводе из Афганистана всех американских военных к началу сентября. Тогда же талибы начали активное наступление во многих районах Афганистана. По некоторым данным, группировка может контролировать до 90 процентов территории страны.
- В начале июля 2021 года американские военные покинули Баграм, свою главную авиабазу севернее Кабула.
- Всё чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах.
Китайские власти назвали прилетевший из Москвы борт источником масштабной вспышки COVID-19
Власти Нанкина, китайского города на востоке страны, назвали прилетевший из Москвы пассажирский самолёт авиакомпании Air China источником самой масштабной с начала пандемии вспышки COVID-19. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости".
Во время вспышки в городе выявлены не меньше 200 заразившихся. Вирус уже распространился на 26 населенных пунктов в 15 провинциях страны, передаёт гонконгская газета South China Morning Post. По оценке государственных СМИ КНР, вспышка уже сильнее, чем первоначальная в Ухане, откуда коронавирус распространился по всему миру.
Как минимум в 52 случаях геном вируса оказался таким же, как у обнаруженного на борту вернувшегося из России борта. Первые заражения были зафиксированы у работников местного аэропорта, предполагается, что болезнь начала распространяться с уборщиков московского рейса.
Население Нанкина – 8,5 миллиона человек, почти всё население будет протестировано на коронавирус. Власти Китая ещё в прошлом году заявили, что сумели взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Для этого в городах и провинциях, где выявляется вирус, вводятся жесточайшие карантинные меры.
Однако китайская статистика контролируется правящей в стране компартией и её достоверность оценить практически невозможно. В частности, США обвиняет Пекин в том, что компартия долго задерживала информацию о начале пандемии, что помогло ей распространиться по миру.
- Россия – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран в мире. Только по официальной статистике в стране умерли почти 158 тысяч больных с ковидом. Многие демографы считают оценку заниженной в разы.
- По официальным данным, в России с начала пандемии выявлено 6 242 066 случаев заражения коронавирусом нового типа. В Китае – около 105 тысяч человек. Население Китая почти 1,4 миллиарда человек, плотность в крупных городах значительно превышает российскую.
Бразилия отменит контракт на поставку российской вакцины против COVID-19
Правительство Бразилии планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил бразильский Минздрав.
Решение связано с задержками в выдаче разрешения на использование российской вакцины со стороны бразильского регулятора – агентства Anvisa.
Министерство считает, что программа вакцинации в стране может пройти без российской вакцины. При этом ситуация может поменяться, если Anvisa всё-таки выдаст лицензию на использование "Спутника V".
Соглашение об импорте 10 миллионов доз "Спутник V" было подписано Российским фондом прямых инвестиций с бразильской фармацевтической компанией União Quimica. Она планировала производить российскую вакцину на территории Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Для этого компании требовалось получить разрешение от Anvisa на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях. Процесс остановился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полную информацию о вакцине, пишет "Голос Америки".
Министр здравоохранения также заявил об отмене контракта стоимостью 316 миллионов долларов на поставку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin. Контракт признан недействительным, так как Anvisa не одобрила использование вакцины.
С начала пандемии коронавируса в Бразилии было зарегистрировано 20 миллионов случаев заражения и более 550 тысяч смертей.
В стране одобрены четыре препарата для вакцинации против COVID-19 – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinovac. Первую прививку получили 48 процентов жителей. Полностью вакцинированы около 20 процентов.
В Ахалгори зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщила агентству «Рес» пресс-секретарь администрации района Анжела Кокоева, вирус был обнаружен в крови свиней, принадлежащих крестьянско-фермерским хозяйствам поселка Ахалгори и села Мосабруни (Раздахан).
«Лабораторные исследования проводились в РФ. В местах, где зарегистрирован очаг инфекции, проводится полный комплекс мероприятий по её предотвращению. Всего в районе на сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах пало 29 свиней», – сказала Кокоева.
По её словам, администрация района приобрела весь необходимый материал для выставления дезбарьеров в самом поселке и в селе Захори (Заккор) с целью недопущения распространения вируса на территории района.
«Проводится дезинфекция личных подсобных хозяйств при помощи средств, обладающих антибактериальным эффектом. Данные меры помогут снизить риски распространения инфекционного заболевания свиней также в целях предотвращения АЧС», – отмечает она.
Кокоева подчеркивает, что главный ветеринарный врач района Алексей Тигиев рекомендует жителям содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах.
«Он рекомендует не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными и немедленно сообщать о случаях заболевания в ветеринарную службу. Жители проводят убой своих свиней, но до этого они должны взять анализы во избежание наличия инфекционного заболевания», – заметила Кокоева.
Пресс-секретарь добавила, что из района, где зафиксирована вспышка АЧС, запретили вывоз сельскохозяйственной продукции, в том числе и мясомолочной продукции.
Ранее югоосетинские власти сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в нескольких селах Цхинвальского района. В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия подозревают, что вспышка эпидемии АЧС связана с работой тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара.
Учения в Грузии: Москва «предпримет меры для обеспечения своих интересов»
Учения Agile Spirit в Грузии с участием стран НАТО вызывают у России озабоченность, Москва предпримет необходимые меры для обеспечения своих интересов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними следим, и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для того чтобы надёжно обеспечить наши интересы», – сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакса».
Он отметил, что в последние годы количество учений НАТО увеличивается, многие из них имеют антироссийскую направленность, военное планирование альянса все больше затачивается для парирования «угрозы с востока».
Ранее учения прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва обязана принимать меры по обеспечению безопасности.
Обеспокоены проходящими в Грузии учениями власти самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
- Учения Agile Spirit 2021 стартовали 26 июля. В них задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военнослужащие, еще 700 – американские.
Диджей из Германии говорит, что подвергся нападению в Батуми на почве гомофобии
Резидент берлинского клуба Berghain и тбилисского Khidi, выступающий под псевдонимом Phase Fatale, заявил, что подвергся нападению на почве гомофобии в Батуми.
Артист, который должен был выступить сегодня в клубе Sphere, говорит, что нападавший связан с сотрудниками службы охраны этого клуба.
Об инциденте рассказал и друг Phase Fatale из Грузии. Лаша Габуния пишет в соцсети, что работал в баре клуба Sphere. Противостояние началось, когда один из посетителей не оплатил напиток. Бармен призвал его покинуть территорию клуба, после чего посетитель оскорбил его. При этом охранники и организаторы не вывели гостя с территории. Именно этот человек, вместе с двумя другими, напал на бармена и диджея после того, как они покинули клуб.
В самом батумском клубе, а также в МВД Грузии инцидент пока не комментируют.
Великобритания раскритиковала Россию и Китай за действия в космосе
Россия и Китай ежедневно создают угрозы в космосе. С таким заявлением на открытии космического командования Великобритании выступил глава штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон.
По словам Уигстона, Россия запустила в космос несколько спутников, которые имеют характеристику оружия. А Китай разрабатывает ракеты для уничтожения спутников, ослепляющие лазеры и устройства для создания радиопомех, утверждает военный.
Уигстон также отметил, что Россия и Китай запускают свои аппараты рядом со спутниками других стран. Кроме того, Москва и Пекин ведут работы, в результате которых космическая техника других государств может быть уничтожена, полагает начальник штаба британских ВВС.
Уигстон допустил, что королевство может создать собственное оружие для защиты своих космических активов.
Космическое командование Великобритании займётся военными разработками в космосе. Новая организация также будет отслеживать возможные угрозы в космосе – от космического мусора до преднамеренных атак. Командование будет работать в координации с ключевыми союзниками – США, Австралией и Францией.
- В конце 2020 года космическое командование США сообщило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата. Как следует из заявления ведомства, это испытание стало частью масштабной программы, в рамках которой российская сторона разрабатывает и размещает на земле и орбите космическое оружие. Данный шаг противоречит официальным заявлениям российского руководства о том, что оно стремится предотвратить милитаризацию космоса, сказано в заявлении.
- В июле 2020 года США и Великобритания обвинили Москву в проведении космических стрельб. Утверждалось, что один российский спутник запустил снаряд в другой.
- Россия отвергает критику западных военных, настаивая на мирном характере любых космических тестов. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла подобные заявления "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".
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