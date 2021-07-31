В Грузию доставили 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer

В Грузию сегодня, 31 июля, доставлено 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer.

«Сегодня в Грузию было доставлено 162 630 доз вакцины Pfizer, которые министерство закупило в результате прямых переговоров с компанией-производителем. Таким образом, в Грузию будет импортировано в общей сложности один миллион доз вакцины Pfizer. На данном этапе уже доставлено 218 790 доз вакцины», - сообщает Минздрав Грузии.

Первая партия из 28 000 доз вакцины Pfizer против коронавируса в соответствии с соглашением прибыла в Грузию 14 июля. До конца октября этого года в Грузию поступит 1,5 миллиона доз Pfizer, сообщают «Новости-Грузия».

Кроме того, 24 июля в Грузию прибыло полмиллиона доз вакцины Pfizer, пожертвованных США.

Регистрация на вакцинацию Pfizer доступна на Booking.moh.gov.ge для граждан в возрасте 16 лет и старше.