Грузинские СМИ озвучили свои версии убийства гражданки Австралии

Спустя сутки поисков, вечером 31 июля пропавшую гражданку Австралии обнаружили мертвой в Тбилиси, сообщает МВД Грузии. «В результате нескольких часов интенсивных поисково-следственных мероприятий сотрудники МВД обнаружили тело женщины на склоне горы Мтацминда», - говорится в сообщении ведомства.

По одной из версий, молодую женщину убили. Ее тело нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Телеканал «Мтавари», заснявший место преступления с дрона, утверждает, что на теле молодой женщины присутствуют следы насильственной смерти - у нее разбита голова и видны ссадины на руках. Некоторые личные вещи и одежда разбросаны поблизости. СМИ не исключают, что целью жестокого нападения было изнасилование.

31-летняя Шана Брук работала учителем английского в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси, сообщают «Новости-Грузия». В последний раз гражданку Австралии видели накануне, в половине четвертого дня, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять по одному и тому же маршруту в окрестностях горы.

30 июля во время трекинга иностранка позвонила своей подруге в США, и та услышала крики: «Уберите от меня свои руки!». После звонок отключился. Затем подруга гражданки Австралии связалась с их общими знакомыми в Тбилиси и подняла тревогу. Молодую женщину искали как полицейские, так и волонтеры.

МВД не приводит каких-либо деталей и не говорит о версиях. После пропажи иностранки следствие начали по статье «незаконное ограничение свободы». Скорее всего, в ближайшее время ее переквалифицируют. «В рамках продолжающегося расследования будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия», - подчеркивают в МВД.