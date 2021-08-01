Коронавирус в Грузии: 2 654 новых случаев заражения, скончались 33 пациента

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 654 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 41,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 8,34%, за последние две недели – 6,95%, а за последнюю неделю – 7,57%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 422 188.

Более 49% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 196. В Аджарии выявили 443 случая заражения, в Имерети – 322, в Самегрело и Земо Сванети – 163, в Кахети – 157, в Квемо Картли – 111, в Шида Картли – 95, в Гурии – 70, в Мцхета-Мтианети – 51, в Самцхе-Джавахети – 34, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.

От ковида умерли еще 33 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 853.

Выздоровели 1 319 человек, их общее число выросло до 384 712.

На данный момент в Грузии 31 597 активных случаев коронавируса. Из 5 881 пациент (около 19%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 139 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 231 человек. 2 038 граждан (около 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 23 678 лечатся на дому.

В карантинных пространствах размещены 49 человек, в самоизоляции остаются более 21,7 тысячи.