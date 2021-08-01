За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 172 жителей Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 46 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, 11 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 083 человека. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17 806 человек.