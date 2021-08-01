Грузинский спортсмен Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. В полуфинале грузинский борец одолел кубинца Акосту Фернандеса, выступающего за Чили, а в четвертьфинале - россиянина Сергея Семенова.

В финале, который состоится завтра, Каджая будет противостоять опытный спортсмен из Кубы Михаин Лопес Нуньес.

Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио вторая в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял седьмое место, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В нынешнем сезоне Каджая завоевал серебро на чемпионате Европы в Варшаве. Всего же на счету грузинского борца после Игр в Рио-де-Жанейро два пьедестала на континентальных первенствах (2018, 2019), а также бронза на чемпионате мира в Казахстане (2019). Именно на ЧМ в Казахстане Каджая завоевал олимпийскую лицензию.

На девятый день соревнований в копилке сборной Грузии пять медалей – одно золото, одна бронза и четыре серебра. Олимпиада завершится 8 августа.