Тушишвили выигрывает серебро, Липартелиани и Салуквадзе – завершают карьеру

Одно золото и три серебра – таковы результаты первой олимпийской недели для грузинских спортсменов. Все четыре медали завоевали члены сборной по дзюдо. В число призеров не попал ее капитан – Варлам Липартелиани, который заявил о завершении своей карьеры после поражения.

Седьмой день летних Олимпийских игр в Токио – и еще одна серебряная медаль в копилке Грузии. Ее принес сборной дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Путь в финал ему открыла победа над российским спортсменом Тамерланом Башаевым, однако в борьбе за золото он уступил чеху Лукашу Крпалеку.

Итак, на счету Грузии три серебра и одно золото, все медали принесли дзюдоисты. Серебряными призерами, кроме Тушишвили, стали Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили, а золото удалось завоевать 21-летнему Лаше Бекаури.

«Я сейчас представляю, как радуется мой народ, и поэтому я счастлив. Спасибо всем, моим болельщикам, посвящаю эту победу всей Грузии. Я боролся до последнего, и мне воздалось за этот труд. Я стал олимпийским чемпионом, моя большая мечта исполнилась», – сказал Бекаури сразу после победы над немецким спортсменом Эдуардом Триппелем.

Не так все успешно сложилось для серебряного призера Олимпийских игр Рио-2016, чемпиона мира и Европы Варлама Липартелиани. Сам спортсмен, как и представители грузинской делегации, рассчитывал на медаль, однако ему не удалось пройти дальше полуфинала, а бронзу он уступил Ниязу Ильясову из России. Тем же вечером на своей страничке в соцсети Facebook Липартелиани сообщил о своем уходе из спорта:

«Спасибо Богу за все то, что он мне давал до этого дня. Было много всего, что доставляло радость и боль, все это сделало меня сильнее как личность. Но в жизни наступает момент, когда что-то заканчивается, и это тот день, когда закончилась моя спортивная карьера. Никогда не смогу отплатить за все вам – моим преданным болельщикам. Я не смог порадовать вас. Мне больно, наверное, это будет еще долго преследовать меня в моей жизни. Невозможно сказать все в этот момент, но хочу, чтобы вы знали – я вас безмерно люблю».

Последний соревновательный день стал последним в спортивной карьере и для Нино Салуквадзе. 52-летняя олимпийская чемпионка 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, многократная чемпионка мира и Европы стала первой женщиной в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах. Салуквадзе заявила, что если и будет участвовать в следующих играх, то только в роли тренера, что очень досадно, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе:

«Я бы назвал Нино Салуквадзе лучшей и самой сильной спортсменкой Грузии всех времен. Она до сих пор сохраняет физическую форму. Это ее девятая Олимпиада. То, что она выступила безуспешно, ничего не меняет, я знаю, что у нее были проблемы – дома остались сын и муж с коронавирусом. Кто-то из журналистов написал: почему сейчас на Олимпиаду поехала Нино Салуквадзе, а не кто-нибудь молодой? Таким скептикам, которых в Грузии немало, я хочу напомнить: она самая первая получила путевку на эти Олимпийские игры. Она отправилась туда не вместо кого-то, а потому что заслужила это».

Сегодня в стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров Салуквадзе набрала 578 очков, для выхода в финальный этап этого оказалось недостаточно, и спортсменка заняла 25-е место. Без призовых мест сегодня остались боксер Эскеркан Мадиев, выступавший в категории до 69 кг, и София Шатиришвили, представлявшая Грузию в толкании ядра.

Завтра планируется выступление тяжелоатлета Антона Плесного и Бачаны Хорава по прыжкам в длину, а с первого августа начнутся соревнования борцов.