Новости
В рамках Agile Spirit 2021 прошли воздушно-десантные учения
Впервые в истории многонациональных учений в Грузии, с участием грузинских и американских военных состоялись совместные показательные учения с воздушно-десантным компонентом.
В воздушно-десантных учениях на военном аэродроме Вазиани в рамках Agile Spirit 2021 приняли участие военнослужащие Сил обороны Грузии, армии США в Европе и Африке и ВВС США в Европе. В них были задействованы три самолета C-130 Hercules ВВС США.
Самолеты типа C-130 базируются на базе Rammstein в Германии, на период учений в Грузии дислоцированы на авиабазе Алексеевка. В ходе учений на аэродроме Вазиани с самолета С-130 была произведена переброска тяжелой военной техники, после чего последовало десантирование личного состава с двух других самолетов.
Во время прыжков с парашютами военные развернули флаги стран-участниц Agile Spirit 2021. После высадки с воздуха командиры десантных групп Грузии и США обменялись значками десантников в знак партнерства и дружбы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Другие новости дня
Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе
Грузинский спортсмен Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. В полуфинале грузинский борец одолел кубинца Акосту Фернандеса, выступающего за Чили, а в четвертьфинале - россиянина Сергея Семенова.
В финале, который состоится завтра, Каджая будет противостоять опытный спортсмен из Кубы Михаин Лопес Нуньес.
Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио вторая в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял седьмое место, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В нынешнем сезоне Каджая завоевал серебро на чемпионате Европы в Варшаве. Всего же на счету грузинского борца после Игр в Рио-де-Жанейро два пьедестала на континентальных первенствах (2018, 2019), а также бронза на чемпионате мира в Казахстане (2019). Именно на ЧМ в Казахстане Каджая завоевал олимпийскую лицензию.
На девятый день соревнований в копилке сборной Грузии пять медалей – одно золото, одна бронза и четыре серебра. Олимпиада завершится 8 августа.
За сутки на Северном Кавказе умерли 75 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 75 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1346.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Дагестане - 12, в Чечне - девять, в Ставропольском крае - семь, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по пять, Калмыкии - три, в Ингушетии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии в регионе умерли 13 149 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Ставропольский край + 314 (64 912 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 264 (59 314)
- Дагестан + 205 (41 917)
- Чечня + 127 (16 092)
- Калмыкия + 114 (24 932)
- Кабардино-Балкария + 88 (27 092)
- Северная Осетия + 63 (18 821)
- Карачаево-Черкесия + 60 (22 445)
- Адыгея + 55 (16 351)
- Ингушетия + 56 (17 692)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 309 558 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 1 августа, выявлено 6 288 677 заболевших коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
На Олимпиаде восемь спортсменов лишились аккредитации
Оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитации восьмерых спортсменов, среди которых двое дзюдоистов из Грузии. Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили вышли за пределы Олимпийской деревни, что запрещено правилами.
Оба спортсмена в Токио завоевали серебро в своих категориях и уже завершили выступления. Как рассказали в сборной Грузии, спортсмены хотели осмотреть достопримечательности после соревнований и вышли на прогулку незадолго до отъезда домой.
Кроме того, организаторы расследуют еще одно дело против спортсменов из неназванной сборной. Они распивали алкоголь в парке, что тоже запрещено правилами.
За минувшие сутки положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде сдали 18 человек. Всего выявлено 259 случаев COVID-19 среди людей, связанных с Играми.
Днем ранее в самом Токио впервые зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Правительство страны заявляет, что ухудшение ситуации никак не связано с Олимпиадой.
Во Франции прошли многотысячные протесты из-за мер против COVID-19
Во Франции более 200 тысяч человек вышли на протесты из-за коронавирусных ограничений. Власти ввели эти меры для борьбы с четвертой волной пандемии COVID-19. В ходе протестов были задержаны 20 человек, ранения получили трое полицейских.
Митинги во Франции проходят третьи выходные подряд. Причиной стал новый закон. Он обязывает жителей получать санитарный пропуск на основе негативного теста, вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Без пропуска невозможно попасть в большинство заведений. Демонстранты считают, что правительство ограничивает основные свободы французов.
Кроме того, по новому закону до середины сентября в стране должны пройти обязательную вакцинацию медики. С такими мерами не согласны в том числе врачи. Например, в Лионе персонал одной из клиник несколько дней держит забастовку против обязательных прививок.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал противников мер правительства эгоистами.
МВД переквалифицировало дело о смерти гражданки Австралии в Тбилиси
МВД Грузии переквалифицировало дело о смерти 31-летней гражданки Австралии Шаны Брук на «умышленное убийство», сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы. В министерстве заявляют, что активно ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по поимке виновного. Не известно, установлена ли к настоящему времени личность преступника.
Тело 31-летней гражданки Австралии Шаны Брук нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси под колесом обозрения вечером 31 июля. Оно было прикрыто ветками и листьями, сообщает агентство «личность преступника».
Телеканал «Мтавари», заснявший место преступления с дрона, утверждает, что на теле молодой женщины присутствуют следы насильственной смерти - у нее разбита голова и видны ссадины на руках. Некоторые личные вещи и одежда разбросаны поблизости. СМИ не исключают, что целью жестокого нападения было изнасилование.
Брук работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели в субботу, в половине четвертого дня, когда она отправилась на трекинг на гору Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: «Уберите от меня свои руки!» После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.
Молодую женщину искали в течение суток как полицейские, так и волонтеры. Изначально МВД начало расследование по статье «незаконное лишение свободы».
За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 172 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, 11 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 083 человека. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17 806 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 2 654 новых случаев заражения, скончались 33 пациента
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 654 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 41,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 8,34%, за последние две недели – 6,95%, а за последнюю неделю – 7,57%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 422 188.
Более 49% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 196. В Аджарии выявили 443 случая заражения, в Имерети – 322, в Самегрело и Земо Сванети – 163, в Кахети – 157, в Квемо Картли – 111, в Шида Картли – 95, в Гурии – 70, в Мцхета-Мтианети – 51, в Самцхе-Джавахети – 34, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.
От ковида умерли еще 33 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 853.
Выздоровели 1 319 человек, их общее число выросло до 384 712.
На данный момент в Грузии 31 597 активных случаев коронавируса. Из 5 881 пациент (около 19%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 139 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 231 человек. 2 038 граждан (около 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 23 678 лечатся на дому.
В карантинных пространствах размещены 49 человек, в самоизоляции остаются более 21,7 тысячи.
Грузинские СМИ озвучили свои версии убийства гражданки Австралии
Спустя сутки поисков, вечером 31 июля пропавшую гражданку Австралии обнаружили мертвой в Тбилиси, сообщает МВД Грузии. «В результате нескольких часов интенсивных поисково-следственных мероприятий сотрудники МВД обнаружили тело женщины на склоне горы Мтацминда», - говорится в сообщении ведомства.
По одной из версий, молодую женщину убили. Ее тело нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями.
Телеканал «Мтавари», заснявший место преступления с дрона, утверждает, что на теле молодой женщины присутствуют следы насильственной смерти - у нее разбита голова и видны ссадины на руках. Некоторые личные вещи и одежда разбросаны поблизости. СМИ не исключают, что целью жестокого нападения было изнасилование.
31-летняя Шана Брук работала учителем английского в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси, сообщают «Новости-Грузия». В последний раз гражданку Австралии видели накануне, в половине четвертого дня, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять по одному и тому же маршруту в окрестностях горы.
30 июля во время трекинга иностранка позвонила своей подруге в США, и та услышала крики: «Уберите от меня свои руки!». После звонок отключился. Затем подруга гражданки Австралии связалась с их общими знакомыми в Тбилиси и подняла тревогу. Молодую женщину искали как полицейские, так и волонтеры.
МВД не приводит каких-либо деталей и не говорит о версиях. После пропажи иностранки следствие начали по статье «незаконное ограничение свободы». Скорее всего, в ближайшее время ее переквалифицируют. «В рамках продолжающегося расследования будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия», - подчеркивают в МВД.
Почасовая система оплаты парковки начала действовать еще на четырех локациях в Тбилиси
Система зонально-почасовой парковки в Тбилиси с сегодняшнего заработает в районе Глдани, Самгори и Сабуртало, а также на территории, прилегающей к Вокзальной площади – всего 1283 парковочных мест, сообщают «Новости-Грузия».
- В районе Глдани на улицах Гобронидзе и Нозадзе у станции метро «Театр Ахаметели» выделено 132 парковочных мест.
- В районе Самгори, на территории, прилегающей к метростанции «Варкетили», на улицах Джавахети и Хомлели для парковки выделено 117 мест.
- В районе Сабуртало обустроено 748 парковочных мест. В частности, на улице Долидзе, Техура, Асланиди, Бербуки, Алексидзе, Бахтриони, Цинцадзе и Лорткипанидзе.
- Что касается Вокзальной площади, то здесь выделено 286 мест - на территории, прилегающей к «Дезертирскому рынку», на улицах Абастумани, Тевдоре Мгвдели и Цабадзе.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут паркова бесплатная.
Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси с 2019 года.
«Роскосмос» считает, что МКС стареет и нужна новая станция
Старение оборудования в российском сегменте Международной космической станции после 2024 года создаст дополнительные риски, сообщил «Роскосмос». Предположительный срок завершения эксплуатации МКС - 2028 год. Сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно.
Научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проекта новой станции и включить ее эскиз в федеральную космическую программу. До создания новой станции «Роскосмос» поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность в российском сегменте МКС.
Ранее в субботу сообщалось, что новый российский модуль «Наука» окончательно подготовлен к работе, в нем выполнена очистка воздуха, и в него вошел экипаж.
Лабораторный модуль «Наука» была одним из главных долгостроев в российской космонавтике. Первоначально срок начала его работы на орбите был назначен на 2007 год, в 2017 году проект проект находился на грани закрытия. Наконец, 29 июля 2021 года он был пристыкован к МКС.
- В апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент, возможно, будет предложена Соединенным Штатам.
- Ранее о необходимости создания новой станции заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. После 2025-го, по его прогнозу, может начаться «лавинообразный выход из строя элементов станции.
- В проекте Международной космической станции участвуют Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Монтаж станции на орбите начался в 1998 году. Первая постоянная экспедиция начала работать в 2000 году.
В Афганистане талибы наступают на Герат, Кандагар и Лашкаргах
Вооруженные отряды движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в пригороды Герата, полумиллионного административного центра одноименной провинции на западе Афганистана. Правительственные войска оказывают сопротивление талибам и на юге страны, где антиправительственные силы экстремистских отрядов пытаются занять Кандагар, Гашкаргах.
Талибы контролируют около 50% территории страны, считают зарубежные наблюдатели. Но представители «Талибана» говорят, что у них под контролем находится 80% территории Афганистана.
В Кандагаре в лагерях для беженцев сейчас живут около 11 тысяч семей. Би-би-си, ссылаясь на оценки члена парламента Афганистана, сообщает, что угроза захвата города экстремистами «вполне реальна». По словам депутата, «Талибан» намерен сделать Кандагар своей временной столицей. Если падет этот город, то правительство потеряет контроль еще над пятью-шестью провинциями в юго-западном регионе.
МВД Грузии распространило официальную информацию об обнаружении тела Шани Брук
МВД Грузии распространило официальную информацию об обнаружении тела гражданки Австралии Шани Брук на склоне горы Мтацминда в Тбилиси, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Сотрудники Министерства ВД в результате нескольких часов интенсивных поисковых и следственных мероприятий обнаружили на склоне Мтацминда тело мертвой женщины.
Иностранная гражданка пропала 30 июля этого года. Сразу по получении сообщения, сотрудники МВД приступили к поисковым работам на склоне горы Мтацминда.
К поисковым работам были подключены сотрудники криминальной полиции, Службы управления чрезвычайными ситуациями и департамента особых поручений. К поиску также подключилась кинологическая служба экспертно-криминалистического департамента», - говорится в сообщении ведомства.
Следствие ведется по факту незаконного лишения свободы по статье 143 УК Грузии. Будут назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.
- Информацией о пропавшей женщине в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шани Брук прошлым вечером, когда девушка находилась в районе парка Мтацминда. По его словам, во время разговора на гражданку Австралии внезапно напали, и она звала на помощь.
На склоне горы Мтацминда в Тбилиси спасатели нашли тело женщины
На склоне горы Мтацминда в Тбилиси спасатели нашли тело погибшей женщины. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщили в МВД Грузии.
С ночи на территории Мтацминдского парка и прилегающей территории велись поиски 31-летней гражданки Австралии. При этом в МВД заявили, что пока не подтверждено, что погибшая является разыскиваемой иностранкой.
Информацией о пропавшей женщине в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шани Брук прошлым вечером, когда девушка находилась в районе парка Мтацминда. По его словам, во время разговора на гражданку Австралии внезапно напали, и она звала на помощь.
К поискам девушки были привлечены до 100 спасателей МЧС и волонтеры.
В Грузию доставили 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer
В Грузию сегодня, 31 июля, доставлено 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer.
«Сегодня в Грузию было доставлено 162 630 доз вакцины Pfizer, которые министерство закупило в результате прямых переговоров с компанией-производителем. Таким образом, в Грузию будет импортировано в общей сложности один миллион доз вакцины Pfizer. На данном этапе уже доставлено 218 790 доз вакцины», - сообщает Минздрав Грузии.
Первая партия из 28 000 доз вакцины Pfizer против коронавируса в соответствии с соглашением прибыла в Грузию 14 июля. До конца октября этого года в Грузию поступит 1,5 миллиона доз Pfizer, сообщают «Новости-Грузия».
Кроме того, 24 июля в Грузию прибыло полмиллиона доз вакцины Pfizer, пожертвованных США.
Регистрация на вакцинацию Pfizer доступна на Booking.moh.gov.ge для граждан в возрасте 16 лет и старше.
В олимпийском Токио за сутки более 4000 новых случаев заражения COVID-19
Два десятка новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки у людей, связанных с проведением Олимпийских игр в Токио. Организаторы соревнований сообщили об этом в субботу, 31 июля.
Общее число инфицированных в связи с Олимпиадой в Токио - 246. Более половины из них граждане Японии.
Соревнования в Токио сопровождаются акция протеста. Горожане связывают рост числа инфицированных в последние недели с подготовкой и проведением Олимпийских игр.
Правительство Японии отрицает связь Олимпиады с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Тем не менее, в Токио за последние 24 часа было зарегистрировано 4058 новых случаев заражения. Как отмечает «Немецкая волна», это самый высокий показатель с момента проникновения инфекции в Японию.
Гарибашвили: Грузия готова предоставить Турции любую посильную помощь
«Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции в связи с гибелью людей и нанесенным Турции ущербом в результате пожаров», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Глава правительства заявил, что Грузия готова оказать Турции любую помощь.
«Мы следим за сообщениями о масштабных лесных пожарах в южных регионах нашего стратегического партнера - Турции. Грузия выражает солидарность с турецким правительством и народом в это тяжелое время. От имени правительства Грузии готов оказать любую помощь соседней Турции», - сказано в заявлении премьер-министра Грузии, которое распространяет администрация правительства Грузии.
Пятая медаль Грузии на Токио-2020 - Антон Плесной завоевал бронзовую медаль
Грузинская сборная завоевала пятую по счету медаль в ходе Олимпийских игр Токио-2020. Обладателем бронзовой медали стал штангист Антон Плесной, выступивший в весовой категории 96 кг, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Несмотря на травму колена, атлет одолел вес в рывке 177, в толчке 210, и в сумме 387 кг.
«Поздравляю Антона и желаю дальнейших успехов нашим спортсменам!», - так олимпийца поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
24-летний тяжелоатлет – выходец из Украины. Несколько лет назад Антон Плесной переехал в Грузию и принял грузинское гражданство, чтобы развивать свою спортивную карьеру.
Сам Антон рассказал в одном из интервью, что выбрал Грузию из-за того, что здесь он мог тренироваться вместе «с самым сильным человеком планеты» - это чемпион мира Лаша Талахадзе, и под руководством его тренера - Георгия Асанидзе.
Штамм «Дельта» может передаваться через тех, кто уже вакцинирован
В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили информацию о штамме «Дельта»: он отличается высокой заразностью и может передаваться вакцинированными людьми. Эту информацию распространили вечером в пятницу, 30 июля, западные СМИ, в частности, агентство Reuters.
Методы ведения «войны против COVID-19» серьезно поменялись: штамм «Дельта» по заразности можно сравнить с ветряной оспой, он передается вакцинированными людьми и может вызывать более серьезные осложнения в сравнении с предыдущими штаммами коронавируса. Об этом сообщили в пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Опасность быстро распространяющегося в США штамма «Дельта» требует нового подхода к информированию общественности об особенностях нового варианта коронавируса.
У невакцинированных людей в три раза больше шансов заразиться «Дельтой» и более чем в 10 раз больше шансов получить осложнения или умереть от COVID-19 в сравнении с теми, кто прошел вакцинацию.
СDC признает, что методы ведения войны против коронавируса поменялись, и теперь нужно информировать вакцинированных людей об индивидуальных рисках.
Представители CDC подтвердили подлинность документа, о котором ранее сообщили журналисты Washington Post.
Несмотря на то, что у вакцинированных людей меньше шансов заразиться, тем не менее, если они все же заражаются «Дельтой», то вероятность дальнейшей передачи вируса среди них примерно такая же, как и среди невакцинированных людей, говорится в документе.
В Тбилиси разыскивают гражданку Австралии
В Тбилиси разыскивают гражданку Австралии - Шана Брук (Shanae Brooke) больше года назад приехала в Грузию и работала преподавателем английского языка.
Шана пропала накануне днем, сообщают «Новости-Грузия». Не исключено, что на нее напали. Об этом написали в социальной сети ее друзья. Они просят всех сообщить информацию о возможном местонахождении Шаны.
В МВД Грузии заявляют, что ведется работа по розыску молодой женщины, а также расследование по статье 143 УК кодекса, что предусматривает незаконное ограничение свободы.
«Мы точно не знаем, что с ней произошло, однако есть определенные признаки того, что на нее могли напасть. Полиция обнаружила, что телефон Шаны находится где-то в районе Мтацминда, а группы спасателей работали ночью по всему району. К сожалению, пока нет никаких новостей», - пишет знакомый австралийки в социальной сети.
«Она часто ходила в походы в горы возле Тбилиси. Поэтому прогулка на Мтацминда не была для нее чем-то необычным. Вчера она вышла из дома где-то около половины четвертого и направилась к Мтацминда. К четырем она позвонила другу в США, просто, чтобы поговорить. Где-то через полчаса к этому человеку снова поступил звонок и было слышно, что она кричала: «Прошу вас, уберите от меня руки». Видимо, на нее кто-то напал и она автоматически позвонила на последний номер», - сообщил журналистам друг пропавшей девушки Росс Томпсон.
Сегодня с 7 утра он организовал поисковую группу из проживающих в Грузии иностранцев и их местных друзей, которые осматривают территорию лесопарка на Мтацминда, чтобы разыскать девушку или какие-то следы пропавшей.
«Мы шокированы случившимся! Просим всех помочь нам в поисках. Очень многие люди пользуются прогулочной дорожкой на Мтацминда и мы должны убедиться в том, что здесь безопасно», - заявили журналистам друзья Шаны.
Полиция в Крыму закрыла фестиваль, проводящийся вместо «Казантипа»
Российская полиция и Роспотребнадзор в аннексированном Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, проводящийся в селе Поповка у западного берега полуострова. Там с 1992 до 2014 года проходил фестиваль электронной музыки «Казантип».
Как сообщает сайт российского министерства внутренних дел в Крыму, причиной остановки фестиваля стало нарушение санитарных правил, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В частности, речь идет о запрете мероприятий больше, чем с тысячей участников, нарушении режима ношения масок и дистанцирования.
Сообщается, что на месте выявлена продажа наркотиков и заведены несколько административных дел из-за употребления наркотических препаратов без назначения врача и распития алкоголя. Предполагалось, что фестиваль пройдет с 30 июля по 8 августа. В прошлом году мероприятие уже отменялось из-за жалоб местных жителей, — отмечает Крым.Реалии.
- В 2015 году, сразу после аннексии полуострова, фестиваль отменялся решением властей. Тогдашняя российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявляла, что подобных мероприятий в Поповке больше проводиться не будет, позднее власти заявили, что изменили позицию по этому вопросу.
СМИ: В Брянске запытан до смерти уроженец Дагестана
В Брянске похищен и убит 28-летний уроженец Дагестана Ислом Облокулов, известный также под именем Самандар Каландаров. Об этом 31 июля сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно ресурсу, несколько дней назад Облокулов был похищен из квартиры, где жил. Его приятель сообщил об этом в полицию, и молодого человека стали искать. Обнаружили его тело в лесу на окраине Брянска - со следами пыток и целлофановым пакетом на голове.
Облокулов ранее разыскивался по подозрению в убийстве сына бывшего главы «Дагводоканала», которое произошло в ночном клубе в Москве полтора года назад. По этой причине он скрывался и взял второе имя.
Следствие считает, пишет Baza, что Облокулов мог быть убит из мести по заданию экс-главы «Дагводоканала». Подозреваемые в исполнении преступления задержаны, но не дают показаний. Задержан и сам предполагаемый заказчик.
- Ранее 25-летний житель Дагестана Тамерлан Абакаров, пропавший днем 28 июля, был найден в отделе полиции со следами пыток. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и взрывного устройства.
- В августе 2020 года в Санкт-Петербурге сотрудники полиции застрелили 28-летнего уроженца Дагестана Термана Алимагомедова. Согласно сообщению ГУ МВД, мужчина был убит в ходе погони. Он привлек внимание полицейских, когда те патрулировали Фрунзенский район.
- В августе 2019 года в Краснодаре несколько десятков мужчин на углу улиц Ставропольской и Вишняковой устроили перестрелку. От полученных ранений в больнице скончался 27-летний уроженец Дагестана. Позже стало известно о задержании пятерых участников инцидента.
В Южной Осетии вакцинацию от коронавируса прошли порядка 800 человек
Вакцинацию от коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия прошли 784 человека, процесс не останавливается.
«Накануне вакцинацию прошли 14 человек. Полностью завершили вакцинацию 519 человек, за сутки - 44. В основном вакцинируются медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями. В связи с тем, что на сегодняшний день создание коллективного иммунитета является одним из важнейших условий противодействия распространению заболевания, важность вакцинации является неоспоримой», – рассказала агентству «Рес» заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Алла Чочиева.
Вместе с тем, она напомнила о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности как после первой дозы вакцины, так и полной вакцинации.
«Так как вакцина полностью не гарантирует защиту от заболевания, важно не заболеть в промежутке между введением первого и второго компонентов прививки. Необходимо помнить, что полноценный иммунитет формируется через 3 недели после полной вакцинации», – сказала она.
На последнем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 югоосетинский президент Анатолий Бибилов поручил министру здравоохранения и социального развития Сослану Наниеву проработать вопрос о своевременном оснащении противовирусной вакциной, а также лекарственными средствами для лечения COVID-19.
В соответствии с распоряжением, в ближайшее время в республику планируется доставка очередной партии вакцины «Спутник V», а также однокомпонентной «Спутник Лайт».
Из дипмиссий США будут уволены 182 гражданина России из-за указа Путина
Соединенные Штаты уволят 182 российских сотрудников из своих дипмиссий в России из-за запрета нанимать на работу местных граждан. Он был введен в апреле президентом России Владимиром Путиным. О сокращениях рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Указ Путина позволяет российскому правительству решать, сколько человек, не имеющих гражданство работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Российское правительство решило, что США не могут нанять ни одного работника.
Согласно указу Путина, увольнение граждан должно будет оформляться по российскому трудовому праву. Сокращение штата в общем случае гарантирует потерявшим место работы сотрудникам выплату одного среднемесячного заработка.
- По словам Энтони Блинкена, США сожалеют о действиях правительства России, но будут продолжать держать курс на предсказуемые и стабильные отношения.
- Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников на технические и административные должности, в делопроизводство, советниками и юристами.
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В Грузии выявлено 3 196 новых случаев коронавируса
В Грузии за минувшие сутки выявлено 3196 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 147 пациентов, умерли 27 инфицированных. За 24 часа в стране проведено 41 965 тестов на коронавирус, в том числе 24 659 экспресс-тестов на антигены и 17 306 ПЦР-тестов.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 7,62%, за последние 14 дней - 6,78%, за последние семь дней - 7,35%.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 419 534 случая заражения коронавирусом, из которых 382 393 человека выздоровели, умерли - 5 820.
Из 3196 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние 24 часа, 1487 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии - 517, в Имерети - 315, в Квемо Картли - 153, в Шида Картли - 148, в Гурии - 78, в Самегрело - Земо Сванети - 157, в Кахетии - 202, в Мцхета-Мтианети-58, в Самцхе-Джавахети - 62, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 19.
Вакцинировано 481 591 человек, за сутки привились - 16 618.
В карантинном пространстве находятся 54 человека, в больницах - 5 651, в клинических гостинцах - 189 человек.
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