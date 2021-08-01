Келли Дегнан: Грузии не нужны односторонние реформы

«Мы снова призываем все стороны, которые еще не подписали соглашение от 19 апреля, подписать его, поскольку важно, чтобы это было широкое соглашение. В то же время те, кто подписал соглашение, дали слово и взяли обязательство выполнить условия этого соглашения», - заявила посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, передает Общественный вещатель Грузии.

Как отметила Келли Дегнан, соглашение от 19 апреля - лучшее руководство по осуществлению реформ в Грузии, которое грузинские лидеры согласовали после шести месяцев переговоров.

«Во всех заявлениях, которые я прочла, в том числе и в нашем заявлении, ясно отмечено, насколько сильно друзья Грузии разочарованы тем, что «Грузинская мечта» решила выйти из этого соглашения», - сказала Келли Дегнан.

По заявлению американского дипломата, односторонние реформы - это не то, что нужно Грузии.

«Грузии нужны многопартийные реформы, которые будут продвигать и осуществлять все лидеры, избранные грузинским электоратом. Я надеюсь, что соглашение останется в силе и по-прежнему будет своего рода руководством, которое необходимо грузинским лидерам для проведения обязательных реформ. Основное внимание следует уделять выполнению обязательств, взятых на себя «Грузинской мечтой» и всеми сторонами, подписавшими соглашение. Они дали слово, что будут добросовестно выполнять это соглашение и должны продолжать это делать. На мой взгляд, пока рано говорить о санкциях, пока мы не увидим недостаточную добросовестность при выполнении обязательств со стороны подписантов этого соглашения», - отметила Дегнан.