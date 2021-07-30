ЕС и США не могут убедить Грузию, что недовольны

Реакция западных партнеров на решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения Шарля Мишеля, казалось бы, предельно четко отразила всю степень недовольства Вашингтона и Брюсселя. Но «Грузинская мечта» продолжает настаивать: все в полном порядке, страна идет в ЕС по графику.

«Грузинская мечта» пошла на очень неожиданный и опасный для интересов Грузии шаг – депутат Европарламента Виола фон Крамон, прибывшая с визитом в Грузию, жестко раскритиковала решение правящей партии выйти из соглашения Шарля Мишеля. Она считает, что отказ грузинских властей выполнить все пункты документа, гарантом которого выступил президент Европейского совета, отбросил страну на пути к евроинтеграции назад на месяцы, если не годы, и сыграл на руку России:

«Боюсь, что после решения «Грузинской мечты» отменить соглашение 19 апреля Грузия оказалась намного дальше от Европейского союза, чем она была три месяца назад. Скажу больше, это не впервые, когда «Грузинская мечта» не выполняет свое обещание. Отмена соглашения нарушает доверие и делает «Грузинскую мечту» субъектом, который не заслуживает доверия. Обоснование выхода из соглашения неубедительно и несерьезно. Это очень разочаровывающее решение, которое не идет на пользу Грузии, оно не идет на пользу ее народу, ее отношениям с международным сообществом. Решение «Грузинской мечты» пошло только на пользу Кремлю».

Евродепутат считает, что ЕС необходимо будет пересмотреть свои отношения с правительством Грузии. По словам фон Крамон, это относится также к вопросу макрофинансовой помощи, которую предоставляет стране Европейский союз:

«В марте мы говорили о возможности остановки транша. По реакции коллег в Европарламенте я могу сделать вывод, что они серьезно задумываются над этим. Я не могу говорить сейчас о процедурах и деталях. За это отвечает моя коллега Маркета Грегорьева. Есть и другие шаги. И если соглашение не будет выполнено, я не буду вдаваться в подробности, но мы постараемся синхронизировать наши решения с США».

На пресс-конференции в Тбилиси фон Крамон провела параллель между сегодняшней ситуацией и той, в которой страна была перед выборами 2012 года, когда у власти находилась партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Тогда, отметила евродепутат, было такое же злоупотребление административным ресурсом, как и сейчас. Но демократический прогресс все же победил, а правящая партия проиграла выборы и ушла. Сейчас, посетовала фон Крамон, страна вернулась на девять лет назад.

При этом некоторые усмотрели в словах члена Европарламента намек на то, что теперь должна уйти нынешняя правящая партия, иначе прогресса не будет. В «Грузинской мечте» подобные параллели предпочли не заметить, а то, что высокая гостья из ЕС решила встретиться с оппозицией, обойдя вниманием партию власти, списали на недовольство Брюсселя действиями именно политических оппонентов «Мечты». Во всяком случае, такую интерпретацию дал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«Если бы она проявила инициативу, мы бы, наверное, провели встречу. Это зависело от нее, ее приоритетов. Похоже, она хочет получить от «Национального движения» объяснение, почему они не подписали это соглашение в течение 100 дней».

Что же касается практически незавуалированной угрозы со стороны фон Крамон о том, что ЕС пересмотрит свои отношения с Тбилиси, Кобахидзе видит этот пересмотр исключительно в позитивном ключе. Председатель правящей партии не сомневается, что в Евросоюзе будут рады заявке Грузии на членство в содружестве, которую «Мечта» готовится подать в 2024 году:

«У нас есть амбициозный план, который связан с подачей заявки на членство в ЕС в 2024 году. Конечно, мы этот план доработаем. Существует повестка дня ассоциации с ЕС, которой мы следуем. Все реформы, связанные с Соглашением об ассоциации, будут реализованы. Исходя из этого, мы подадим официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году. Естественно, у нас будет постоянное сотрудничество с партнерами».

Партнеры, правда, настроены не столь оптимистично. Вчерашнее совместное заявление представителей законодательного органа ЕС, курирующих вопросы Грузии, письмо американских сенаторов о неспособности Грузии продвигать демократию и об угрозе евроатлантическому будущему страны и «вишенка на торте» в виде комментария самого Шарля Мишеля, что он «принял к сведению» решение «Мечты», делает оптимизм Ираклия Кобахидзе неоправданным. И, видимо, наученные опытом того, что власти Грузии обычно называют подобные заявления «частным мнением отдельных личностей», согласие с этим «мнением» высказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс:

«Выход партии «Грузинская мечта» из Соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны через необходимые реформы и несет в себе риски, что страна вернется к политическому кризису».

А спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай напомнил, что реализация соглашения была частью Годовой национальной программы по подготовке к вступлению в Североатлантический альянс. При этом Аппатурай использовал формулировку, которая превратила такую перспективу из четкой в вероятную:

«Решение «Грузинской мечты» выйти из Соглашения от 19 апреля вызывает глубокое сожаление. Соглашение от 19 апреля определяет наилучший путь для реформ, которые принесут пользу Грузии и помогут ей продвинуться по евроатлантическому пути; вот почему Грузия включила реализацию соглашения в свою Годовую национальную программу, которая помогает подготовить Грузию к возможному членству в НАТО».

Впрочем, западные партнеры Грузии недовольны не только «Грузинской мечтой». В критических комментариях фигурирует и «Единое национальное движение», которое и вовсе не подписало документ.

Так или иначе, Вашингтон и Брюссель четко дали понять: играть по правилам «Грузинской мечты» или «Нацдвижения» они не намерены. И Грузии очень скоро придется выбирать не только органы местного самоуправления, но и свое место на политической карте мира.