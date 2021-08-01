Убийство на горе Мтацминда

Пропавшая в Тбилиси гражданка Австралии Шанае Брук найдена мертвой. МВД Грузии начало расследование по статье умышленное убийство. Тело 31-летней иностранки было обнаружено на склоне горы Мтацминда недалеко от колеса обозрения.

Шанае Брук – 31-летняя учительница английского языка из Австралии, пропавшая в минувшую пятницу во время прогулки в районе горы Мтацминда в Тбилиси, после многочасовых поисков найдена мертвой. Как сообщают очевидцы, на теле женщины явные признаки насилия. На данный момент оперативные мероприятия на месте происшествия завершены, тело Брук доставлено в Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны будут установить точную причину смерти гражданки Австралии. В официальном заявлении МВД сказано:

«Сотрудники тбилисского управления полиции МВД расследуют смерть гражданки Австралии по статье 108 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство)».

Первоначально дело было возбуждено по статье 143, подразумевающей незаконное лишение свободы. Заявление о пропаже иностранной гражданки поступило в МВД в пятницу вечером. Тогда же сообщение появилось в соцсетях. Друзья Шанае Брук просили всех, кто может, принять участие в поисках девушки. По их словам, последний раз она выходила на связь в момент, когда на нее напали, она кричала, чтобы ее не трогали, и просила о помощи. В поисковой операции участвовали несколько десятков волонтеров. Кроме того, были привлечены кинологи и использовались дроны.

Тело было обнаружено в труднодоступном месте на склоне горы Мтацминда под колесом обозрения. В грузинском сегменте соцсетей пользователи пишут, что в этом районе уже были нападения. И даже описывают внешность возможного преступника – это светловолосый мужчина невысокого роста и спортивного телосложения. Он якобы несколько раз проявлял агрессию в отношении прогуливавшихся в том месте граждан.

«В мае 2020 года моя подруга, гражданка Израиля, подверглась нападению со стороны мужчины в том же месте, среди бела дня. Благодаря хорошей физической подготовке ей удалось отбиться от него. Конечно, она сообщила об этом в полицию, но ей сказали, что не смогли задержать преступника», – рассказывает житель Тбилиси Александр Квахадзе.

Согласно фотографиям, размещенным на страничках Шанае Брук в соцсетях, австралийка успела объехать почти всю Грузию. Фотографии сопровождаются комментариями, где она восхищается страной. Ее друзья говорят, что она планировала провести в Грузии все лето.

Тем временем в связи с трагическим инцидентом последовали политические заявления. Кандидат в мэры Тбилиси и председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на свой страничке в Facebook обвинил власти в том, что Грузия перестала быть безопасным местом, а Тбилиси никак не тянет на слоган – «город, полный жизни»:

«Тбилиси с каждым днем становится все более опасным для жизни городом, повторяю – для жизни. «Тбилиси – город, полный жизни» остается всего лишь слоганом правительства, находящегося в сговоре с криминальным миром. Тбилиси становится опасным для тбилисцев, для приезжих из других городов и сел Грузии, а также для иностранцев и туристов. Факт, что Тбилиси безопасен для преступников, которые действительно в безопасных условиях убивают наших граждан, туристов».

По словам Мелия, такой «безопасности» необходимо положить конец. А Тбилиси должен стать реально безопасным для мирных, законопослушных людей. Из этого Мелия делает вывод: «Грузинская мечта», симпатизирующая преступникам, должна уйти».

Впрочем, заявление лидера ЕНД некоторыми было воспринято как попытка использовать трагический инцидент в борьбе с политическими оппонентами.

«К сожалению, мы имеем дело с очень тяжелой ситуацией, когда политики, т.н. эксперты, т.н. СМИ используют смерть человека в качестве политических спекуляций. Причем не только против оппонентов, но и против собственной страны», – заявил представитель «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.

По его словам, оппозиция пытается сделать все для того, чтобы Грузия осталась без туристов.

Впрочем, как отмечают наблюдатели, сама «Грузинская мечта» немало делает для того, чтобы выставить себя не в лучшем свете. Пока в сети и в СМИ распространялась информация о пропаже гражданки Австралии и ее гибели, премьер-министр страны поздравлял Службу государственной безопасности с тем, что в Грузии сегодня безопаснее, чем когда-либо в ее истории.