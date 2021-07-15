Пугающая Грузия, или Турист сдает билеты

Почти в три раза увеличилось количество туристов в Грузии по сравнению с июнем прошлого года. Однако очередная волна пандемии и политическая нестабильность могут перечеркнуть и эти скромные успехи, предостерегают эксперты.

Впечатляющим рост турпотока выглядит по сравнению с 2020-м годом, но если взять за основу докризисный июнь 2019 года, обнаружится пятикратное падение. Тогда Грузию посетили 874 тысячи визитеров, а в июне текущего года – 157 тысяч.

Впрочем, и этот уровень, возможно, будет довольно трудно удержать. Низкие темпы вакцинации на фоне драматического роста заболеваемости и политическая нестабильность могут поставить крест на внешнем туризме. Руководитель Центра исследования туризма Александр Гиоргадзе говорит, что ухудшение возможно уже в краткосрочной перспективе:

«С июня наметился значительный рост турпотока, но действия радикальных группировок все перечеркивают. Достаточно открыть некоторые международные туристические сайты, где люди буквально пишут: «если выбираешь Грузию, то надо остерегаться носить короткие юбки, красить волосы в яркие цвета и т.д.». Теперь государству придется изрядно попотеть для улучшения имиджа, чтобы визиты к нам не стали отождествляться с поездкой в Иран. Не менее серьезной проблемой является рост числа случаев COVID-19, это также отбрасывает нас назад, мы одни из лидеров по приросту инфицированных».

Напомним, во время беспорядков 5 июля ножевое ранение получил польский турист, которому понадобилась срочная операция. Руководитель туристической компании Миндия Бежуашвили написал на своей странице в Facebook, что из-за этого случая были отменены многие бронирования:

«Долгие десять месяцев ушли на то, чтобы заинтересовать представителей авторитетной туристической компании из Швеции посетить Грузию. Они приобрели полный тур по Грузии, перечислив 14 тысяч евро, и приехали бы, если бы не эти безумства орков на Руставели. На днях потенциальные партнеры аннулировали бронь, прислав мне краткое сообщение: «Мы отменяем визит, так как не хотим, чтобы наша группа столкнулась с проблемами непонимания из-за стиля одежды». Материальный ущерб понес не только я: заработка лишились гостиницы, водители, гиды, музеи и рестораны, которые должны были посетить гости».

Можно сказать, что после событий 5 июля туриндустрия Грузии оказались совсем в другом измерении, полагает руководитель компании «Хелиски Джорджия» Вато Асаташвили:

«После событий на Руставели перспективы привлечения туристов сужаются до постсоветского пространства. Сожжение флага Евросоюза не пройдет даром, я не знаю, на что рассчитывают в правительстве, которые, с одной стороны, говорят о возвращении к докризисным показателям туризма на 40-50%, а с другой – поощряют действия мракобесов. Мы истратили десятилетия на повышение узнаваемости страны в Европе, на привлечение высокобюджетных клиентов, но сейчас получается, мы должны откатиться назад, принимая в качестве почетных гостей последователей Дугина и Гаврилова. Если так продолжать, мы потеряем не только туризм, но и будущее страны», – подытожил эксперт изданию BPN.

Необходимо отметить, что пандемия внесла коррективы в географию визитеров – если раньше на отдых чаще приезжали посетители из соседних государств, то в июне больше приезжали туристы из Израиля (16 тысяч) и Украины (14,5 тысяч), далее следуют Турция (14 тысяч), Россия (11,5 тысяч), Казахстан и Саудовская Аравия (по 7 тысяч).