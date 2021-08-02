У грузинской власти заподозрили абсолютный слух

По информации телекомпании «Мтавари архи», Служба госбезопасности Грузии ведет прослушку политиков, представителей неправительственных организаций и журналистов. В «Грузинской мечте» обвинения называют провокацией.

В программе «Основные акценты» ведущий и руководитель канала Ника Гварамия зачитал краткие рапорты оперативных работников, составленных якобы по итогам слежки за конкретными людьми. В документах указаны время наблюдения, содержание бесед, а также краткие рекомендации о целесообразности продолжения слежки.

По утверждению Гварамия, объемы информации позволяют говорить о тотальной слежке за священнослужителями, оппозиционерами, журналистами, действующими и бывшими сотрудниками государственной администрации, в том числе с подробностями личной жизни фигурантов, а также за представителями зарубежных дипмиссий.

Их, впрочем, ведущий не назвал, ограничившись лишь инициалами, несколько человек узнали себя по деталям диалогов. Первым сообщение в Facebook опубликовал юрист НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе:

«Могу подтвердить, что разговор между мной и юристом НПО «Международная прозрачность» Георгием Ониани точно был. Получается, они нас прослушивали».

Позднее представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гуро Имнадзе также обнаружил детали своего разговора в файлах СГБ.

«Это ведомство связано с безопасностью Грузии только названием, которое оно использует как ширму для установления тотального контроля в стране, против чего мы боролись в 2012 году. Другая проблема, насколько хорошо защищена эта информация. То, что она оказалась достоянием телеканала, говорит о том, что гораздо более важная информация может быть использована в торгах между политическими силами или даже с внешними игроками», – написал он Facebook.

Далее журналист-расследователь Радио Свобода Георгий Мгеладзе также подтвердил, что в перечне документов «Мтавари архи» фигурирует и его диалог летом прошлого года с представителем одного из агентств по мобильному телефону. Речь шла о фактах назначения родственников высокопоставленных чиновников на государственные посты. Последней содержание своего телефонного разговора опознала журналистка канала «Формула» Нино Гелашвили.

Впрочем, власти все это считают вымыслом и результатом фантазии оппозиции. По словам главы МВД Вахтанга Гомелаури, любой может составить хоть «миллион схожих документов». А председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пообещал, что не станет комментировать «сказки оппозиции», впрочем, все же обозначив свою точку зрения:

«Есть какие-то тексты, которые являются плодом чьей-то фантазии. По всей видимости, бывший прокурор Гварамия не может выйти из своего прошлого, когда они тотально следили за всей Грузией, и, следовательно, комментировать это несерьезно. Что касается представителя неправительственного сектора Мшвениерадзе, то он с Гварамия являются членами одной команды, следовательно, его заявление не имеет никакой ценности».

В свою очередь, министр экономики Натия Турнава заявила, что не будет комментировать «бреда невменяемого».

Иначе думают в оппозиции. Председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе говорит, что грузинские политики давно перестали использовать мобильную связь для более или менее серьезных разговоров.

«Спросите депутатов от власти, когда они в последний раз за последние годы пользовались мобильной связью? Даже эсэмэски не отправляют, зная, что их тотально контролируют. И такое поведение понятно, я тоже не хочу, чтобы мои семейные дела слушало СГБ, и кто утверждает обратное, – лжец. Посмотрите, у всех депутатов «Грузинской мечты», у кого Viber установлен, у кого WhatsApp, по ним и общаются, не хотят, чтобы их слушали. С этим надо покончить раз и навсегда, нельзя, чтобы мои дети звонили мне по приложениям, но никак не по телефону. Такое сейчас время», – подчеркнул Вашадзе.

Ближе к вечеру официальное заявление опубликовало СГБ Грузии, которое оценило происходящее как кампанию, направленную на дискредитацию ведомства и подрыв основ государства:

«Дезинформационная кампания по дискредитации ведомства является антигосударственным действием и служит интересам враждебно настроенной страны. Подобные действия являются целенаправленной попыткой введение в заблуждение граждан».

Осталось неясным, какое из государств имелось в виду.