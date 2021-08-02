За слова ответишь, или Кому пригрозил президент?

Югоосетинские наблюдатели обсуждают вероятность очередного закручивания гаек – на этот раз под лозунгом борьбы с клеветой. О необходимости развития судебных экспертиз в этом направлении заявил президент Анатолий Бибилов во время рабочего визита Рашида Нургалиева. Последуют ли за словами новые уголовные дела?

В ходе общения с сотрудниками совместного Информационно-координационного центра МВД России и Южной Осетии президент из перечня судебных экспертиз выделил такие, которые, по его мнению, необходимо развивать: биологическую экспертизу и информационное направление. В частности, Анатолий Бибилов отметил, что часто ложь и клевета, очерняющие государство или гражданина, выходят за рамки дозволенного и нарушаются все моральные и этические нормы.

«Люди должны нести ответственность за ложь, клевету, оскорбления. Закон должен защищать честь и достоинство любого гражданина наших государств», – подчеркнул президент.

У политического редактора «Основы» Руслана Тотрова встречный вопрос – ответственность за клевету распространят на всех, или это будет борьба избирательного действия:

«Анатолий Бибилов последовательно, всеми силами душит любые проявления свободы слова в государстве Алания и на фоне этого выступает с пространными заявлениями об ответственности за ложь и клевету. Кстати, интересно, будет ли за ложь и клевету нести ответственность сам гражданин Бибилов, за то, что обвинил наше издание «Основа» в распространении ложной информации, хотя единственным распространителем фейка был как раз сам гражданин и по совместительству президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Я напомню, речь тогда шла о минобороновской экспертизе останков Инала Джабиева. Мы первые тогда сообщили об оглушительно-возмутительных результатах экспертизы (якобы Джабиев умер от наркотического абстинентного синдрома – прим. «Эха Кавказа»), которую провели эксперты российского Министерства обороны. Анатолий Бибилов тогда не поленился прийти к нам и обвинить нас в распространении фальшивой информации. Будет ли он отвечать за клевету?»

По мнению оппозиционного депутата Давида Санакоева, борьба с ложью в преддверии президентских выборов скорее похожа на желание установить в республике информационный контроль, чем на борьбу за чистоту политической конкуренции.

Общественные организации, которые могли бы представлять интересы гражданского общества, приказали долго жить еще при Леониде Тибилове. Газеты, телевидение и республиканские сайты – все жестко цензурируется в интересах президента и партии власти «Единая Осетия». Оппозиционные депутаты, говорит Давид Санакоев, по закону имеют право на часть эфирного времени, но даже их выдавили из этого пространства.

Суды и правоохранительная система уже давно не служат закону, они превращены в инструмент давления на общество. По мнению Давида Санакоева, это можно наблюдать на примерах расследования убийства Джабиева, преследования судмедэксперта Зарины Дзагоевой, возбуждения уголовных дел в отношении оппозиционеров и членов их семей:

«Единственное, чего пока не может контролировать власть, – это вербальное общение. Но работа на этом направлении уже ведется. Мы это видим. Например, служащему могут указать, чтобы он не болтал лишнего, не отзывался плохо о властях, и предупредить о возможных последствиях. Его могут уволить, его пенсия может оказаться меньше, чем у коллег с такой же выслугой. При этом доносительство поощряется.

– Остаются еще социальные сети…

– Да, это сфера, свободная от контроля. Сети сейчас становятся главной площадкой для свободных дискуссий, главным поставщиком информации о том, что происходит за кулисами власти. Ну и, конечно, там много эмоциональных постов, к которым можно придраться. Там много информации, которую пользователи не смогут доказать в суде. Например, если кто-то пишет, что у него вымогали деньги, или ему угрожали, или его заставляли... Привлечение к ответственности за клевету – это возможность вторжения в эту среду. А всякие «графологические экспертизы» открывают новые возможности. Они позволяют привлекать едва ли не каждого за любое неосторожное слово. В общем, это тревожный сигнал, который как минимум говорит о том, что власти озадачены еще большим закручиванием гаек. Я думаю, это часть подготовки к избирательной кампании, такой способ ограничить возмущения, если будут нарушения».

По мнению бывшего депутата парламента, сопредседателя общественного движения «Союз Алания-Россия» Роланда Келехсаева, действующая власть пытается выстроить крайне закрытую модель управления, скрывать подлинные мотивы бюрократии за фасадами патриотических лозунгов. Но в маленьком обществе, где все секреты до обеда, реализовать такую модель в полной мере невозможно, считает Роланд Келехсаев:

«В маленьком обществе невозможно создать миф, нельзя убедить общество в том, чего на самом деле не существует, потому что все друг друга слишком хорошо знают. Все живут по соседству, друг у друга на виду. Когда кто-то только начинает нахваливать политика, все уже знают, почему он это делает – сколько он за это получил, на какую работу устроили его родственников или какие долги он отрабатывает. И чем больше вы хотите почестей и славы, тем больше будет желающих вывести вас на чистую воду. Это как национальный вид спорта. Бороться с этим бессмысленно».

Можно, конечно, говорит Роланд Келехсаев, попытаться запугать людей, пригрозить им уголовным преследованием, но в конечном счете будет только хуже.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия