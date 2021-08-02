COVID-19 в Абхазии: 144 новых случая, шесть человек скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 550 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 186 пациентов. Состояние 49 человек оценивается как тяжелое, 59 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 6 человек: мужчины 45, 78, 83, и двое 65 лет, а также женщина 75 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, состояние 12 человек тяжелое; в Гагрской ЦРБ - 51, 9 человек в тяжелом состоянии; в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 227 человек. Зарегистрировано 313 летальных случаев. Выздоровели 17 898 человек.