Зураб Миквабия: «Обезьянам тоже нравятся сотовые телефоны»

Сухумский питомник обезьян, которому почти сто лет, в 90-е годы, после грузино-абхазской войны, некоторые предлагали закрыть. Но он выжил, а сейчас даже пополняется новыми видами приматов. О «новоселах» и многом другом рассказывает директор научно-исследовательского института, при котором работает питомник, Зураб Миквабия.

В течение последнего месяца Сухумский питомник обезьян, функционирующий при НИИЭПиТ Академии наук Абхазии, чуть было не потерял пятерых обезьян, но потом пополнился семью, причем новых видов.

О пропаже, которая, к счастью, оказалась временной, директор НИИЭПиТ (Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии) Зураб Миквабия рассказал сегодня «Эху Кавказа»:

«Во время урагана (5 июля) на клетку упало три огромных дерева, образовались щели, через которые пять обезьян – зеленых мартышек, убежали. Но нам удалось их всех поймать. Обычно обезьяны далеко не ходят. Редко когда далеко уходят, а так обычно по окраинам питомника…

– Значит, эти зеленые мартышки оставались на территории питомника?

– Да».

Вспомнилось, что в недавние годы была все же пара случаев, когда обезьяны выбирались «прогуляться» в город, и интернет-пользователи выкладывали фото и видео с ними в соцсетях. А для водворения приматов на место постоянного обитания к беглецам отправлялись снайперы со снотворным. Чаще тут присутствовал, как говорит Зураб Ясонович, человеческий фактор. Однажды пришлось уволить работницу по уходу за животными, забывшую запереть клетку.

После урагана, повторимся, беглянок, как и в предыдущих случаях, вернули. А на днях в Сухумском обезьяньем питомнике появилось пополнение – к шести сотням живущих там сейчас приматов добавились не просто новорожденные обезьянки, а их новые виды.

Три лемура (ареал их обитания в природе – Мадагаскар), три белоухие игрунки и один самец саймири (оба вида – из Южной Америки) прибыли в питомник транзитом из России. Чувствуют они себя хорошо. В ближайшее время к ним добавятся еще три самки саймири.

«У нас не так много видов обезьян, но пару лет назад добавились еще два капуцина. В первую очередь это нужно для привлечения туристов. Надеюсь, что дальше они будут размножаться – тогда и для других целей, научно-исследовательских», – говорит Миквабия.

В былые годы в Сухумском обезьяньем питомнике, который был построен почти век назад, в далеком 1927 году, по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко, были и шимпанзе, и горилла. Но сейчас планов по приобретению их в Сухуме нет:

«Это высшие обезьяны, требующие тщательности при уходе. Уход за каждой особью доходит в ведущих зоопарках мира до нескольких тысяч долларов в день. Для них нужны специальные, очень большие вольеры, специальное питание. Это для нас слишком дорого».

Тем не менее вспомнилось, как в тяжелейшие блокадные годы после грузино-абхазской войны кое-кем предлагалось закрыть этот питомник вместе с НИИ: «У нас людям нечего есть, а тут еще надо обезьян чем-то кормить!» Но руководство Абхазии во главе с Владиславом Ардзинба посчитало такое решение неприемлемым. И вот, несмотря ни на что, наряду с преобладающими в питомнике павианами-гамадрилами и макаками-резусами появились и такие обезьяны, о существовании которых далеко не все слышали.

Питаются новоселы фруктами, овощами, курятиной, яйцами и приготовленным в питомнике по специальной методике комбикормом. В связи с миниатюрностью помещены они в вольеры с сеткой-рабицей с мелкими ячейками. Да и все вольеры приходится в последние годы отгораживать от посетителей тонкой сеткой. «Есть слишком любопытные люди, которые суют в вольер руку с сотовым телефоном, а обезьянам тоже нравятся телефоны, и они их иногда могут выхватить», – говорит Миквабия.

По его словам, в нынешнем туристическом сезоне посетителей в питомнике, конечно, больше, чем в прошлом году, когда там побывало около десяти тысяч человек. Но пик посещаемости был в 2015-2016 годах.

Существует проблема с автодорогой, ведущей к питомнику. Большая ее часть пришла в негодность и требует капитального ремонта. Есть оползневые участки. Тот же самый ураган месяц назад вырвал там с корнями огромное дерево на обочине, а вместе с ними снес и немалый участок дороги. Из-за проблем с проездом некоторые туристические компании отказываются доставлять туда своих клиентов. На ремонт дороги к питомнику нужно около 6-8 миллионов рублей.

Каменная лестница для пешеходов, по которой они могут подняться в гости к обезьянам прямо от железнодорожной платформы Гума, несколько лет назад была качественно отремонтирована и находится в хорошем состоянии. Но подниматься по ней довольно далеко и утомительно, большинство же российских туристов сейчас приезжает на своих машинах, а также на микроавтобусах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия