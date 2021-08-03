«Все эти работы – это пандемия/изоляция 20-21»

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась экспозиция работ, написанных в период пандемии. В условиях, когда культурных мероприятий в Сухуме практически нет, выставка стала редкой отдушиной как для посетителей, так и для самих сотрудников зала. Культурная жизнь в Абхазии остановилась после распоряжения президента Аслана Бжания об ужесточении антиковидных мер и по приказу министра культуры Гудисы Агрба. Под запрет попали театры, музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы. Однако жизнь в культурном вакууме на фоне столпотворения на пляжах и на сухумской набережной многим кажется алогичной.

Руководители организаций ищут возможность совместить безопасность с культурными событиями. Такую попытку, по словам председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения, сделал Центральный выставочный зал:

«Понятно, что сейчас все запрещено, выставок официальных у нас нет, зал пустует. Видят отдыхающие зал, заходят, просят посмотреть, и мы просто сделали выставку, не афишируя и не пропагандируя. К нам могут заходить по пять человек, не больше, в масках. И они приходят, смотрят выставку абхазских художников. И нам, работникам, в пустом зале сидеть неинтересно. А так и нам приятно, и тем, кто заходит, тоже приятно». Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия говорит, что запретить мероприятия в эпоху ковида можно, но творческий процесс у абхазских художников не остановился:

«У нас было очень много интересных проектов, рассчитанных на июль, август, сентябрь этого года. Но, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией мы эти проекты отменили, потому что они связаны с включением большого количества людей. Это – открытие, культурно-образовательные программы, дискуссии и так далее, которые проходили бы в рамках выставок. Потом мы подумали с коллегами-художниками, ведь мы не знаем, когда закончится эта волна пандемии, а у художников есть свой творческий процесс, он идет, они работают в своих мастерских. Суть этой идеи в том, чтобы поддержать художников. Мы специально избегаем названия «выставка». Это – открытая экспозиция работ абхазских художников, которые сделаны в период пандемии. Все эти работы – это пандемия/изоляция 20-21».

Посетителей в ЦВЗ никогда не бывает много – от трех до пяти человек. Это привычная картина и без ковида. Эльвира Арсалия рассказывает, что посетители приходят сознательные, никто не отказывается надеть маску: «Нам показалось, что это пространство можно сделать безопасным. Вы видите в зале несколько человек одновременно, все в масках. Вчера были посетители, немного, но были. И все относятся с пониманием. У нас не было человека, который бы сказал, что зайдет без маски, т.е. если у него нет маски, мы ее ему предоставляем. И еще другой момент: мы не делаем на этом акцент, но эти работы доступны к приобретению, их могут приобрести коллекционеры, любители и ценители искусства, потому что на сегодняшний день художники лишены этой возможности. Нет выставок, нет проектов, где обычно такая возможность представляется».

Особенности творчества художников в эпоху пандемии Эльвира Арсалия показывает на примерах конкретных работ:

«Здесь есть интересные наблюдения, что случилось за период пандемии. Вот, например, Виталия Кацба мы знаем как прекрасного театрального художника и человека, который все-таки очень увлечен пейзажным жанром. И как раз именно в пандемию у него идет очень резкий поворот в творчестве. У него появляются такие работы, вы видите, это – психоделический натюрморт, такая отсылка к Моранди, интересные и непривычные для него работы. Есть художники, которые остаются верны, как Александр Бояджан, своим привычным сюжетам. Это тоже интересно, потому что художник сохраняет свой хрупкий мир, который вокруг него, сохраняет предсказуемость. Мы видим очень интересные работы, представленные Русланом Габлия, – три новые работы и очень непривычная «Брехаловка». В этом году мы планировали сделать второй год выставку «Сухум – праздник, который всегда с тобой». Она стала очень востребованным культурно-просветительским проектом, но мы от нее отказались, пока не будет спада пандемии и какой-то другой возможности. Некоторые работы, которые могли быть частью этой выставки, вот они здесь представлены, и одна из них – работа Руслана (Габлия)».