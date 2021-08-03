«Растет все, кроме зарплаты»

В Абхазии вслед за Россией выросла цена на бензин. Потребители отмечают, что подорожали и другие товары. Жители Сухума рассказали «Эху Кавказа» о собственных наблюдениях.

– Заметили ли вы рост цен, если да, то на что и насколько?

Илона: Цены выросли на все, начиная от моркови, заканчивая лекарствами. Бензин в последнее время нас всех шокирует. Стоил месяц назад 43 рубля, на вчерашнее утро было 53,50 рублей. И это еще не конец. Цены выросли на все, но при этом зарплаты, пенсии, пособия многодетным семьям, инвалидам - ничего не повышается. Жить стало гораздо сложнее.

Председатель Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Лариса Киут: Государство должно заботиться о народе, если на что-то повышают цены, и на это есть основания, то вы должны параллельно делать так, чтобы не ущемлять права простых граждан, должны повышать зарплату, пенсии инвалидам войны. При всем том говорят, что туристов много в этом году, в бюджет идут деньги. Где пенсия инвалидам, которую мы получаем на месяц с опозданием? Остальные пенсии не повышаются, зарплаты не повышаются. Наша ассоциация полностью расформирована. Почему мы, ветераны, инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов остались без работы? Все цены взвинтили почти в два раза! Бензин подорожал. За счет этих повышений у меня такое ощущение, что живут какие-то чиновники. Прожиточный минимум ниже низшего уровня.

Ирма Цулукия, помощник спикера парламента РА: В день мне в среднем, я живу одна, хватало 500 рублей. А теперь нет, до 1000 рублей с натяжкой в день надо. Это, конечно, очень сильно бьет по карману. Видимо, сказался рост цен на бензин. Такси стоит 150 рублей. С учетом пандемии COVID-19 хотелось не пользоваться общественным транспортом, такси было 100 рублей, а 150 рублей – я уже подумаю. Междугородний транспорт, поехать в Ткуарчал – 200 рублей в один конец, плюс 150 рублей такси, чтобы мне добраться до дома от конечной остановки автобуса. В Ткуарчале общественный транспорт практически не функционирует. Поехать в Ткуарчал и приехать обходится в 700 рублей, а я бюджетник. Словом, растет все, кроме зарплаты.

Ардашес Овсепян: В основном я заметил рост цен на строительные материалы, в 2-3 раза подорожало. Металл на ту же отметку. Выросли цены на древесину. Один мой знакомый хотел дома построить беседку, у него было 200 тысяч рублей, и он отправился в магазин для того, чтобы приобрести все необходимые материалы. И оказалось, что ему не хватает еще 100 тысяч рублей. И вот в течение года он собрал долгожданные 300 тысяч рублей, взял их, пришел в магазин в июне месяце, но оказалось, что ему необходимо уже 450 тысяч рублей.

Диана: Конечно, рост цен невозможно было не заметить, особенно на топливо, которое очень резко и очень сильно подорожало. Соответственно, дорожают и все остальные продукты. Например, подсолнечное масло очень сильно подорожало - 185 рублей, а оно стоило 85 рублей.

Вартан Мумджян, г. Сухум: В первую очередь я заметил рост цен на топливо, я заправляюсь 95-м, и за месяц цена поднялась приблизительно на 10 рублей. Это, конечно, ощутимо. Я думаю, что после этого, соответственно, поднимутся цены и на все остальное. Может быть, они повышают цены, потому что закупочная цена поднялась, я не знаю.

Римма Хашба: С января месяца мы занялись гастрономией. Больше всего цена выросла, особенно за последние два месяца, на подсолнечное масло, сахар, гречку. Почти на все товары повысились цены. На молочные, на хлебобулочные не поднялись. На овощи цены выросли, особенно буряк. Килограмм стоит 150 рублей! Картошка стоит уже 58 рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия