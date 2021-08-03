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В Абхазии от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 547 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 141 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 184 пациента. Состояние 46 человек оценивается как тяжелое, 55 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 81 и 84 лет, а также мужчина 95 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 47, 8 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 368 человек. Зарегистрировано 316 летальных случаев. Выздоровели 18 189 человек.
Другие новости дня
Бидзина Кулумбегов: Ежедневный показатель смертности скоро превысит 50
Ситуация с распространением коронавируса в Грузии плачевная, а ежедневный показатель смертности скоро превысит 50. Об этом в беседе с журналистами заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. По его словам, к концу августа в Грузии будет доминировать «дельта-штамм» коронавируса.
Также Кулумбегов считает, что в стране придется вводить новые ограничения. «Думаю, что необходимо управление при имеющихся цифрах в такой стране как наша, где большая часть уязвимого населения не вакцинирована», - отметил он.
Кулумбегов предлагает установить правило ношения масок не только внутри зданий, но и снаружи, а также использовать респираторы среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также специалист призывает запретить собрания с участием более 5-10 человек. А объектам питания, по его мнению, следует принимать посетителей только на открытом пространстве.
«Необходимо большое количество тестов для выявления большего числа заболевших, их изоляции и помещения в карантин», - заявил Кулумбегов. Кроме того, он подчеркивает, что все должны получить возможность «вакцинироваться в кратчайшие сроки».
- Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.
- Вакцинация в Грузии проходит все еще медленными темпами. По последним данным, в стране одной дозой вакцинированы 523 466 человек. Двумя дозами привиты 165 084 - а это только около 6% населения.
Илия II просит правительство Грузии вернуть церкви икону Анчисхати
В администрации правительства Грузии подтвердили, что получили письмо от Католикос-Патриарха Илии Второго с просьбой о передаче церкви иконы Анчисхати. На сегодняшний день святыня хранится в Государственном музее искусств.
В ГПЦ отмечают, что в храме Анчисхати, куда Патриархия в случае удовлетворения просьбы планирует перевезти икону, уже все готово, в том числе витрина, установленная еще в марте 2021-го.
Как пишет СОВА, Нерукотворный образ Спасителя – одна из наиболее чтимых в Грузии святынь. Сейчас она хранится в Государственном музее искусств Грузии. Министр культуры Тея Цулукиани сообщила, что 5 августа начнется вывоз всех экспонатов, хранящихся в музее, для последующего ремонта здания.
«Эти экспонаты нельзя перевозить далеко, особенно в золотом фонде есть такие экспонаты, которые попросту не перенесут дальней транспортировки», – отметила она.
Пограничники Литвы не пропускают мигрантов вне пунктов пропуска
Литовские пограничники в течение ночи с понедельника на вторник развернули десятки людей, которые пытались попасть в Литву с территории Беларуси, не позволив им пересечь границу. Об этом сообщил в комментарии LRT заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. В понедельник МВД Литвы издало приказ, в соответствии с которым пограничникам разрешено применять силу, чтобы не пропускать людей через границу в местах, не предназначенных для её пересечения – то есть вне официальных пунктов пропуска. Пограничники должны направлять их на такие пункты.
Решение принято на фоне резкого наплыва мигрантов, прежде всего из Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, из Беларуси в Литву.
Как говорится в документе, подписанном министром внутренних дел Агне Билотайте, лица, которые умышленно пытаются пересечь линию границы в запрещённых местах, должны рассматриваться как совершающие преступное действие. По словам замминистра, сначала людей предупреждают о том, что они, похоже, заблудились и заходят на территорию другой страны, но в случае дальнейших попыток пересечь границу пограничники могут применить силу.
При этом власти Литвы подчёркивают, что не ставят под сомнение право нелегальных мигрантов обратиться за убежищем.
С начала года в Литву через Беларусь – как правило, в обход пограничных постов – попали около 4 тысяч человек. Это рекордное число. Число мигрантов резко увеличилось в последние недели, иногда за ночь литовские пограничники задерживают более 100 человек. Литва является страной ЕС, мигранты надеются получить в ней убежище, которое позволило бы им свободно жить в Евросоюзе. Литовские власти обвиняют официальный Минск в том, что он поощряет нелегальную миграцию – чтобы отомстить стране за её жёсткую позицию по отношению к режиму Александра Лукашенко.
В Литве созданы временные пункты размещения беженцев. Позиция литовских властей такова, что люди прибыли в Литву из Беларуси, где им не грозила опасность, и, следовательно, права на убежище в Литве у них нет. Пока, однако, дела об убежище прибывших в последние месяцы людей на рассмотрении – ещё не было ни отказов, ни удовлетворённых ходатайств.
Гарибашвили заявил о безальтернативности мирного сосуществования грузин, абхазов и осетин
«Мы должны сделать безальтернативным проживание с нами абхазов и осетин. Это должно быть нашей задачей. Это нужно делать каждый день в течение следующих 10 лет и это должно быть заботой нашего правительства и нашего народа, всех нас вместе», – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на презентации десятилетнего плана развития аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.
По словам главы правительства, для этого Грузии необходимо развитие и процветание. Однако, по его словам, в условиях искусственно созданного политического кризиса в Грузии трудно кого-либо убедить в перспективности жизни с единой Грузией. Об этом пишет Общественный вещатель Грузии.
«Главное – добиться политической стабильности в Грузии. Долгосрочная политическая и экономическая стабильность, которая станет твердой гарантией выхода из сложной социально-экономической ситуации, решения реальных проблем нашего населения и обеспечения благополучия для каждой семьи. Только после этого Грузия станет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев. Мы хорошо помним: было время, когда еще в советское время Абхазию и Сухуми называли Черноморской Ривьерой. Почему мы не можем рассматривать перспективу того, что может возникнуть такая же реальность?! С реальной разработкой, с реальными проектами. Все в наших руках. Мы должны убедить наших абхазских и осетинских братьев и сестер, наших сограждан, что единственная альтернатива для них, для их развития, для их детей — это сосуществование с грузинами в нашей единой, сильной Грузии. Наша внешняя политика незаменима, этот процесс необратим, мы должны стать членами Европейского Союза, и мы делаем все для этого», – заявил премьер.
По его словам, результатом неправильной политики было то, что в начале 90-х впервые произошло гражданское противостояние – братоубийство.
«Мы временно потеряли территории, затем мы повторили ошибку в 2008 году, когда не удалось избежать тяжелейшей провокации, которая привела к оккупации наших собственных, исконно исторических территорий и т.н политике признания», – сказал глава Кабмина.
Ираклий Гарибашвили добавил, что оккупация – важнейший вызов для страны.
«Наше правительство успешно справляется с данным вызовом. Я имею в виду усилия наших дипломатов в направлении политики непризнания, но этот вызов остается большой проблемой для нашего населения, для наших будущих поколений», – сказал Ираклий Гарибашвили.
- Сегодня же в Тбилиси рассказали об успехе неформальной коммуникации с абхазским обществом.
Ингушский борец Муса Евлоев выиграл золото на Олимпиаде в Токио
На Олимпийских играх в Токио борец греко-римского стиля Муса Евлоев из Ингушетии одержал победу в финале и стал чемпионом Олимпийских игр .
В финальной схватке россиянин, выступающий в весовой категории до 97 кг, выиграл у представителя Армении Артура Алексаняна.
Муса Евлоев – двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков мира, Заслуженный мастер спорта России.
- Ранее сообщалось, что российский боксер чеченского происхождения Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.
- Чеченский дзюдоист Тамерлан Башаев, выступающий за сборную Олимпийского комитета России, завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг. В полуфинале он проиграл спортсмену из Грузии Гураму Тушишвили.
- В Олимпиаде-2020 участвуют и чеченцы из других стран. Так, 26-летний уроженец Панкисского ущелья Грузии, дзюдоист Шамиль Борчашвили, выступавший за Австрию, стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.
В Тбилиси рассказали об успехе неформальной коммуникации с абхазским обществом
По итогам неформальной коммуникации с абхазским обществом «накопились примеры успешного сотрудничества», – заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. Сегодня она подвела итоги одного года деятельности на посту госминистра и рассказала о планах ведомства на ближайшие 10 лет.
«С целью развития торговых и экономических связей начал работу «Фонд мира для лучшего будущего», началось финансирование грузино-абхазских и грузино-осетинских бизнес-проектов, уже осуществляется 11 проектов. В Абхазии начато до 100 проектов, направленных на восстановление доверия», – заявила Ахвледиани.
Она отметила, что поэтапно было восстановлено передвижение граждан через Ингурский мост, которым ежедневно пользуются до тысячи человек. Ахвледиани добавила, что правительство Грузии и международные организации оказали жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 млн лари.
«К сожалению, несмотря на многократные попытки, оказать подобную помощь оказалось невозможным в Цхинвальском регионе – из-за позиции оккупационного режима», – сказала Ахвледиани.
Она также выразила надежду на то, что в ближайшее время решится вопрос об освобождении осужденных в Сухуми и Цхинвали граждан Грузии – Ираклия Бебуа и Геннадия Бестаева.
Владимир Зеленский: Крым «никогда не будет русской территорией»
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что возвращение аннексированного Россией Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины - "вопрос времени". В интервью украинскому русскоязычному телеканалу "Дом" Зеленский подчеркнул: Крым "никогда не будет русской территорией".
Видеофрагмент, в котором речь идёт о Крыме, опубликован в телеграм-канале Зеленского. "Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как мы" - сказал украинский президент. Он назвал Крым "своей землёй", вспомнив истории о поездках на полуостров во времена своей молодости. "Это не их земля, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда" - заявил Зеленский. По его словам, переписать историю у российских властей не получится и, в частности, крымские татары с аннексией никогда не согласятся. По мнению украинского президента, жители Крыма рано или поздно "вернутся к себе домой".
- Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года - после свержения на Украине власти президента Виктора Януковича Россия ввела на полуостров войска и в условиях военного контроля провела там референдум о присоединении полуострова к России. Украина и большинство стран мира не признали аннексию. Лозунг о "возвращении домой" активно использовался российскими властями и пропагандой до и после аннексии - утверждалось, что Крым исконно русская земля, а его передача Украинской ССР в 1954 году называлась незаконной.
- Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос о Крыме нельзя считать закрытым. В августе в Киеве пройдёт первое заседание так называемой "Крымской платформы", в котором примут участие представители стран, не признающих аннексию. Страны Запада ранее ввели санкции против работающих в Крыму компаний и лиц, причастных к аннексии.
- Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, и называют его неотъемлемой частью России.
В Грузии за похищение невесты задержаны четверо мужчин
Министерство внутренних дел Грузии сообщает о факте похищения девушки с целью последующей насильственной женитьбы.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел в окрестностях Мцхеты. 40-летний мужчина вместе с соучастниками похитил 23-летнюю девушку.
Как пишет СОВА, все четверо задержаны по горячим следам. Следствие ведется по первой части статьи 143 Уголовного кодекса («незаконное лишение свободы»), которая предусматривает от 2 до 4 лет лишения свободы.
«Переговоры продолжаются» – Абхазия в ожидании второй партии российской вакцины
На фоне роста смертности от COVID-19 вакцинация в Абхазии все еще приостановлена. Власти самопровозглашенной республики заявляют, что переговоры с Москвой о поставке второй партии вакцины продолжаются.
«В связи с публикациями в СМИ, касательно поставки в Абхазию партии вакцины от COVID-19 в количестве 5 тысяч доз, сообщаем, что переговоры с Российской Федерацией о новых поставках вакцины все еще продолжаются. На данном этапе считаем преждевременным делать прогнозы и строить предположения на эту тему», – сказано в заявлении абхазского Минздрава.
В ведомстве говорят, что проинформируют население после того, как появится официальное подтверждение со стороны Российской Федерации.
Переговоры в Москве о поставке вакцины провел абхазский лидер Аслан Бжания. Ранее он говорил, что Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины в конце июля–начале августа. А депутат абхазского парламента Алхас Джинджолия заявлял, что абхазским властям, по неофициальным данным, Москва отказала в обеспечении вакциной «Спутник V».
- За сутки в Абхазии от коронавируса скончались шесть пациентов. Всего зарегистрировано 313 летальных случаев.
- 8 июля начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
- Абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
Грузинскую резолюцию по деоккупации в Абхазии назвали «оторванной от реальности»
Парламент Грузии накануне утвердил проект резолюцию «по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта». В документе осуждается «оккупация регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий.
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия считают, что документ «оторван от реальности и искажает причины абхазо-грузинских противоречий».
«Необходимо отметить, что усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как «российско-грузинский», не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений. В этой связи следует напомнить грузинской стороне, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008 году. Можно было бы вспомнить и многочисленные вооруженные провокации грузинских властей в Абхазии в период с 1993 по 2008 годы, когда при посредничестве России и ООН проходили мирные переговоры по урегулированию конфликта. Не следует забывать и о многочисленных случаях насилия по этническому признаку в период грузинской оккупации республики», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
В Сухуми также говорят, что требования Грузии к России об отмене признания независимости Абхазии и её деоккупации являются несостоятельными.
«Решение Российской Федерации о признании Республики Абхазия и установлении с ней дипломатических отношений соответствует международному праву и не затрагивает интересов других участников международного общения», – сказано в заявлении.
В парламентской резолюции Грузия также призывает Россию «к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях». Абхазские власти же уверены, что неконструктивно ведут себя именно представители правительства Грузии.
«Призываем международных посредников, участвующих в Женевских дискуссиях, признать преступными действия властей Грузии в 1992–1993 гг. и в 2008 году, способствовать подписанию между Республикой Абхазия и Грузией соглашения о неприменении силы и содействовать выстраиванию равноправного межгосударственного диалога между Сухумом и Тбилиси с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе», – сказано в заявлении.
Принятую парламентом Грузии резолюцию прокомментировал вице-премьер, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. Он отметил, что стратегическая цель и главный приоритет правительства Грузии – мирное урегулирование и трансформация конфликта, деоккупация территорий Грузии, достойное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, примирение лиц, живущих по обе стороны линии оккупации и восстановление доверия.
Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы
Преображенский суд в Москве во вторник признал соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу" о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм - в связи с акцией протеста в Москве 23 января. Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала 2 года.
Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, приговор предусматривает, что политику будет запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку арестованного Навального способствовали распространению коронавирусной инфекции.
Любовь Соболь отрицает вину. Она отмечает, что следствие так и не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19.
Соболь в твиттер опубликовала видео, на котором судебные приставы силой выводят её из зала суда, где ей оглашается приговор. Причин этого ей не сообщили - по всей видимости, судье не понравилось, что Соболь пыталась снимать происходящее на телефон.
Накануне суд оштрафовал на 100 тысяч рублей 22-летнего москвича Дани Акеля. Прокуратура обвинила его в нарушении санитарно-эпидемиологических норм из-за того, что он принял участие в акции 23 января, будучи инфицированным коронавирусом. Дело Акеля суд рассматривал в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.
Он единственный, кого обвинили непосредственно в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а не в призывах к их нарушению, как остальных обвиняемых. Среди них – соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Степанов, брат оппозиционера Олег Навальный, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" (признан в РФ "иностранным агентом") Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также муниципальные депутаты Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. С последнего обвинения сняли.
Обвиняемые считают дело политическим и направленным на то, чтобы не дать оппозиционным политикам участвовать в выборах в Госдуму.
- Для Любови Соболь нынешний приговор - второй обвинительный вердикт по уголовному делу за последние полгода. Ранее её признали виновной в незаконном проникновении в жилище - поводом для обвинения послужила её попытка найти предполагаемого сотрудника ФСБ, которого Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению в августе прошлого года.
Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от Олимпиады из-за допинга
Грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом на своем сайте сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
В анализах спортсмена, взятых 31 июля, обнаружили запрещенные препараты из группы анаболических стероидов. Из-за этого он не выступит на Играх в соревнованиях, которые состоятся во вторник, 3 августа.
Уточняется, что Абрамян может требовать вскрытия пробы В. Кроме того, у толкателя ядра есть возможность обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В Олимпийском комитете Грузии заявили, что перед отправлением на Олимпиаду все грузинские спортсмены, в том числе Беник Абрамян, прошли допинг-контроль.
«Вопросы, связанные с последующей карьерой (спортсмена), обсудят соответствующие спортивные организации», – сказано в заявлении Олимпийского комитета Грузии.
Армения и Грузия могут запустить скоростной поезд Ереван-Тбилиси
Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего между Ереваном и Тбилиси, время в пути которого составило бы 2.5–3 часа. Об этом в министерстве экономики Армении сообщили по итогам встречи главы ведомства Ваана Керобяна с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава в Тбилиси.
Реализация данной инициативы, по мнению сторон, будет способствовать развитию туризма, пишет «Арминфо». Керобян предложил также обсудить возможности реализации ряда других совместных проектов в туристической и энергетической сфере.
«Наши страны по отдельности сравнительно представляют собой небольшие рынки, но вместе мы можем быть более привлекательными в регионе», – отметил министр.
Ваан Керобян провел встречу и с министром финансов Грузии Лашой Хуцишвили. Сообщается, что стороны обсудили ряд важных вопросов в налоговой и таможенной сферах, а также проблемы, связанные с транзитными перевозками через территорию Грузии.
По данным Статкомитета Армении, в январе-мае 2021 года товарооборот между Арменией и Грузией возрос на 28,7 до $59.5 млн. Экспорт армянских товаров в Грузию составил $24.5 млн., с годовым ростом на 17,4%, из Грузии в Армению поставлено товаров на $35 млн (рост – 38%).
Глава «Белорусского дома», пропавший в Киеве, найден мёртвым в парке
В Киеве найден повешенным глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, который исчез в украинской столице днём ранее.
Как сообщила во вторник городская полиция, Шишова нашли в парке, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нём. Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство". Следствие намерено проверить все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.
Виталий Шишов исчез в понедельник во время пробежки. В пресс-службе "Белорусского дома" сообщали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей". Это звонки, которые сбрасывают сразу же после ответа на них, отмечает "Интерфакс".
Знакомые Шишова рассказали правозащитникам, что раньше он замечал слежку за собой во время пробежек. К нему и его девушке подходили подозрительные люди, пытаясь завести разговор. Об этом говорится в сообщении телеканала "Настоящее время".
"Белорусский дом в Украине" – некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси, бежавшим в Украину, с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством. По данным Белорусской службы Радио Свобода, эта организация связана с уроженцем Беларуси Сергеем Коротких, который в составе батальона "Азов" участвовал в боях в Донбассе и получил украинское гражданство.
COVID-19 в Грузии: 4827 новых случаев, 34 пациента скончались
За сутки в Грузии выявили 4827 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с начала декабря прошлого года. Накануне провели 43 932 теста: PCR-тестов – 28 674, экспресс–тестов на антиген – 15 258.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 10,99%, за последние 14 дней составляет 7,41%, за неделю – 8,08%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 5910. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.
Выздоровели еще 1895 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 428 670, выздоровевших – 388 893.
За сутки вакцинированы от коронавируса 16 677 человек, всего использовано вакцин – 523 466.
Ален Симонян избран спикером армянского парламента
Член правящей партии «Гражданский договор» Ален Симонян избран спикером парламента Армении.
В ходе тайного голосования за кандидатуру Симоняна проголосовал 71 депутат (именно столько депутатов входит в состав парламентской фракции «Гражданский договор»).
Отметим, что представители двух оппозиционных фракций – «Айастан» и «Честь имею» - в голосовании не участвовали. Они покинули зал заседаний парламента в знак протеста против того, что их кандидаты на пост спикера, которые в настоящий момент находятся под арестом, не были приглашены для выступления в парламент.
Голосование по кандидатуре Симоняна и двух других кандидатов организовывалось дважды: в первых раз голосование было прервано из-за ошибки в фамилии одного из кандидатов от оппозиции.
В парламенте предыдущего созыва Ален Симонян занимал пост вице-спикера.
Как пишет Радио Азатутюн, накануне президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Сурена Папикяна вице-премьером, Аршака Карапетяна – министром обороны, Романоса Петросяна – министром окружающей среды, Нарека Мкртчяна – министром труда и социальных вопросов.
При этом Тигран Авинян покидает пост вице-премьера, но останется членом правления партии «Гражданский договор». Об этом Авинян написал на своей странице в Facebook, отметив, что не участвовал в избирательной кампании из-за разногласий по предвыборному списку.
- В июне партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с большим отрывом победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92% голосов. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна «Армения» – 21,04%.
«Ваше Превосходительство» – грузинские прокремлевские политики написали письмо Путину
Грузинские прокремлевские политики написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в своём Facebook-аккаунте сообщила лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили.
«Ваше Превосходительство господин Президент!
Примите, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении и позвольте поделиться с Вами нашей озабоченностью постоянным ухудшением российско-грузинских отношений и проинформировать Вас о том, что мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии», – говорится в письме.
Авторы письма указывают, что участвовали в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами, а также в создании «Венского формата» с участием грузинских, российских, европейских и американских экспертов. Прокремлевские силы пишут, что разработали концепцию военного нейтралитета Грузии, и с 1 марта по 15 октября 2020 года провели аудиоопрос на предмет военного нейтралитета.
«Учитывая тот факт, что за всю историю Грузии в выборах никогда не участвовало более 2,15 миллионов человек, было записано более 900 тысяч респондентов, из которых 69,4% поддержали военный нейтралитет! Параллельно с этим, в течение года более 1,2 миллиона человек заполнили опросные листы, и 69,7% поддержали нейтралитет, а 75,8% высказались за диалог с Россией!» – утверждают в «Альянсе патриотов».
Авторы письма уверены, что «настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны».
«Несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать «очередные очки» перед западными партнёрами», – сказано в письме.
Пророссийские силы надеются на возобновления сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ.
«Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», – читаем в письме.
Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили пишет в соцсети, что бесконечные учения НАТО в Грузии являются вызовом России.
«О том, что это вызов, открыто заявляют государственно-политические должностные лица России, и эти заявления мы вновь слышали на протяжении всей прошедшей недели», – говорит Инашвили.
Ранее в Москве, Цхинвали и Сухуми выразили обеспокоенность учениями Agile Spirit 2021 («Проворный дух 2021»). В Москве говорят, что «предпримут меры для обеспечения своих интересов».
«Таким образом, Россия открыто заявляет, что в ответ на учения НАТО в Грузии примет военно-технические меры, а это, вероятно, означает, что в непосредственной близости от нас будут размещены новые ракетные установки, новые самолеты, дополнительная военная техника и военные части. И причиной всему этому является театр двух актеров – театр «Грузинской мечты» и «Национального движения»!» –уверена Инашвили.
- Письмо, отправленное Владимиру Путину, подписали 42 человека, в том числе экс-депутаты Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили, Ада Маршания, Нана Девдариани, Георгий Ломия, Гоча Тевдорадзе и другие.
- На парламентских выборах «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
Еще 24 российских дипломата покинут Соединенные Штаты
Власти США передали России список из 24 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну до 3 сентября, – рассказал в интервью изданию The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, многие уедут без замены, потому что США ужесточили процедуру выдачи виз. Кроме того, в декабре прошлого года Госдепартамент установил трехлетний лимит на пребывание сотрудников российского МИДа в командировке в США, отметил Антонов.
В мае правительство России внесло США в список «недружественных стран» и запретило их дипломатическим миссиям нанимать на работу россиян. США пришлось уволить 182 сотрудника, которые занимали технические и административные должности, а также работали советниками и юристами.
В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. С 1 августа из-за нехватки сотрудников США перестали предоставлять консульские услуги в России.
- До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.
- В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.
- Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан - 24 июня.
COVID-19 в Абхазии: 144 новых случая, шесть человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 550 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 186 пациентов. Состояние 49 человек оценивается как тяжелое, 59 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 6 человек: мужчины 45, 78, 83, и двое 65 лет, а также женщина 75 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, состояние 12 человек тяжелое; в Гагрской ЦРБ - 51, 9 человек в тяжелом состоянии; в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 227 человек. Зарегистрировано 313 летальных случаев. Выздоровели 17 898 человек.
ЕС подверг критике действия режима Лукашенко против Тимановской
Европейский союз подверг резкой критике действия властей Беларуси за попытку насильно отправить из Токио в Минск бегунью Кристину Тимановскую. В Брюсселе приветствовали решение Польши предоставить 24-летней белорусской спортсменке гуманитарную визу.
Попытка принудительно репатриировать Тимановскую против её воли - это ещё один пример жестокости репрессивных мер режима Лукашенко, говорится в заявлении ЕС, которое огласил представитель пресс-службы руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. В Минске считают возможным распространять эти репрессии на атлетов и тем самым нарушать древнее правило: прекращать враждебные действия в период Олимпийских игр. Это заявление опубликовала 2 августа пресс-служба главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
Опрос IRI: 83% - за евроинтеграцию Грузии, 77% - за членство в НАТО
Согласно новому исследованию «Международного республиканского института США» (IRI), 68% опрошенных полностью и 15% - частично, поддерживают интеграцию Грузии в Евросоюз. В целом сближение с ЕС приемлемо для 83% опрошенных.
Частично не поддерживают евроинтеграцию 4%, категорически не поддерживает 7%. Таким образом, всего против членства Грузии в ЕС только 11% респондентов. 6% не ответили или отказались отвечать.
Вместе с тем, респондентов спросили, поддерживают ли они членство Грузии в НАТО.
Положительно ответили на вопрос 77% (полностью поддержали - 61%, частично - 16%);
17% ответили отрицательно, 6% частично не согласны с членством Грузии в НАТО, 11% категорически не согласны, 6% не ответили или отказались отвечать на данный вопрос.
Опрос проводился с 15 по 30 июня 2021 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, сообщают «Новости-Грузия». Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.
Опрос IRI: 51% за досрочные выборы парламента Грузии
Согласно новому исследованию «Международного республиканского института США» (IRI), 51% респондентов выступают за проведение досрочных выборов парламента Грузии, а 37% не видят необходимости в их проведении.
На вопрос, поддерживаете ли вы требование оппозиции о досрочных парламентских выборах, 29% ответили, что абсолютно согласны с этим.
29% полностью согласны, 22% более или менее согласны, 12% более или менее не согласны с этим требованием, 27% категорически не согласны. 10 процентов не имеют позиции по досрочным выборам.
Опрос проводился с 15 по 30 июня 2021 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия». Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.
Армения завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио
Член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян стал первым армянским спортсменом, завоевавшим медаль на 32-х летних Олимпийских играх в Токио.
Как пишет Радио Азатутюн, Давтян стал бронзовым призером Олимпийских игр в соревнованиях в опорном прыжке.
В прошедшем сегодня финале золотую медаль завоевал корейский гимнаст Йохаван Шин, а серебряным призером стал россиянин Денис Абилиазин.
Скандал с литературной премией в Грузии завершился отменой конкурса
Литературная премия «Литера» в этом году не состоится, так как авторы и издательства сняли с конкурса 92 книги из 110. Об этом сообщает Дом писателей Грузии. Основная причина бойкота – Министерство культуры впервые решило назначить членом жюри профессионального конкурса своего представителя, им стал Иосиф Чумбуридзе.
Цель проекта «Литера» – развитие современной грузинской литературы и поощрение молодых авторов. Наряду с «Саба», «Литера» является главной литературной премией в Грузии.
«В существующем положении становится невозможным проведение литературного конкурса «Литера». Дом писателей надеется, что вместе с министерством и литературной сферой еще раз будет рассмотрена существующая ситуация и будет найден лучший выход к следующему году», - говорится в заявлении.
Литературная премия «Литера» была основана в 2015 году Домом писателей при поддержке Министерства культуры и защиты памятников. Премия присуждается каждый год в шести номинациях.
Как отмечают в Доме писателей, в этом году, согласно приказу министра культуры Теи Цулукиани, было изменено правило комплектования состава жюри. Согласно приказу, в состав любого конкурса, профинансированного министерством, один член жюри должен был быть назначен ведомством. Соответственно, в состав членов жюри «Литера», всех пяти членов которого до этого выбирал Дом писателей и предоставлял министерству на утверждение, в этом году впервые одного члена выбрало Министерство культуры.
«Дом писателей сразу же после ознакомления с приказом постарался вести диалог с министерством и наладить коммуникацию с целью пересмотра осуществленного изменения, однако реагирования со стороны министерства не последовало», - отмечается в заявлении Дома писателей.
Исходя из сложившейся ситуации, Дом писателей опубликовал список состава жюри конкурса. Изменение правила комплектования членов жюри вызвало протест литераторов. Общество восприняло решение министерства, как вмешательство в творческую деятельность и большая часть писателей и издателей отказались от участия в конкурсе. Также от работы в жюри отказались и четыре человека, которые были выбраны Домом писателей.
Ранее Министерство культуры, спорта и молодежи заявило, что не вмешивается в конкурс. С конкурсом ведомство связывает только то, что в составе жюри из пяти человек – один представитель министерства.
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