Что за географические новости, или Грузинское золото странных Игр

ПРАГА---В Токио завершился 12-й день, может быть, самой странной Олимпиады во всей олимпийской истории. Промежуточные итоги и перспективы обсуждаем с грузинским журналистом Давидом Какабадзе.

– Дато, выступление сборной Грузии уже стало самым успешным за всю ее независимую историю. Это ожидаемый успех, предполагались эти дополнительные, скажем так, медали, или это какое-то приятное стечение обстоятельств?

Из четырех серебряных медалей две вполне могли превратиться в золотые. Но я думаю, что завтра у грузинской делегации будет еще одна медаль, надеюсь, что эта медаль будет золотой

– Я бы сказал, это приятная неожиданность, скорее всего. Хотя результат мог бы быть и получше, потому что из четырех серебряных медалей две вполне могли превратиться в золотые, и тогда результат был бы еще более впечатляющим. Но я думаю, что завтра у грузинской делегации будет еще одна медаль, надеюсь, что эта медаль будет золотой, т.к. на помост тяжелоатлетического зала выйдет Лаша Талахадзе – как принято говорить, самый сильный человек планеты, и все надеются, и эксперты считают, что у него конкурентов не будет. И вот тогда грузинская делегация войдет в число первой двадцатки в неофициальном зачете по количеству медалей.

– Это тот случай, когда аппетит приходит во время еды, если я правильно понял твой рассказ про серебряные медали, которые не стали золотыми, – притом, что и в серебряном виде они стали приятной неожиданностью?

– Безусловно.

– На самом деле, я говорю сейчас даже, может быть, не о количестве медалей, а о расширении круга видов спорта, в которых грузинские олимпийцы могли бы себя проявить. Пока все-таки это более или менее традиционный набор – это тяжелая атлетика, это силовые единоборства.

– Да, конечно.

– Что-то другое может в ближайшее время «выстрелить», – если не на этой Олимпиаде, то хотя бы на следующей?

Регби и баскетбол, я думаю, вполне реально могут претендовать на то, чтобы быть представленными на следующих Олимпийских играх

– Да, мы все с нетерпением ждем, когда грузинская делегация будет представлена на Олимпийских играх в одном из игровых видов спорта. Например, я думаю, что реальные шансы на следующей Олимпиаде через три года в Париже будут у регбистов и, может быть, даже у баскетболистов. Потому что сейчас и та, и другая национальные сборные явно переживают смену поколений, и я думаю, что эти молодые ребята, которые наберутся опыта за эти три года, смогут посоревноваться за право на участие в финальном турнире Олимпиады. Так что этого все с нетерпением ждут, потому что игровые виды очень популярны в Грузии, особенно футбол. Но о футболе, к сожалению, мы не можем сказать того же, что мы говорим про регби и баскетбол, но эти два вида, я думаю, вполне реально могут претендовать на то, чтобы быть представленными на следующих Олимпийских играх.

– Это, может быть, даже не вопрос, а такое, может, двусмысленное замечание. Наблюдая за тем футболом, который происходит на Олимпиаде, особенно после чемпионата Европы, я бы уточнил: а почему бы на этом удручающем фоне грузинским футболистам себя не показать?

– Да, я бы даже сказал, что женские команды выглядят более впечатляюще, чем мужские, на этой Олимпиаде.

– Это такой ход деградации олимпийского футбола вообще или так сложилось именно на этой Олимпиаде?

– Нет, я думаю, что это тенденция. Олимпийский футбол - он же всегда гораздо слабее, чем футбол, который показывают на чемпионатах мира, Европы или на чемпионатах Америки, скажем, Copa America.

– Но в этот раз все вообще как-то трагически…

– Да, в этот раз все гораздо хуже, чем обычно. Я думаю, что интерес к олимпийскому футболу тоже не особо велик, там действуют ограничения, как ты знаешь, ФИФА против того, чтобы на олимпиадах выступали лучшие составы, там возрастное ограничение до 23 лет… Но все это, мне кажется, притянуто за уши. И у самих футболистов особого энтузиазма я не наблюдаю. Во-первых, сезон тоже очень длинный, все устали от этой пандемии, как-то неохотно они выходят на поле, я думаю. И у меня такое впечатление – вот сегодня тоже смотрел за игрой Мексика-Бразилия, они как бы доигрывали, как бы нехотя, все были какие-то уставшие, даже смотреть неохота.

– Эту Олимпиаду называют одной из самых странных олимпиад в истории. Вчера, например, я видел соревнования легкоатлеток во время ливня, и меня поразила какая-то отстраненность организаторов от соревнований, такого на олимпиадах я никогда не видел. Олимпиада – это такая самопрезентация страны, оргкомитета, а здесь этого не было, вместо нее какая-то, наоборот, безразличная отчужденность. Откуда все эти странности и какие у тебя от этого ощущения?

Очень плохую роль играет фактор отсутствия зрителей, практически все соревнования проходят без них. А для кого в итоге это все? Спорт – для зрителей. Спорт без зрителей теряет смысл

– Мне кажется, что очень плохую роль играет фактор отсутствия зрителей, практически все соревнования проходят без них. А для кого в итоге это все? Спорт – для зрителей. Спорт без зрителей теряет смысл. Конечно, зрители есть у экранов телевизоров во всем мире, их миллионы, понятно, но когда нет присутствия, когда спортсмен не чувствует вот этого живого наблюдения, – это, я думаю, очень сильно действует и на психологическое состояние самих спортсменов, и на организаторов, и на телезрителей даже. Совершенно по-другому смотришь эти соревнования, когда нет атмосферы, нет возгласов, каких-то песен или скандирования и т.д.

– Я задам очень неполиткорректный, может быть, вопрос: то, что результаты довольно неожиданные, – меня, например, поразило олимпийское золото японской сборной по шпаге (ну, где были японцы еще несколько лет назад?), – и очень много таких результатов, – в легкой атлетике очень странные результаты…

– …В плавании было несколько неожиданных результатов.

– Это хорошо или нет? Хорошо, что расширяется география успехов или география успехов, скажем так, не всегда отражает реальное состояние дел?

Расширение географии всегда хорошо, появляются новые имена, новые страны, которые могут претендовать на высокие места

– Нет, я думаю, что это неплохо. Например, мы все привыкли, что в плавании американцы всегда доминировали очень сильно, а на этой Олимпиаде это уже не так, очень много медалей завоевали спортсмены из других стран. Я думаю, что расширение географии всегда хорошо, появляются новые имена, новые страны, которые могут претендовать на высокие места. Так что, я думаю, это способствует развитию спорта, это абсолютно неплохо.

– Но при этом результаты-то не бог весть какие. В тех же самых прыжках в высоту выиграли два спортсмена из вроде бы «непрыжковых» стран – с весьма неубедительным результатом.

– Да, но это тоже такой интересный случай, когда итальянец и спортсмен из Катара поделили золото, и когда их судья спросил, хотят ли они продолжить соревнования или готовы разделить. Я не знаю, как бы я поступил, но, наверное, понятно их решение не рисковать.

– … как суперигра в телешоу.

– Да.

– Дато, у меня последний вопрос: в Грузии смотрят Олимпиаду так же увлеченно, как всегда, или все-таки эти странности, о которых мы говорили, тоже отразились на интересе болельщиков?

– Нет, у меня впечатление такое, что смотрят с большим интересом, особенно те виды спорта, в которых участвуют грузинские спортсмены, именно те, которые ты упомянул, – тяжелую атлетику, дзюдо, вольную борьбу, классическую борьбу. Но и другие виды, где грузинских спортсменов нет, тоже пользуются интересом.