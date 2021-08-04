Талахадзе как аксиома, или Золотая полоса чемпиона

Три мировых рекорда и олимпийское золото. Сегодня тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, дважды ставшим олимпийским чемпионом.

Самый сильный человек планеты, как в Грузии называют Лашу Талахадзе, сохранил за собой это звание. Золотой призер летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро завоевал второе олимпийское золото в своей карьере. Выступая в категории свыше 109 кг, в рывке он поднял 223 кг, чем улучшил свой мировой рекорд на один кг, его он установил на чемпионате Европы 2021, а в толчке в третьей попытке Лаше удалось поднять 265 кг – на один больше, чем во время своего мирового рекорда, установленного на чемпионате мира в 2019-м. Итак, по сумме двоеборья Талахадзе поднял 488 кг и улучшил свой же рекорд на три кг. Лаше удалось сделать то, чего не удавалось никому в истории независимой Грузии, говорит журналист грузинской службы Радио Свобода Отар Маглакелидзе:

«Он дважды стал олимпийским чемпионом, и этим все сказано. И этого он добился в возрасте 27 лет. А если учесть средний возраст тяжелоатлетов, у него есть шанс выступить еще на двух Олимпиадах. Это, в свою очередь, значит, что нам стоит ждать от него установления новых рекордов. Сейчас он обогнал серебряного призера на 47 кг – это просто нереальный результат. В самой престижной весовой категории он стал четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, а теперь – двукратным олимпийским чемпионом. Он – уникальный спортсмен».

Мало кто сомневался в победе Лаши, многие представители грузинской, да и мировой спортивной общественности были уверены в том, что золото уже у Талахадзе, интерес заключался в том, насколько он сможет улучшить свои рекорды. И, действительно, в своем успехе он далеко ушел от остальных призеров Олимпиады, опередив Али Давоуди из Ирана на 47 кг, который по сумме двоеборья набрал 441 кг и занял второе место. Бронза же досталась Ман Асааду из Сирии, в рывке и толчке поднявшему 424 килограмма. Оба они занимают призовые места во многих первенствах, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе:

«Спортивного интереса, как такового, в этой категории не было, поскольку все в мире, кого интересует тяжелая атлетика и кто следит за этим спортом, были уверены в победе Лаши – это аксиома. Был такой тяжелоатлет Пол Андерсон, который преодолел барьер в 500 кг, но тогда атлеты выступали в троеборье (жим, рывок и толчок), суммировались результаты трех упражнений. А Лаша, я уверен, вскоре одолеет этот вес в двоеборье. А вообще, мне очень понравились выступления иранца и сирийца, они взяли призовые места. Сейчас они очень молодые, и я бы пожелал им занять лет через 10 место Лаши Талахадзе и устанавливать новые рекорды. Но пока самый сильный человек в мире – грузин».

И тут возникает вопрос, а чего еще можно ждать от грузинского чемпиона? Впрочем, Отар Маглакелидзе уверен, ему есть к чему стремиться:

«От его личного тренера и тренера сборной я знаю, что Лаша Талахадзе планирует «подняться» до 500 кг. Когда это будет, мы не знаем. Вообще-то я и на этой Олимпиаде ждал, что он может это сделать. Но я уверен, что он будет развиваться и обязательно достигнет этого результата, может, даже на следующих Олимпийских играх, которые состоятся через три года. Есть еще один момент – в толчке советский спортсмен Тараненко (Леонид Тараненко) поднимал 157 кг. Этот рекорд не был зафиксирован, и он не считается официальным мировым. Но сейчас у Лаши есть к чему стремиться, будем ждать, когда он поднимет больше 157 кг, чтобы никто не смог сказать, что кто-то когда-то поднимал больше него».

Сегодня Лаша Талахадзе завершил выступление грузинских тяжелоатлетов на Олимпиаде. Завтра и послезавтра планируются выступления борцов и каратиста.