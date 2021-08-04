COVID-19 в Абхазии: 98 новых случаев, 4 человека скончались

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и, как она утверждает, пытались против ее воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с ее стороны, прилетела в Польшу.

Польские власти выдали спортсменке гуманитарную визу после того, как Тимановская отказалась возвращаться в Минск и заявила о намерении попросить политического убежища в Европе. Ожидалось, что спортсменка прилетит в Варшаву прямым рейсом из Токио, но в итоге ее отправили в Вену. Агентство Reuters сообщало, что это сделано из соображений безопасности. На изменении маршрута, как утверждается, настояли польские дипломаты.

В Вене Тимановскую встретил госсекретарь Австрии Магнус Бруннер. Власти страны сообщили о том, что спортсменка находится в безопасности и чувствует себя хорошо, хотя и обеспокоена своей дальнейшей судьбой. Впоследствии она вылетела в Варшаву.

1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что ее хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политическое убежище за рубежом. На родине она опасается преследования.

После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.

2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе со своей семьей решила не возвращаться в Беларусь после того, что случилось с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.