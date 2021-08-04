Рауль Лолуа: «На войне с пандемией как на войне»

Абхазский парламентарий Рауль Лолуа, недавно посетивший Гудаутский ковидный госпиталь, призвал бизнесменов, прежде всего, успешно зарабатывающих на туристическом сезоне, оказать медучреждениям республики всестороннюю помощь. По его предположениям, самая тяжелая в Абхазии третья волна коронавируса будет продолжаться еще месяц-полтора. И на этой войне с пандемией, как на любой войне, можно выстоять и победить, только сплотившись, считает он.

На днях депутат парламента Абхазии Рауль Лолуа побывал в Гудаутском ковидном госпитале, где лежит наибольшее количество инфицированных в республике и куда регулярно выезжает на дежурство другой парламентарий – врач Алхас Джинджолия. Сегодня Лолуа поделился с «Эхом Кавказа» своими впечатлениями по итогам визита:

«Я изъявил желание поехать в Гудаутский госпиталь и на месте ознакомиться с ситуацией, которая там складывается. Было много разговоров, какая там внутри ситуация. И вот я провел там ночь, утро – одну практически смену, которую проводят там наши ребята-медики. Каждые три-четыре дня командируется туда группа медиков. Я попал туда с группой из нашей Сухумской городской больницы. Сменил нас медперсонал из Республиканской больницы.

– Смена сколько продолжается?

– Заступают на сутки с десяти утра. Хочу еще раз посетить. Думаю, еще раз туда съезжу и посмотрю, что там изменилось, потому что динамика постоянно меняется, пациенты добавляются. Что я увидел там? Несколько этажей – это так называемая красная зона. Это зона, где лежат люди под кислородом. Это не искусственная вентиляция легких, не реанимация, а палаты, где были установлены по стенам специальные приборы для подачи кислорода. На том этаже, где я был, лежало около 75 человек. В основном это женщины за 60 лет, видел только одного парня 37 лет. Условия там внутри были достаточно приемлемые, все необходимое было у них, лекарства поступали вовремя. Ситуация в то же время сложная очень. Есть те, которые тяжело переносят. Когда у них наступает ухудшение, их или вывозят с территории Абхазии, или переводят в реанимацию. Но те, кто попадает в реанимацию, не все выживают. Там стоят ИВЛ и там лежат в основном возрастные. Пока мы там находились, несколько человек скончались, к сожалению. Там же на месте готовят еду, поднимают, разносят по всем палатам. Все это бесплатно… Хочу сказать, что я привился, члены моей семьи, родители привились. И спокойно все эту прививку выдержали, без осложнений. В том числе и поэтому я оказался в этой «красной зоне». Хотя все равно надели на меня средства защиты – специальный костюм, маску, бахилы… Но я заметил, что в этом госпитале, Гудаутском, недостаточно рук, недостаточно среднего персонала. Вот это главная проблема, которая там есть, ну, или одна из главных проблем, будем так говорить. А, например, в Сухумской инфекционной больнице иная ситуация, там таких проблем нет. И там достаточно весомые надбавки к заработной плате за то, что они находятся в «красной зоне». В Гудауте намного, намного меньше, к сожалению.

– А с чем это связано, такая разница?

– Как меня проинформировали, надбавки в нашей Сухумской инфекционной больнице производит город, администрация города. Они молодцы, конечно. Мы уже разговаривали в кабинете министров на эту тему, чтобы повысить надбавки и в других ковидных медучреждениях. Но чтобы вы понимали, хочу проинформировать, что на борьбу с ковидом, на все эти мероприятия в сутки уходит до двух миллионов рублей».

Недавно Рауль Лолуа рассказал СМИ, что Россия обещает в скором времени поставить в Абхазию еще две партии вакцин против коронавируса – 5 и 10 тысяч доз. Правда, потом Минздрав республики публично попросил не распространять информацию преждевременно, так как переговоры еще ведутся. Вот что он сказал «Эху Кавказа»:

«Да, есть информация, что какую-то часть партии вакцины, которую Россия нам до этого предоставила – там 6 200 доз было, – мы закупили, а какую-то часть нам Россия в качестве гуманитарной помощи направила. В дальнейшем переговоры очень плотные идут. Мы ждем, что в ближайшее время вакцина сюда все-таки поступит. Сложности, безусловно, есть. Сложности в доставке, транспортировке, самом выделении, потому что в России тоже пик заболеваемости, и все производства, где ее делают, на полную мощность работают. И даже в случае необходимости республика готова ее покупать, этот вопрос тоже обсуждался. Первая партия – пять тысяч доз – это, возможно, будет «Спутник лайф», немного не та вакцина, которая у нас была, но тоже она себя хорошо зарекомендовала. Хочу еще вам сказать, что к нам, депутатам, выходят разные международные организации с предложением оказать нам помощь вакцинами европейского и американского производства. Но пока ждем российскую».

Рауль Лолуа призвал бизнесменов, прежде всего, успешно зарабатывающих на нынешнем туристическом сезоне, оказывать медучреждениям республики всестороннюю помощь. По его предположениям, нынешняя, самая тяжелая в Абхазии третья коронавирусная волна будет продолжаться еще месяц-полтора. И на этой войне с пандемией, как на настоящей войне, можно выстоять и победить, только сплотившись всем вместе. Со слов главврача Гудаутского ковидгоспиталя, некоторые гудаутские, гагрские бизнесмены уже делают немало: устанавливая кондиционеры в палатах, закупая лекарства. В дефиците – дорогостоящая актемра. Группа из десяти абхазских парламентариев закупила препарат для госпиталя и собирается сделать это еще раз:

«Достали мы эту актемру. Я сам был свидетелем, когда актемру в Гудаутском госпитале применили и состояние нескольких женщин после этого существенно улучшилось».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия