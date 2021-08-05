От коронавируса в Грузии за сутки скончались 38 пациентов

О прекращении работы также заявил проект "Правозащита Открытки", сайт которого ранее был заблокирован

Издание "Открытые медиа" сообщило о том, что с 5 августа прекращает свою работу после блокировки сайта Роскомнадзором. Информация об этом появилась в телеграм-канале проекта.

В сообщении говорится, что решение о прекращении работы было принято после появления в СМИ информации о том, что блокировка произошла по требованию Гепрокуратуры России. Ведомство считает, что "Открытые медиа" связаны с организациями, признанными нежелательными. "У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики." - говорится в сообщении издания.

"Открытые медиа" подчеркнули, что никогда не сотрудничали с нежелательными организациями. Издание работало на средства пятилетнего гранта, который был выдан через компанию Михаила Ходорковского "Open Press". Журналисты заявили, что никогда не скрывали этого, а оформленных отношений или договоров с другими компаниями предпринимателя у них не было. "К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались." - говорится в сообщении журналистов издания.

С 5 августа прекращает свою работу проект "Правозащита Открытки", сайт которой ранее также был заблокирован. Об этом сообщила в своем телеграм-канале юрист Анастасия Буракова.

"МБХ медиа" также прекращает работу, сообщила бывший главный редактор Вероника Куцылло: "Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму. Блокировка нашего и еще нескольких проектов, обвинение нас в "связях" с мифическими "нежелательными организациями" — еще один шаг на этом пути, не первый и, к сожалению, не последний. И на этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими".

Вечером 4 августа стало известно, что сайты изданий "Открытые медиа", "МБХ медиа", а также проекта "Правозащита Открытки" заблокированы Роскомнадзором на территории России. Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора. Заблокирован и сайт премии для журналистов "Профессия — журналист", учрежденной бизнесменом Михаилом Ходорковским. Внимание на это обратил проект "Роскомсвобода".

"Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (эти британские организации признаны в России нежелательными, им запрещено вести в стране деятельность) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры", — ответили на запрос РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

"Открытые медиа" были созданы в 2017 году и зарегистрированы как онлайн-СМИ в Эстонии. "Медиалогия" в рейтинге за 2020 год называла их вторым по репостам в соцсетях русскоязычным интернет-изданием.