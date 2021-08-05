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Байден отметил посредничество Грузии, призвал освободить всех армянских пленных
Соединенные Штаты были рады помочь в усилиях по освобождению армянских военнопленных из Азербайджана, – заявил президент США Джо Байден, отметив посредническую роль Грузии.
«Мы и далее будем призывать к безопасному возвращению всех военнопленных. Надеемся, что достигнутый нами при поддержке Грузии прогресс в этой области станет важной основой для дальнейшего регионального сотрудничества – в дополнение к обсуждениям, инициированным сопредседателями Минской группы», – написал Байден в письме Николу Пашиняну, в котором поздравил премьер-министра Армении с победой на парламентских выборах и формированием нового правительства.
Президент США также призвал Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к предметным переговорам.
Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Другие новости дня
В Москве говорят, что никогда не отзовут признание Южной Осетии и Абхазии
Российские политики прокомментировали требование семи стран Запада к РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Москве говорят, что никогда не отзовут признание этих республик.
«Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны», – заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Сенатор Алексей Пушков считает, что Западу необходимо отказаться от признания Косово.
«Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет», – написал он в Twitter.
Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, говорит сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это провокаторы. Не желают они установления мира в этом регионе», – сказал парламентарий.
Заявление членов Совета безопасности ООН прокомментировал и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
«Это непонятный ход, нацеленный на подтверждение этой фантомной идеи – вывести войска, освободить «оккупированные» территории... Какая оккупация? Было бы хорошо, если бы те, которые сделали заявление, хотя бы в википедии или в словаре прочитали, что такое оккупация. У нас нет оккупации, у нас есть государство, которое строится, у нас нет какого-то внешнего управления, которое нами всеми тут управляет. У нас есть международные отношения со многими другими государствами. Конечно, стратегическим партнером в этих отношениях всегда была, есть и будет Российская Федерация», – говорит югоосетинский президент.
- Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили члены Совета безопасности ООН – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия и Эстония, а также Албания, которая будет непостоянным членом Совбеза в 2022-2023 годах. Заявление приурочено к годовщине российско-грузинской войны 2008 года.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Абхазское правительство повысило цены на нефтепродукты
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия установило новые предельные цены на бензин «Регуляр»-92 и дизельное топливо.
Как пишет «Апсныпресс», оптовая цена одного литра бензина «Регуляр»-92 не должна превышать 51 рубль, а розничная – 53 рублей. Оптовая цена дизельного топлива должна быть не более 51 рубля, розничная – не более 53 рублей.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что практически весь объем нефтепродуктов импортируется в Абхазию из России, в связи с чем цены в Абхазии напрямую зависят от уровня цен, формирующихся на российском рынке. По её словам, в этом году наблюдается стабильный рост цен – в связи с мировым ростом спроса на нефтепродукты по сравнению с 2020 годом, когда многие предприятия не работали во время карантинных мер.
«Рынок нефтепродуктов в Абхазии регулируется государством. Обладая механизмом сдерживания роста цен путем определения предельной цены, государство тем не менее напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в России», – сказала Озган.
Она назвала непопулярным решение правительства по повышению цен на нефтепродукты.
«Но это вынужденная мера. Дальнейшее сдерживание цен может привести к образованию дефицита. Стоимость поставки нефтепродуктов в августе уже составляет 60-61 тыс. рублей за тонну, или 46-47 рублей за литр», – добавила Озган.
Сегодня же ситуацию, сложившуюся на топливном рынке Абхазии, прокомментировали в российском посольстве.
«Внимательно следим за сложившейся ситуацией на топливном рынке Республики, который сильно зависит от поставок нефтепродуктов из России, и поэтому чутко реагирует на колебания цен на энергоносители в нашей стране. По мнению аналитиков, нынешнее повышение оптовых цен на бензин в России вызвано ростом спроса на топливо из-за активизации внутреннего автотуризма, повышенного потребления в сезон сбора урожая и сокращением предложения на рынке, обусловленного плановым ремонтом ряда нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в условиях рыночной экономики государству непросто диктовать свои условия частным предпринимателям. Свой негативный вклад в общемировую финансово-экономическую ситуацию вносит и коронавирусная пандемия, способствуя инфляционным процессам», – заявили в посольстве.
Ранее в российских СМИ появлялись публикации о том, что в правительстве России рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Информация вызвала обеспокоенность у части жителей Абхазии
Александр Лукашенко поручил «закрыть каждый метр границы»
Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы, передаёт информационное агентство “БЕЛТА”. Такое решение было принято на фоне миграционного кризиса.
“С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна… Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить”, – выступил Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе.
Он также обвинил Литву и Польшу в провокациях на границе, добавив, что западные страны, когда у них не получилось провести в Белоруссии "семь или восемь этапов так называемой цветной революции", вернулись "к тактике шантажа и давления".
- Летом Литва сообщила о резком увеличении числа беженцев, которые бегут в ЕС через белорусскую территорию. Большинство мигрантов приехали в Минск из Турции и Ирака. Власти Литвы объявили режим ЧС и начали возводить стену с колючей проволокой на границе с Беларусью.
- Евросоюз утверждает, что структуры, которые участвуют в организации потоков мигрантов и переправке нелегалов, пользуются покровительством белорусских властей. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на ЕС из-за введённых санкций против режима Александра Лукашенко.
Никол Пашинян прибыл в Тегеран, встретился с Ибрахимом Раиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Вечером он примет участие в официальной церемонии инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, после официальной церемонии встречи в тегеранском аэропорту «Мехрабад» премьер-министр отправился в президентский дворец, где встретился с Ибрахимом Раиси.
В ходе встречи избранный президент заявил, что Иран придает большое значение постоянному развитию отношений с дружественной Арменией и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сферах.
Никол Пашинян подчеркнул, что многостороннее сотрудничество с Тегераном, основанное на взаимном уважении и взаимопонимании, имеет для Еревана первостепенное значение.
«Многовековая дружба наших двух народов, тесные историко-культурные связи являются основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы для дальнейшего обогащения повестки дня двустороннего сотрудничества совместными усилиями продолжить наш диалог. Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне», – отметил Пашинян.
Как пишет Радио Азатутюн, лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере. Стороны назвали приоритетом развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря.
Никол Пашинян приветствовал интерес иранской стороны к проекту строительства автомагистрали Север-Юг, добавив, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан-Мегри вышеупомянутого проекта.
Никол Пашинян и Ибрахим Раиси коснулись и возможностей развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран-Армения, продление программы обмена газ-электроэнергия, увеличение объемов обмена газ-электроэнергию после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии.
Премьер-министр придал важность последовательным усилиям Ирана по установлению мира и стабильности в регионе. Ибрахим Раиси ответил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение и для Ирана, добавив, что иранская сторона считает необходимым решать все вопросы путем диалога.
По информации пресс-службы, Никол Пашинян пригласил президента Ирана посетить Армению.
В Таджикистане проходят крупные военные учения с участием России
В Таджикистане начались совместные военные учения российских, узбекских и таджикских военнослужащих. Поводом стала резкая активизация радикального исламистского движения “Талибан” (признана в России террористической) в соседнем Афганистане.
Пресс-служба Центрального военного округа минобороны РФ сообщает, в маневрах будут задействованы более 2,5 тыс. человек и около 500 единиц вооружения и военной техники. В том числе свыше 1,8 тыс российских военнослужащих и до 420 единиц техники в основном из состава расположенной в Таджикистане 201-й военной базы. Также, чтобы усилить противовоздушную оборону, Россия перебросила из Киргизии в Таджикистан несколько истребителей Су-25.
Учения пройдут примерно в 20 км от афганской границе – на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области. Военные будут тренироваться отражать атаки противника танками и беспилотниками. Такие меры отрабатываются, чтобы не допустить проникновения боевиков с территории Афганистана.
- Военная миссия США и их союзников в Афганистане официально завершается 31 августа. В мае начался постепенный вывод войск США и НАТО из страны. После чего движение "Талибан" начало наступательные операции, захватив сельские районы, несколько пограничных переходов и участки важных автомагистралей. По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.
- Оценивая боеспособность сил обороны Афганистана, Американская разведка пришла к выводу, что правительство страны рискует пасть всего через шесть месяцев под натиском террористической группировки "Талибан". К такому выводу пришла американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны после вывода оттуда войск США и их союзников.
Шанс на третье золото: Гено Петриашвили вышел в финал Олимпиады
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 125 кг. В полуфинале Петриашвили в напряженной схватке выиграл у иранца Амира Хоссейна Заре.
Финальный поединок состоится в Токио завтра, 6 августа. Соперником грузинского спортсмена будет американец Гейбл Стивенсон.
Гено Петриашвили может принести Грузии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В таком случае Грузия повторит достижение пекинской Олимпиады 2008 года.
При этом Грузия уже обновила рекорд по общему количеству медалей. На Олимпиадах в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) у Грузии было по семь медалей; золотая или серебряная медаль Гено Петриашвили будет для Грузии восьмой на Олимпиаде в Токио.
Золотые медали на Олимпиаде в Токио Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе; серебряные – Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Гурам Тушишвили (дзюдо) и Якоб Каджая (греко-римская борьба); бронзовую – тяжелоатлет Антон Плесной.
МИД Грузии осудил соглашение «О двойном гражданстве» между РФ и Южной Осетией
В МИД Грузии прокомментировали решение Москвы допустить двойное гражданство между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
«Утверждение президентом России т.н. соглашения «О двойном гражданстве и упрощенной процедуре получения российского гражданства» с оккупационным режимом Цхинвали является продолжением незаконной оккупации Москвой Абхазского и Цхинвальского регионов и политики де-факто аннексии», – говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Грузии.
В Тбилиси отмечают, что «Российская Федерация начала незаконную принудительную паспортизацию населения Абхазии и Цхинвальского регионов Грузии еще в начале 2000-х годов, а в 2008 году тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии этим нелегитимным процессом».
«Международное сообщество едино в осуждении процесса незаконной паспортизации оккупированных территорий Грузии Россией и считает это грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также принципов международного права», – сказано в распространенном сегодня заявлении МИД Грузии.
- Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Как сообщают российские СМИ, таким образом, россияне могут получать югоосетинское гражданство, а жители Южной Осетии могут беспрепятственно получать российское гражданство.
Аслан Бжания посетит Южную Осетию в годовщину августовской войны
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания 6-9 августа посетит Цхинвали. Как сообщили в пресс-службе югоосетинского президента Анатолия Бибилова, Бжания примет участие «в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года».
«В рамках визита пройдут переговоры президентов Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия Республики Южная Осетия и Республики Абхазия», – отмечает пресс-служба.
Отметим, что это первый визит Аслана Бжания в Цхинвали после его победы на президентских выборах 22 марта 2020 года.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
«Открытые медиа» и «МБХ медиа» заявили о прекращении работы
О прекращении работы также заявил проект "Правозащита Открытки", сайт которого ранее был заблокирован
Издание "Открытые медиа" сообщило о том, что с 5 августа прекращает свою работу после блокировки сайта Роскомнадзором. Информация об этом появилась в телеграм-канале проекта.
В сообщении говорится, что решение о прекращении работы было принято после появления в СМИ информации о том, что блокировка произошла по требованию Гепрокуратуры России. Ведомство считает, что "Открытые медиа" связаны с организациями, признанными нежелательными. "У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики." - говорится в сообщении издания.
"Открытые медиа" подчеркнули, что никогда не сотрудничали с нежелательными организациями. Издание работало на средства пятилетнего гранта, который был выдан через компанию Михаила Ходорковского "Open Press". Журналисты заявили, что никогда не скрывали этого, а оформленных отношений или договоров с другими компаниями предпринимателя у них не было. "К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались." - говорится в сообщении журналистов издания.
С 5 августа прекращает свою работу проект "Правозащита Открытки", сайт которой ранее также был заблокирован. Об этом сообщила в своем телеграм-канале юрист Анастасия Буракова.
"МБХ медиа" также прекращает работу, сообщила бывший главный редактор Вероника Куцылло: "Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму. Блокировка нашего и еще нескольких проектов, обвинение нас в "связях" с мифическими "нежелательными организациями" — еще один шаг на этом пути, не первый и, к сожалению, не последний. И на этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими".
Вечером 4 августа стало известно, что сайты изданий "Открытые медиа", "МБХ медиа", а также проекта "Правозащита Открытки" заблокированы Роскомнадзором на территории России. Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора. Заблокирован и сайт премии для журналистов "Профессия — журналист", учрежденной бизнесменом Михаилом Ходорковским. Внимание на это обратил проект "Роскомсвобода".
"Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (эти британские организации признаны в России нежелательными, им запрещено вести в стране деятельность) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры", — ответили на запрос РБК в пресс-службе Роскомнадзора.
"Открытые медиа" были созданы в 2017 году и зарегистрированы как онлайн-СМИ в Эстонии. "Медиалогия" в рейтинге за 2020 год называла их вторым по репостам в соцсетях русскоязычным интернет-изданием.
- В конце июля Минюст включил в список "СМИ-иноагентов" трёх журналистов "Открытых медиа", включая главного редактора.
- Проекты "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" основал Михаил Ходорковский. Он живёт за границей.
- В начале июля Минюст признал нежелательными четыре организации Ходорковского: британские "Фонд Ходорковского", "Оксфордский российский фонд", Фонд "Будущее России" и французскую организацию "Европейский выбор". Роскомнадзор в конце июля заблокировал сайт центра "Досье", связанного с Ходорковским.
В Грузии за сутки впервые вакцинировали более 20 тысяч человек
В Грузии накануне, 4 августа сделали 20 845 прививок против коронавируса. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний страны (NCDC). Суточный показатель вакцинации в Грузии впервые превысил отметку в 20 тысяч.
По информации NCDC, всего в стране администрирована 564 691 вакцина. Первую дозу получили 386 614 человек, а полностью вакцинировались 178 077 (около 4.7% населения страны).
Масштабная вакцинация препаратом Pfizer началась в Грузии 26 июля. В стране также доступны препараты AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.
От коронавируса в Грузии за сутки скончались 38 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 38 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5986 человек.
За сутки в стране выявили 3670 новых случаев коронавируса. Накануне провели 41 885 тестов: PCR-тестов – 24 184, экспресс–тестов на антиген – 26 469.
Выздоровели еще 2626 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 436 573, выздоровевших – 393 453.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,76%, за последние 14 дней составляет 7,85%, за неделю – 8,67%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 20 845 человек, всего в Грузии применили 564 691 вакцину.
Великобритания внесла Грузию в «красный список»
Путешественники, прибывающие в Великобританию из Грузии и Мексики, должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как сообщило в среду министерство транспорта королевства, с 8 августа эти две страны, а также французские заморские регионы Майотта и Реюньон войдут в красный список стран повышенного риска распространения новых штаммов коронавируса. Тогда же из красного списка будут исключены Индия, Катар и ОАЭ.
«Красный список был расширен, чтобы защитить успехи, достигнутые в ходе программы массовой вакцинации, от угрозы, которую представляют новые варианты вируса», – заявил глава Минтранса Грант Шэппс.
В соответствии с так называемой светофорной системой поездок, введенной в Соединенном Королевстве в мае при въезде в страну из 60 стран красного списка необходимо 10 дней провести в изоляции в специальных гостиницах.
С 12 августа стоимость проживания в этих отелях вырастет на 30%, до £2285 (около 3200 долларов США). Как пояснили в правительстве, это связано с переоценкой затрат на обеспечение карантина в таких учреждениях, пишет ТАСС.
Члены Совбеза ООН призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили члены Совета безопасности ООН – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия и Эстония, а также Албания, которая будет непостоянным членом Совбеза в 2022-2023 годах. Заявление приурочено к годовщине российско-грузинской войны 2008 года.
«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», – говорится в заявлении.
Представители стран Запада выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией.
«Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией, являющихся неотъемлемыми частями Грузии, а также шаги РФ по аннексии этих грузинских регионов. Действия России явно нарушают международное право», – отмечается в заявлении.
Авторы обращения напомнили о решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января этого года, в котором говорилось, что, осуществляя эффективный контроль над грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, Россия несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство людей поведение, а также предотвращение возвращения грузин в свои дома и непроведение расследований нарушений прав человека, отмечает РБК.
«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что за последние несколько лет ни одному международному механизму мониторинга прав человека не был предоставлен неограниченный доступ в регионы Абхазии и Южной Осетии. Поэтому мы призываем к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа Управлению Верховного комиссара по правам человека и другим международным и региональным правозащитным механизмам. Мы подчеркиваем необходимость мирного урегулирования российско-грузинского конфликта на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт», – говорится в заявлении.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 200 млн
Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 млн, подсчитали в американском университете Джонса Хопкинса.
В последнее время темпы распространения инфекции в ряде стран вновь увеличились из-за штамма "Дельта". Отметка в 100 млн диагнозов была преодолена в течение первого года пандемии, ещё сто миллионов человек заразились в течение следующих шести месяцев.
Наибольшее количество случаев выявили в США (35 млн), Индии (почти 32 млн) и Бразилии (20 млн). Россия, согласно этому списку, находится на четвёртом месте (6,3 млн случаев). 38 процентов регистрируемых в последнее время диагнозов приходятся на бедные страны. Умерло, по официальным данным, более 4,2 млн человек по всему миру. Учёные из Университета Вашингтона считают, что показатели смертности от СOVID-19 занижены вдвое.
К российской статистике инфицированных и умерших от коронавирусной инфекции у экспертов тоже есть вопросы. По данным Росстата, число умерших россиян, инфицированных коронавирусом, как минимум вдвое больше, чем сообщает оперативный штаб, и на данный момент превышает 300 тысяч человек (власти объясняют разницу тем, что в статистику штаба попадают только те случаи, когда коронавирус признан главной, а не сопутствующей, причиной смерти).
Показатели так называемой избыточной смертности, то есть превышения числа умерших по сравнению с прежними годами, ещё выше.
Массовая иммунизация, по мнению ученых из университета Хопкинса, замедляет пандемию и помогает предотвратить гибель людей, но вакцин на всех не хватает. Агентство Рейтер отмечает, что коронавирусом заразились по меньшей мере 2,6% населения Земли. Если собрать их вместе, они составили бы восьмую по численности населения страну в мире.
На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны временно отказаться от третьей прививки против коронавируса и передать высвободившиеся дозы нуждающимся регионам, в которых подавляющее большинство населения по-прежнему остаётся без вакцины.
Белорусская бегунья Кристина Тимановская прилетела в Польшу
Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и, как она утверждает, пытались против ее воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с ее стороны, прилетела в Польшу.
Польские власти выдали спортсменке гуманитарную визу после того, как Тимановская отказалась возвращаться в Минск и заявила о намерении попросить политического убежища в Европе. Ожидалось, что спортсменка прилетит в Варшаву прямым рейсом из Токио, но в итоге ее отправили в Вену. Агентство Reuters сообщало, что это сделано из соображений безопасности. На изменении маршрута, как утверждается, настояли польские дипломаты.
В Вене Тимановскую встретил госсекретарь Австрии Магнус Бруннер. Власти страны сообщили о том, что спортсменка находится в безопасности и чувствует себя хорошо, хотя и обеспокоена своей дальнейшей судьбой. Впоследствии она вылетела в Варшаву.
1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что ее хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политическое убежище за рубежом. На родине она опасается преследования.
После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.
2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе со своей семьей решила не возвращаться в Беларусь после того, что случилось с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.
Сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа» заблокированы в России
Сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа» не открываются у большинства провайдеров России.
«МБХ медиа» пишет, что сайт заблокирован Роскомнадзором. Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. В связи с чем произошла блокировка, неизвестно, сообщает издание.
«Открытые медиа» сообщают в телеграме, что адрес сайта внесен в особый список на Роскомнадзора как ресурс, содержащий призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.
Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.
Кроме того, в России заблокирован сайт «Правозащиты открытки». Как и в случае с «Открытыми медиа» в уведомлении сказано, что сайт организации содержит призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.
Проекты «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита открытки» основал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он живет за границей.
ВОЗ призывает отказаться от третьей прививки в пользу бедных стран
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал богатые страны временно отказаться от третьей прививки против коронавируса и передать высвободившиеся дозы нуждающимся регионам, в которых подавляющее большинство населения по-прежнему остается без вакцины. Об этом сообщает Reuters.
В своем заявлении руководство ВОЗ рекомендовало участникам «Большой двадцатки» и фармацевтическим гигантам помочь бедным государствам с вакцинацией.
Вашингтон уже дал ответ ВОЗ: американские власти не откажутся от третьих доз и в то же время готовы выполнить план помощи развивающимся странам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В настоящее время целый ряд стран – Израиль, Германия, Франция, США, Великобритания и другие – рассматривают возможность введения третьей дозы препарата от COVID-19 для повышения эффективности иммунного ответа в условиях распространения более опасных штаммов, однако финального решения пока не приняло ни одно правительство.
Во вторник Белый дом обнародовал информацию о том, что США поставили за рубеж уже более 110 миллионов доз вакцин от новой инфекции. Еще полмиллиарда доз будет поставлено за границу начиная с конца августа. «Важно отметить, что Соединенные Штаты не использовали и не будут использовать свои вакцины для того, чтобы добиться благосклонности других стран. Наша цель – спасать жизни», – говорится в сообщении.
Ранее США и европейские станы обвинили Россию и Китай в агрессивном ведении «вакцинной дипломатии» с целью расширения своего влияния и подрыва доверия к странам Запада. К настоящему моменту, однако, выяснилось, что Москва провалила значительную часть своих контрактов. В результате многие страны – от Гватемалы до Аргентины – заговорили о намерении расторгнуть с российской стороной договоры о покупке «Спутника V». По данным Би-би-си, сейчас объем поставок российского препарата в десять раз ниже, чем у конкурентов из Америки и КНР – Pfizer, Sinovac и Sinopharm.
Российские власти обещают выполнить обязательства по поставкам, однако ссылаются на необходимость вакцинировать в первую очередь собственное население. В России на протяжении уже нескольких несколько недель от COVID-19 ежесуточно погибает порядка 800 человек.
COVID-19 в Абхазии: 98 новых случаев, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 392 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 178 пациентов. Состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента: две женщины - 76 и 80 лет, а также двое мужчин - 42 и 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 47, 12 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 642 человека. Зарегистрировано 320 летальных случаев. Выздоровели 18 189 человек.
Путин разрешил двойное гражданство между Россией и Южной Осетией
Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как сообщают российские СМИ, таким образом, россияне могут получать югоосетинское гражданство, а жители Цхинвали и других населенных пунктов бывшей грузинской автономии могут беспрепятственно получать российское гражданство.
Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон за шесть месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения», - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ.
«Лицо, состоящее в гражданстве обеих сторон, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой оно постоянно проживает», - сказано в документе.
Кроме того, люди, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва, а ранее прошедшие военную службу - освобождаются от призыва.
Россия признала два региона Грузии - Южную Осетию и Абхазию - независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. После этого правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией и официально объявило эти регионы оккупированными территориями, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Абхазский МИД: вопрос о досрочном освобождении Ираклия Бебуа не рассматривается
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал вчерашние заявления госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани. Она, в частности, выразила надежду на решение вопроса об освобождении гражданина Грузии Ираклия Бебуа.
В Сухуми говорят, что вопрос о досрочном освобождении Бебуа не рассматривается.
«Упомянутый Ахвледиани гражданин Грузии Ираклий Бебуа был осужден в Республике Абхазия за совершенное им преступление и в соответствии с вынесенным судом решением отбывает наказание», – сказано в заявлении абхазского МИДа.
- В Абхазии уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна». Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Абхазское ведомство прокомментировало и другие заявления Теи Ахвледиани – о неформальной коммуникации с абхазским обществом и финансировании грузино-абхазских бизнес-проектов.
«Сообщение Ахвледиани о совместных грузино-абхазских бизнес-проектах нуждается в уточнении. Граждане Республики Абхазия не принимают участие в совместных грузино-абхазских бизнес-проектах. Если кто-то из граждан Грузии, проживающих в Галском районе, посчитал возможным участвовать в такого рода проектах, то вряд ли это можно расценивать как «грузино-абхазские бизнес-проекты, направленные на восстановление доверия», – сказано в комментарии.
Говоря о заявлении госминистра Грузии по поводу восстановления движения граждан через Ингурский мост, в Сухуми говорят, что «власти Грузии не имеют отношения к данному решению».
«Руководство Республики Абхазия, выступившее с данной гуманитарной инициативой, пошло навстречу жителям Галского района, нуждающимся в пересечении абхазо-грузинской государственной границы», – говорится в заявлении.
Прокомментировали в абхазском МИДе и заявление Ахвледиани о предоставлении Абхазии помощи в рамках борьбы с коронавирусом.
«Следует подчеркнуть, что Республика Абхазия не получала и не получает от правительства Грузии никакой помощи. Поступившая в Сухум в рамках борьбы с коронавирусом помощь приходит исключительно от международных организаций», – сказано в заявлении.
Тея Ахвледиани накануне сообщила, что правительство Грузии и международные организации оказали жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 млн лари.
В Сухуми критикуют США за рекомендацию «не посещать оккупированную Абхазию»
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове прокомментировал на своей странице в Facebook рекомендации Государственного департамента США не путешествовать в «оккупированную Абхазию из-за риска совершения преступлений и гражданских беспорядков».
«Госдеп США вывесил на своей странице настоятельные рекомендации не путешествовать в «оккупированную» Абхазию «из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и мин».
Британо-американская организация THE HALO TRUST аж в 2011 году объявляла, что мин у нас нет. Интересно, на какие источники в этом вопросе ориентируется внешнеполитическое ведомство США? И ориентируется ли вообще? Если исходить из информации на сайте, то не особо.
Например, там же указано, что государственным служащим США запрещено посещать Абхазию. За последние 10 лет, нас посетило немало американских государственных служащих. Они остались вполне довольны и страной, и самим диалогом, к которому мы и сегодня вполне открыты в надежде на то, что в будущем картина о нашей стране будет складываться из существующих реалий, а не просто из политических соображений», – пишет Кове.
Ранее абхазский МИД выразил серьезную обеспокоенность «продолжающейся военной активностью Грузии и её западных партнеров».
Югоосетинский парламент утвердил нового главу и членов ЦИК
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня большинством голосов (19 из 32) одобрили кандидатуру Эмилии Гагиевой на должность главы Центризбиркома. Как пишет агентство «Рес», Гагиева с 16 августа сменит Беллу Плиеву, занимавшую эту должность четыре срока подряд.
Ранее югоосетинский парламент не мог собраться из-за отсутствия кворума. Оппозиция бойкотировала заседание, не соглашаясь с распределением парламентской квоты в ЦИК.
Сегодняшним решением в новый состав ЦИК вошли семь представителей от парламента: от «Единой Осетии» – Гултамзе Гогичева и Фатима Джиоева, от «Единства народа» – Артур Парастаев, от Компартии – Альберт Дудаев, от Народной партии – Алан Пухаев, от партии «Ныхас» – Николай Гаглоев, от депутатского объединения «За справедливость» – Тимур Кокойты.
Ранее югоосетинский президент Анатолий Бибилов назначил семь членов в Центризбирком – Кристину Авлохову, Тамаза Бестаева, Рауля Валиева, Казбека Карсанова, Дину Остаеву, Марину Цховребову и Игоря Чочиева.
Зураб Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады
Борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили, выступающий за Сербию, выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 87 кг. В матче за третье место Датунашвили одолел хорвата Ивана Хуклека.
Обладателем золотой медали стал представитель Украины Жан Беленюк, выигравший в финале у венгра Виктора Лоринца.
Зураб Датунашвили покинул сборную Грузии в 2019 году, после того как стал жертвой рукоприкладства со стороны президента Федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе. Гегешидзе были предъявлены обвинения в насилии, Датунашвили же требовал его отставки, заявляя, что федерация превратилась «в гнездо коррупции и кумовства».
Датунашвили пришлось объявить о вынужденном завершении карьеры, после чего он принял предложение Федерации борьбы Сербии и после присвоения ему сербского гражданства стал одним из лидеров сборной.
Лаша Талахадзе выиграл золото Олимпиады, установив три мировых рекорда
27-летний грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории свыше 109 кг, выиграл золотую медаль на второй Олимпиаде подряд.
По итогам двух упражнений на олимпийском турнире в Токио спортсмен поднял общий вес 488 кг (рывок – 223 кг, толчок – 265 кг), обновив три собственных мировых рекорда и не оставив соперникам ни единого шанса.
Серебряную медаль Олимпиады выиграл спортсмен из Ирана Али Давуди, обладателем бронзовой медали стал Маан Асаад из Сирии.
Таким образом, Талахадзе стал двукратным олимпийским чемпионом и принес Грузии второе золото на Играх в Токио. Ранее победителем Олимпиады стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури.
Кроме того, Талахадзе – первый спортсмен в истории независимой Грузии, дважды ставший олимпийским чемпионом.
- Первое олимпийское золото Лаша Талахадзе выиграл в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Талахадзе – пятикратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион мира.
- В копилке сборной Грузии на Олимпиаде в Токио уже семь медалей – два золота, четыре серебра и одна бронза.
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