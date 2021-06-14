Ираклию Гарибашвили объявили общекавказскую благодарность

Грузинские власти получают поздравления от западных партнеров c успехом в посреднической миссии, благодаря которой Баку 12 июня освободил 15 армянских граждан, получив от Армении карты заминированных территорий. Впрочем, попытки «Грузинской мечты» подчеркнуть в этом событии особую роль и заслугу премьер-министра Ираклия Гарибашвили оппозиция оценила скептически.

Чрезмерное восхищение заслугами и ролью премьер-министра Ираклия Гарибашвили в освобождении армянских граждан Азербайджаном и передачей Арменией Баку карт заминированных территорий в грузинской оппозиции вызвало открытое раздражение. Не только потому, что прежде Ираклий Гарибашвили особо не отличался навыками дипломатии и умением договариваться, а по отношению к политическим оппонентам и вовсе славится своей радикальностью.

Потому лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе недоумевает, почему за успешное посредничество нужно благодарить Гарибашвили. Притом, что оппозиционер не уверен, что грузинские власти смогут адекватно оценить и сохранить результаты, достигнутые благодаря США:

«Спасибо нашим западным, американским партнерам – чуть потрясли нашу власть и вовлекли в этот процесс медиации. Конечно же, замгоссекретаря Рикер (и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Филипп Рикер) неслучайно побывал в Грузии. Когда стратегический партнер предоставляет тебе такую большую роль, фактически берет тебя и ставит на авансцену, на пьедестал, – ты должен этим воспользоваться до конца, не должен расслабляться, чтобы у Грузии сохранялась собирательная, объединяющая функция в регионе».

Исключением стал лишь лидер «Граждан» депутат Алеко Элисашвили:

«Молодцы все те, кто с нашей стороны были в это вовлечены. Молодец премьер-министр Гарибашвили, молодец Госдеп США, который также был вовлечен в это дело. Да, у Грузии есть уникальное политическое региональное расположение на Южном Кавказе, и очень жаль, что мы этим не пользовались. Я услышал определенную критику. Я считаю, что есть вопросы, в которых мы все должны быть солидарны и, если нужно, – горды. Это такой момент – мы должны гордиться, что через Грузию, с помощью Грузии между нашими двумя друзьями соседями произошел обмен пленными. Это очень важное дело, и мы должны в этом случае отложить наши личные политические преференции и должны гордиться, что грузинское государство, его правительство смогли это».

Нотки обиды прозвучали в ответ на критику оппонентов в комментарии министра иностранных дел Давида Залкалиани:

«То, что премьер-министр делал последний месяц, было направлено именно на то, чтобы повысить роль и значимость Грузии в приоритетных вопросах глобальной безопасности и на фоне новой геополитической ситуации. Один из важных вопросов в этих международных отношениях – показать наши функциональные возможности большим игрокам в регионе. На этом были сосредоточены наши усилия, на то, что было сделано за последние два-три дня».

Грузинские эксперты, конечно же, не умаляют значимости посредничества, некоторые считают, что не нужно стесняться говорить и о роли премьер-министра в этом процессе, и что Грузия возвращает таким образом свою региональную значимость.

Конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили тоже готов поздравить с этим премьер- министра Гарибашвили, но не за его заслуги, а за то, что он не отказался от предложения Вашингтона:

«Так как нас в союзники взяла не Россия, а США, я этим доволен. США в нас видит больше ресурсов и потенциала, чем мы сами видим. Потому я доволен, поздравляю в самом деле и премьер-министра Гарибашвили, и Грузию, что наконец-то, пусть и не по нашей воле, а по воле наших друзей в США мы вовлеклись в миротворческий процесс. Наши действия не проактивны, а реактивны. То есть мы не сами активны, нас толкают к этому».

Паата Закареишвили объясняет, почему он убежден, что инициатива шла от США:

«С ноября месяца (2021) стоит вопрос военнопленных. С ноября месяца в Грузии никто даже не заикался о том, что готов работать по этому вопросу. Единственное, о чем Грузия заявляла, – что Тбилиси готов дать площадку, то есть стол, стул и пространство, помещение, чтобы азербайджанцы и армяне сюда приезжали и вели переговоры в Тбилиси. Потому очевидно, что это инициатива США. Именно представитель Госдепа ездил и в Баку, и в Ереван, а до этого и после в Тбилиси. США занимались посредничеством, но разделили лавры с Грузией, чтобы смягчить давление России против Армении».

И последние заявления армянского лидера Никола Пашиняна о том, что Россия остается главным партнером Армении, грузинский политолог считает этому подтверждением. Закареишвили, как и многие другие наблюдатели, надеется, что на этом посредническая роль Грузии не будет исчерпана.