На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Южной Осетии многие задаются вопросом, нужно ли последовать примеру отдельных российских регионов и ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Например, работников медицинских и образовательных учреждений, сферы обслуживания, госструктур. «Эхо Кавказа» спросило, что об этом думают жители Цхинвала.

– Как вы считаете, нужно ли вакцинацию делать обязательной для медиков, учителей, работников сферы услуг?

Нина: Я считаю, вакцинацию нужно делать обязательной для всех, вне зависимости от места работы. Вы спрашиваете человека, который в числе первых сделал прививку в городе, ждал ее. Какие вопросы? Хотите жить – делайте прививку. Я работаю в общественном месте, я такие мнения слышу, что заворачиваются уши. Такую ерунду говорят, некоторые даже мозг не включают по этому поводу. Это их выбор, пусть что хотят, то и делают. Безответственные люди!

Светлана: Я считаю, что все обязаны пройти вакцинацию. Я болела, еле-еле меня вытащили, я знаю, что это такое. Всем желаю, чтобы себя как-то защитили. И других, и себя. Первым делом себя, потом других. Я еще не сделала вакцину, шесть месяцев после болезни еще не прошло, а как пройдет, не буду думать. Вообще, не нужно бояться. Некоторые как-то нехорошо относятся к этому, но я знаю, что это за болезнь. Не дай бог, чтобы кто-то заболел. Люди разные и думают по-разному.

Оля: Честно говоря, я пока не знаю, потому что есть сомнения, мы вакцинацию к лучшему делаем или, наоборот, хуже себе делаем. Это для меня пока большой вопрос. Сколько можно будет оттягивать, я буду это оттягивать. А потом, если это будет принудительно, сама ситуация покажет. Я работаю, и говорят, еще и детей в школу не будут пускать, если родители не привиты. Поговаривают.

Алена: Нет. Категорически нет. Я категорически против всего, что касается вот этой обязаловки. Там есть побочные эффекты, там есть индивидуальность, это все нужно учитывать. Я не делала и не собираюсь.

Мадина: Я считаю, не имеет значения, что мы скажем, потому что это уже ввели в обязанность. Плохо это или хорошо, никому не известно. Раз правительство так решило, значит, они заботятся о своих гражданах. Если это так, то мы им признательны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия