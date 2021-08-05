В Абхазии выявлено 128 новых случаев коронавируса, 3 человека скончались

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались против ее воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с ее стороны, выступила на пресс-конференции в Варшаве.

Тимановская рассказала, что в Польше чувствует себя в безопасности. Вскоре в страну должен приехать ее муж, который ранее уехал из Беларуси в Украину, и тогда они смогут принять решение, как долго они останутся в Польше. Пока что Тимановская не думала о политическом убежище, одна из ее главных целей – продолжить спортивную карьеру. Спортсменка рассказала, что будет готова вернуться в Беларусь, если она будет уверена, что находиться там безопасно.

«Я очень переживаю за своих родителей, которые остались в Беларуси. Тем более что мой отец болен – у него проблемы с сердцем – и в последние дни его состояние ухудшилось. Но я надеюсь, что ничего плохого с ними не произойдет», – заявила Кристина Тимановская.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, который участвовал в пресс-конференции вместе с Тимановской, рассказал, что 6 августа состоится рассмотрение вопроса о правомерности решения Беларуси отстранить спортсменку от участия в Олимпийских играх. Интересы Тимановской представляет японский адвокат и Белорусский фонд спортивной солидарности.

«Я очень расстроена тем, что у меня отобрали шанс на Олимпийские игры. Это были долгие пять лет подготовки, пришлось много пережить: и травмы, и ковид. Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры, я рассчитываю еще как минимум на два таких старта. Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться в строй и продолжить свою карьеру», – заявила Тимановская.

1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что ее хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политического убежища за рубежом. На родине она опасается преследования.

После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.

2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.