Горькое серебро Гено Петриашвили

Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили на Олимпийских играх 2020 в Токио завоевал серебряную медаль, в финале уступив два очка американцу Гейблу Стивенсону. Его выступление завершило грузинскую программу в Токио.

Финальное выступление грузинского борца Гено Петриашвили бесспорно можно назвать самым напряженным на проходящих в Токио Олимпийских играх для национальной сборной. Выступавший в категории до 125 килограмм борец вольного стиля уступил в финале спортсмену из США Гейблу Стивенсону. До последней секунды Гено выигрывал у американца со счетом 8:7, и, когда болельщики грузинского борца уже были готовы начать праздновать победу, он допустил ошибку. Гейбл вышел вперед, и свисток судьи прозвучал в момент, когда на табло высветился счет 10:8 в пользу Стивенсона.

Петриашвили взял серебро, и, несомненно, это большое достижение, однако от него все же ждали золотой медали, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели:

«Это было… я не знаю… наверное, такое происходит один на тысячу раз в спорте. Оставалась ведь секунда. Спортсмен такого уровня не должен был делать такого (совершать ошибку). Но все же это спорт, и исключать ничего нельзя. Гено Петриашвили – один из самых уникальных атлетов в своей категории, для меня он все равно номер один. Конечно, то, что произошло, – настоящая катастрофа лично для меня и для всех, кто болел за Гено. Даже слов нет. Но это не конец, мы обязательно будем в будущем ждать от него удивительных результатов, он все же один из лучших борцов мира в этой категории».

Действительно, олимпийское серебро – это, пожалуй, самая «горькая» награда для Петриашвили, который был первым номером рейтинга и проиграл финал за доли секунды до окончания схватки. И вряд ли может служить утешением тот факт, что на прошлой Олимпиаде он завоевал бронзу, а значит, улучшил свой результат.

Не скрывают своей досады и болельщики борца: под публикацией Олимпийского комитета в соцсети Facebook, в которой организация сообщает о том, что Гено Петриашвили стал серебряным призером Олимпиады, появились десятки комментариев. Один из пользователей написал:

«Этот человек не хочет золота, что тут поделаешь? Очень жаль... очень... У него украли медаль, вынули из его же кармана… а если говорить точнее – он сам ее отдал, подарил».

И таких комментариев большинство, впрочем, есть и те, кто встает на защиту Гено и напоминает другим, что и серебро для Грузии – немалое достижение.

«У вас очень длинные языки. Гено сделал все от него зависящее, на остальное – воля Божья. Он желал стать чемпионом больше всех нас», – написала одна из подписчиц.

Итак, трижды чемпион мира, дважды Европы и бронзовый олимпийский призер 2016 года Гено Петриашвили в Грузию вернется в ранге серебряного призера Олимпийских игр 2020. Его медаль стала восьмой заработанной грузинскими спортсменами в Токио. Золото взяли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе, три серебра в копилке дзюдоистов (Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Гурам Тушишвили) и двоих борцов (Якоб Каджая греко-римская борьба и Гено Петриашвили вольная борьба), бронзу же получил тяжелоатлет Антон Плесной. И, несмотря на «упущенную» золотую медаль, – это лучшая Олимпиада для независимой Грузии, говорит Шота Хабарели:

«Такого результата у грузинских спортсменов за период независимого государства не было. Все, на кого мы рассчитывали, действительно смогли добиться успеха. Я говорил в прошлом интервью, чего мы ждем, и так действительно и получилось. Слоган Олимпийского комитета «Лучше, чем Рио» оправдался».

Впрочем, Олимпиада пока не завершилась, продолжает Хабарели, завтра на татами выйдет грузинский каратист Гогита Аркания, он претендент на призовое место, сказал респондент «Эха Кавказа».