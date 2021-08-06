Война, застывшая во времени. Тринадцать лет спустя

На фоне заявлений Москвы о готовности восстановить дипотношения с Тбилиси и одновременно предоставить населению самопровозглашенной республики Южная Осетия возможность получить российские паспорта и иметь двойное гражданство в Тбилиси обсуждают сегодня проблемы, которые принесла 13 лет назад пятидневная война.

В тот день, 13 лет назад, мало кто у линии огня и в тылу знал, продержатся ли день и выстоят ли ночь. А теперь в годовщину начала войны все пойдет по печально-тяжелому распорядку: с утра официальные лица, политики, близкие погибших на войне будут стекаться к мемориалу героев на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси, немало людей будет в селе Шиндиси в Шида Картли, где погибли 17 грузинских солдат.

А у Наны Чкареули, беженки из Ахалгори, проживающей сейчас в поселке для беженцев Церовани и возглавляющей организацию «За лучшее будущее», свой обычай в этот день. Она предается воспоминаниям:

«Восьмое августа у нас связано и со сладкими, и с горькими воспоминаниями. Еще раз вспоминаем те счастливые годы, когда жили в наших исторических и родных местах. В Церовани каждый переживает это, и многие в эти дни жалуются, что хотят забыть те трагические дни, а вопросы к ним не дают этой возможности. Сейчас здесь жить стало гораздо труднее из-за вызванных пандемией социально-экономических проблем. Это отразилось и на нашем предприятии, все меньше и меньше беженцев у нас заняты в производстве. Но я не отчаиваюсь, я верю, что лучшее впереди, и всегда говорю, что все, что мы здесь делаем, делаем для того, чтобы улучшить благосостояние, стать сильнее, а когда наступит деоккупация и мы вернемся в свои дома, начать новую жизнь».

Беженцам и тем, кто проживает сейчас в Ахалгори и на других неподконтрольных грузинским властям территориях, власть «Грузинской мечты» обещает создать концепцию развития регионов Гали и Ахалгори. Она предлагает воспользоваться льготами, предоставленными Грузии Евросоюзом, обещает более широкий доступ к системам образования, здравоохранения, а также вакцинацию против коронавируса. Об этом 3-го августа рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили перед презентацией десятилетнего плана развития аппарата госминистра по вопросам гражданского примирения и равноправия. Тогда же он пожаловался на то, как ведут себя СМИ и оппозиционные политики в то время, как власти собственными усилиями смогли приостановить процесс признания независимости Сухуми и Цхинвали:

«Мы, политики, можем множество раз призывать, обращаться к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам, как это традиционно повторяем, но мы должны показать конкретные шаги».

Такой шаг Ираклий Гарибашвили видит в демонстрации единства грузинского общества, к которому, по его мнению, оппоненты совсем не стремятся:

«Давайте сейчас на секунду задумаемся, что видит абхазская или осетинская молодежь, когда переключает и смотрит грузинские каналы, телевизионные передачи. В каждодневном режиме смотрят и слышат риторику насилия, желчи, разжигание вражды внутри нас. Никакого дискурса, повестки дня не существует в связи с будущим страны – подразумеваю большинство телевизионных каналов, политиков, политических партий. Они хотят зомбировать все общество этими искусственно созданными кризисами, саботажем, шантажом и сговором против своего народа и страны».

Но и в этой неблагоприятной для правительства среде, как сообщила госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани, есть успехи в налаживании неформальных отношений с обществами из отколовшихся регионов. По ее словам, в этих регионах растет число тех, кто хочет воспользоваться льготными предложениями Тбилиси по ведению бизнеса и созданию предприятий.

Население у разделительных линии только и слышит обещания властей, говорит местный корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури. Он испытал на себе ужас бомбежки российской авиацией 9 августа 13 лет назад своего родного города Гори.

Гога Апциаури и сегодня был в Эргнети, когда «Эхо Кавказа» связалось с ним. Он общался с местным населением:

«Изменилось, наверное, лишь то, что, к счастью, нет каждодневной бомбежки, но за это время мы стали свидетелями ползучей оккупации, того, как ограждения, устанавливаемые российскими пограничниками, продвигаются вглубь. Вот сейчас встречался с жителями Эргнети, они рассказывают, что до сих пор постоянно слышат стрельбу из-за частых военных учений. Все это не дает им забыть ужас тех дней. Здесь усиливается чувство безнадежности. Несмотря на обещания властей, здесь не урегулированы проблемы водоснабжения, остаются другие инфраструктурные проблемы. Здесь политиков видят только перед выборами».

Между тем, продолжает Гога Апциаури, все больше сел пустеют у разделительной линии. В том же Эргнети, где благодаря международным фондам и партнерам более обустроен быт, в этом году в первый класс пойдут лишь два ребенка.

Наглядным примером отсутствия к региону внимания властей служит село Зардиаанткари. Лишь спустя 13 лет, при втором сроке премьер-министра Ираклия Гарибашвили правительство решило отреставрировать дома, сожженные и разрушенные во время войны.

О проблемах Зардиаанткари еще в 2014-м, в бытность Народным защитником, писал в своих отчетах Уча Нануашвили. Теперь он – глава НПО «Институт исследования демократии» (DRI):

«Очень болезненно и печально, что эта дата отмечается поверхностно. Можно сказать, что 8 августа более способствует поляризации с населением за разделительной линией. Нет реальных шагов для сближения с абхазами и осетинами, есть несколько проектов, но они не в силах изменить картину. Государство не вкладывает максимума усилий в это направление, это касается и условий жизни граждан Грузии (по эту сторону) разделительной линии. Яркий пример – село Зардиаанткари. Лишь на 13-м году, после многочисленных отчетов омбудсмена и призывов правозащитников власти приняли решение отремонтировать там дома (поврежденные во время войны). Это еще раз говорит о том, насколько власти осознают проблемы проживающих там людей. Если бы основательно, то и политика, и стратегия были бы другими».

Уча Нануашвили называет ситуацию тупиковой. Россия не отступает, а Грузия движется по инерции:

«Военных действий нет, но война продолжается по-другому. Это информационная война, бордеризация, убийства, факты нарушения прав человека, закрытие переходных пунктов, другие социально-экономические ограничения. Тысячи людей до сих пор страдают из-за последствий этой войны».

А главное, как отмечает правозащитник, грузинское общество до сих пор не проанализировало, какие ошибки привели к войне и что отдалило грузин от абхазов и осетин еще в начале 90-х прошлого века.

СПРАВКА «Эхо Кавказа»

Во время августовской войны с грузинской стороны:

Погибли

224 гражданских лица

170 военных

14 полицейских

Были ранены

2232 человека, из них 1045 военных

Беженцами стали более 26 тысяч человек

* Данные Минобороны и МВД Грузии

С российско-югоосетинской стороны

Погибли

162 мирных жителя Южной Осетии

48 военных, из них 10 российских миротворцев

Были ранены

255 жителей Южной Осетии

157 военнослужащих

* Данные Следственного комитета при прокуратуре РФ