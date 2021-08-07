Коронавирус в Грузии: 4 216 новых случаев заражения, скончались 38 пациентов

В Грузии за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 45,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 9,3%, за последние две недели – 8,33%, а за последнюю неделю – 9,25%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 444 569.

Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 889. В Аджарии выявили 630 случаев заражения, в Имерети – 464, в Кахетии – 273, в Самегрело и Земо Сванети – 265, в Квемо Картли – 217, в Шида Картли – 195, в Мцхета-Мтианети – 106, в Гурии – 71, в Самцхе-Джавахети – 66, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.

От ковида умерли еще 38 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 054.

Выздоровели 1 735 человек, их общее число выросло до 397 240.

На данный момент в Грузии 41 249 активных случаев коронавируса. Из них 6 426 пациентов (более 15%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 303 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 287 человек. 2 523 гражданина (более 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32,3 тысячи лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 42 человека, в самоизоляции остаются более 31,7 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.