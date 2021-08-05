Между экономикой и здоровьем власть выбирает выборы

Практически все случаи заболеваемости COVID-19 приходятся на штамм «Дельта», заявляют грузинские эпидемиологи. Госпитальная система работает на пределе возможностей, и, несмотря на рекомендации специалистов, власти воздерживаются от введения ограничений.

По словам Майи Залдастанишвили, руководителя приемного отделения Центра инфекционных болезней, клиники работают на пределе возможностей.

«Я хочу сказать вам, что больницы переполнены. Этот штамм не похож на британский, он крайне заразен и очень серьезен. Его мишенью являются не только пожилые люди, но, к сожалению, и молодые», – заявила она журналистам.

В последние дни смертность в стране значительно увеличилась. За последние сутки, как и предыдущие, вновь скончалось 38 человек. Паата Имнадзе, заместитель директора Национального центра контроля заболеваний, предупредил население о новой опасности и рекомендовал не тянуть с вакцинацией:

«Штамм «Дельта» в Тбилиси и Батуми уже почти у 100% заболевших, а в целом по Грузии – у 80%. Но самое тревожное, что лабораторно уже выявлены около десяти случаев еще более заразного штамма «Дельта плюс». Что касается ограничений, то я за избирательный подход – вакцинированные граждане не должны быть ограничены, в отличие от непривитых».

Некоторые эпидемиологи говорят, что неминуема катастрофа, если не будут введены хотя бы минимальные ограничения. В их числе иммунолог-аллерголог Бидзина Кулумбегов, который сегодня в очередной раз призвал власти не медлить:

«Нагрузка на госпитальный фонд максимальная, у нас беспрецедентное количество активных, требующих госпитализации случаев. Что можно сделать в этой ситуации? Один вариант – пойти на огромные жертвы и подвергнуть перегрузке систему здравоохранения, и тогда люди будут умирать дома, не дождавшись госпитализации. Вторая – ограничить передвижение людей. Возможно, если бы у нас было вакцинировано до трети населения, проблема бы не стояла с такой остротой».

Впрочем, судя по всему, власти сделали ставку на первый вариант. Выступая на презентации очередной экономической программы правительства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили недвусмысленно дал понять, что выбор власти – развитие экономики.

«В этой ситуации, когда в страну завезено более двух миллионов доз вакцины и в общей сложности через месяц у нас будет более трех миллионов вакцин, ограничения абсолютно неоправданы, это путь в никуда. Вакцинация является залогом высокого экономического роста нашей страны», – отрезал премьер.

По мнению Бидзины Кулумбегова, это ошибочный подход, так как ставка на привлечение туристов за счет игнорирования пандемии все равно не приведет к развитию экономики:

«Мы пожертвовали благополучием граждан ради туристического сезона, но другие страны одна за другой вносят нас в «красную зону», туристы все равно не едут. К сожалению, ни государству, ни политическому руководству не удалось найти взаимовыгодный баланс, что очень прискорбно. С одной стороны, люди умирают, а с другой стороны, туристы тоже не едут в эту страну».

В целом, по словам специалиста, Грузия должна была учесть пример Азербайджана – спокойно провести вакцинацию с максимальным процентом охвата населения на фоне сохранения умеренных ограничений.

По мнению экспертов, по всей видимости, повторяется ситуация октября 2020 года, когда на фоне увеличения уровня заболеваемости власти ради успешной предвыборной кампании проигнорировали мнение эпидемиологов, сделав здоровье людей заложником политических процессов, и лишь затем, после выборов, ввели запреты.