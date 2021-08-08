Fitch подтвердило рейтинги Грузии на уровне «BB», изменив прогноз на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) Грузии на уровне «BB», изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

«Пересмотр прогноза отражает значительно улучшившуюся базовую макроэкономическую ситуацию и уверенность Fitch в том, что власти Грузии продолжат реализацию политики, поддерживающей макроэкономическую стабильность и среднесрочную устойчивость государственных финансов», - говорится в обзоре Fitch.

Как отмечается, Грузия хорошо справилась с внешним потрясением во время пандемии коронавируса. Реальный рост ВВП за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал рост денежных переводов, экспорта товаров и постепенное возвращение туристов. Между тем, поддержка со стороны официальных кредиторов позволила увеличить внешние буферные резервы.

Согласно рейтинговому сценарию Fitch, рост экономики Грузии в 2021 году увеличится в среднем до 7,8%, это на 3,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем обзоре агентства, обнародованном полгода назад. Более устойчивое восстановление в туристическом секторе и рост инвестиций смогут гарантировать рост реального ВВП в 2022-2023 годах в среднем на уровне 5,4%, что превышает потенциал 4,0-4,5%, отмечено в обзоре, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Эксперты ожидают, что коэффициент государственного долга Грузии, который достиг пика в 2020 году и составил 60% ВВП, снизится до 56% в этом году и до 55,2% в 2023 году. Аналитики отмечают, что риски для прогнозируемых макроэкономических показателей связаны с пандемией, темпами развертывания вакцинации и предстоящими в октябре выборами в местные органы власти.

С 2014 года Грузия переживает стагнацию и не может повысить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, оставаясь с оценкой «BB».

Кредитный рейтинг Грузии по годам:

2007: «BB-»

2008: «B+»

2009: «B+»

2011: «B+»

2014: «BB-»

2015: «BB-»

2018: «BB-»

2019: «BB»

2020: «BB»

2021: «BB»

Хотя оценки Fitch существенно не изменились, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что страна как никогда близка к своей цели. «Наша задача – дать стране инвестиционный рейтинг, до которого у страны осталось две ступеньки, и достижение которого выведет страну на более высокую ступень развития», - заявил Хуцишвили.