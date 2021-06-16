Грузия пустила госдолг в рост

В первом квартале госдолг Грузии впервые в истории превысил 62% от ВВП. В оппозиции предлагают разработать специальную стратегию по сокращению госдолга, тогда как в правительстве обещают значительно снизить задолженность к 2025 году.

На 1 июня государственный долг достиг рекордных 8,038 миллиардов долларов. Основные кредиторы – международные финансовые организации: Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, МВФ и другие. По этой линии Грузия задолжала 5,423 миллиарда долларов.

Кроме того, кредиторами Грузии являются и некоторые мировые державы, такие как Франция, Япония, Германия, США; общий объем заимствований составляет 1,628 миллиардов долларов. Должна Грузия и соседним государствам – России 37 миллионов, Турции – девять миллионов, Азербайджану и Армении по пять миллионов.

500 миллионов долларов приходятся на евробонды, кроме того, в качестве госдолга значится и задолженность Нацбанка перед МВФ – 486 миллионов долларов.

Некоторые оппозиционеры предлагают незамедлительно разработать стратегию по выводу Грузии из долговой ямы. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на днях предложил создать рабочую группу из представителей всех политических сил.

«Фактически за время правления «Грузинской мечты» страна превратилась в банкрота, каждый гражданин задолжал около трех тысяч долларов. Так дальше продолжать нельзя. Завтра-послезавтра страну ожидает дефолт, экономика рухнет, наша собственность обесценится, мы потеряем рабочие места», – сказал Вашадзе.

В целом, по данным Минфина, из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, с мая 2020 года Грузия дополнительно заняла 2,25 млрд долларов США.

Возвращение к докризисному уровню госдолга является делом отдаленной перспективы, признают в правительстве. Впрочем, оптимистический сценарий Минфина предполагает снижение государственного долга до 55 процентов в этом году, а к 2025 году – до 50 процентов.

Впрочем, международные аналитики не разделяют оптимизма грузинских чиновников. К примеру, рейтинговое агентство S&P Global, напротив, прогнозирует рекордный рост государственного долга Грузии в этом году. Макроэкономический отчет, опубликованный организацией, свидетельствует, что к концу 2021 года государственный долг достигнет 69,6% от валового внутреннего продукта страны, что на семь процентов больше нынешнего показателя. Согласно тому же прогнозу, долг останется на уровне 69,5% в 2022 году и снизится до 67,9% в 2023 году и до 66% в 2024 году.

По мнению аналитика организации Аарти Сахуджа (Aarti Sakhuja), риск такого сценария более чем вероятен. Об этом эксперт заявила в своем интервью изданию Forbes:

«Да, мы видим возросшие риски в отношении госдолга. Только за последний год он вырос на 20% – с 42% до 62% и, согласно нашим прогнозам, возрастет до 70% ВВП, это очень серьезная корректировка в сравнении с 2019 годом, и думаю, это значительно сужает ареал действий правительства. Кроме того, важным является обстоятельство, что до 80% госдолга номинировано в зарубежной валюте, что в условиях слабеющего лари ляжет дополнительным грузом на бюджет. Единственное, что несколько смягчает ситуацию, – длительные сроки погашения обязательств».

Ситуация усугубляется тем, что за последний год правительство не очень стесняло себя и во внутренних заимствованиях. Объем внутренних кредитов правительства достиг шести миллиардов лари, что по сегодняшнему курсу эквивалентно почти двум миллиардам долларов.