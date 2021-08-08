Коронавирус в Грузии: 3 344 новых случаев заражения, скончались 30 пациентов

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 344 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,9 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 11,96%, за последние две недели – 8,62%, а за последнюю неделю – 9,64%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 447 913.

Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 344. В Аджарии выявили 595 случаев заражения, в Имерети – 415, в Кахетии – 262, в Самегрело и Земо Сванети – 210, в Шида Картли – 155, в Квемо Картли –139, в Гурии – 84, в Мцхета-Мтианети – 59, в Самцхе-Джавахети – 49, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.

От ковида умерли еще 30 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 084.

Выздоровели 3 376 человек, их общее число выросло до 400 616.

На данный момент в Грузии 41 187 активных случаев коронавируса. Из них 6 511 пациентов (около 16%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 308 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 288 человек. 2 533 гражданина (более 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 143 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 42 человека, в самоизоляции остаются более 32,3 тысячи.