Корона тяжелеет к осени

Грузия вошла в пятерку лидеров по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. Сегодня зарегистрировано около пяти тысяч новых случаев, однако власти пока ограничиваются устными призывами к соблюдению мер предосторожности. Некоторые специалисты призывают власти к срочным ограничениям.
Так же, как прошлой осенью, постепенно растет ежедневная заболеваемость с одной до пяти тысяч случаев. За последние сутки коронавирусом заразились 4827 человек, 34 скончались.
Впрочем, на сей раз координационный совет при правительстве пока не настроен хоть как-то ограничивать перемещение людей, довольствуясь лишь устными предупреждениями. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния подтвердила после заседания, что, несмотря на очередной антирекорд, пока серьезных ужесточений не планируется.
«Самое важное – это соблюдать рекомендации по ношению масок в публичных местах. Какой смысл накладывать санкции, если сами люди не будут их соблюдать? Тогда получается, что и санкции – простая формальность», – говорит Тамар Габуния.
Иной позиции придерживается аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов.
«Повсеместное ношение медицинских масок, запрет на поездки в ночное время, рестораны только на открытом воздухе, ограничение для групп более пяти человек, открытие центров массовой вакцинации. Эти ограничения все равно придется вводить, и, если этого не сделать в ближайшее время, будет слишком поздно», – предостерег специалист.
Между тем страна близка к дефициту свободных коек – остается не более 600 мест. По словам Иване Чхаидзе, главы группы технических советников по иммунизации, при сохранении текущих темпов инфицирования их может хватить не более чем на неделю:
«В отличие от осени, когда был распространен «британский» штамм, сейчас мы имеем дело с вариантом «Дельта», который характеризуется более тяжелым ходом заболевания и, как следствие, более массовой госпитализацией. Нагрузка на медицинский сектор выросла в разы, и возможности системы не безграничны».
Согласно прогнозам специалистов, через пару недель, возможно, наступит пик, а до тех пор главные эпидемиологи снова настоятельно призывают граждан не откладывать визита в центры иммунизации. Последние данные статистики свидетельствуют, что 99,7% скончавшихся от осложнений коронавирусом не были привиты ни разу.
Вместе с тем количество противников вакцинации в Грузии по-прежнему остается значительным. Согласно последним данным соцопроса Международного республиканского института США, таких в стране насчитывается 45% – это на 6% превышает данные аналогичного апрельского опроса.
Сегодня глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе привел весьма показательный факт скрытого противодействия вакцинации. Дело в том, что регистрация на прививки происходит посредством специально сайта, и из вчерашних 19 тысяч зарегистрированных на вакцинацию Pfizer не явились три тысячи человек, что, по словам эпидемиолога, содержит все признаки саботажа. Дело в том, что в последнее время определенные группы антипрививочников посредством соцсетей призывали именно к такому методу противодействия прививкам. Если информация подтвердится, получается, что саботажники оставили без вакцин три тысячи нуждающихся. Компетентные органы ведут расследование по этому вопросу.
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