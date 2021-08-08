Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые поставила под сомнение корректность «соглашения Мишеля», гарантом соблюдения которого она являлась. В интервью телекомпании «Имеди» Зурабишвили заявила, что не понимает пункта договора, связанного с условиями назначения досрочных парламентских выборов.

28 июля «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.

«Я не должна ничего говорить о содержании документа, но была первая версия соглашения, которая не содержала [пункта о] 43%, и правящая партия не подписала его. После чего они подписали версию, где уже был отображен этот пункт. Это касается не только Грузии. Очень опасно так легко уступать вопрос о легитимации выборов», - заявила президент.

Зурабишвили добавила, что стороны должны были раньше думать о том, что приемлемо или неприемлемо для общества. Здесь же она подчеркнула, что парламентские выборы 2020 года были признаны международными партнерами легитимными, исходя из чего их результаты не могут быть подвергнуты сомнению.

Одновременно президент отметила, что считает неправильным прекращать «соглашение Мишеля» из-за «деструктивной стороны» - партии «Единое национальное движение». «Само понятие основная оппозиционная партия ошибочно. Эта партия выбрала маргинализацию. Не подписала [соглашение Мишеля], осталась на улице, где не смогла заручиться поддержкой народа. Подождем выборов и посмотрим на людей», - заявила Зурабишвили.

Ранее на этой неделе Зурабишвили резко раскритиковала «Грузинскую мечту» за выход из соглашения Шарля Мишеля. Президент заявила, что оно было «безальтернативным» и уже сыграло важную роль, поэтому она не разделяет аргумент правящей команды о том, что документ «не уменьшил политическую поляризацию».

Объясняя свое решение о выходе из «соглашения Мишеля», в ГМ подчеркнули, что самая большая оппозиционная партия страны – «Единое национальное движение» («ЕНД») – отказывается от его подписания, несмотря на то что при этом она требует от властей исполнения обязательств, определенных в договоре.

Одновременно в «Грузинской мечте» заявили, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы.

Действия правящей партии осудили в США и Европе. Некоторые международные партнеры Грузии прямо заявили, что последние события «вызвали сомнения в политической траектории Грузии».

В ответ на решение ГМ некоторые оппозиционеры отказались от собственных парламентских мандатов, а другие заявили, что в знак протеста будут участвовать лишь в голосованиях по реформам.