Гимн скупердяйству

Грузины еще с советских времен известны щедростью и способностью разбрасываться деньгами налево-направо, даже если денег нет, и все это делается на заемные деньги. Сколько фильмов об этом снято, сколько интервью взято, сколько журналистских статей написано – не подсчитать.

Но при этом есть и другая сторона, на которую мало кто обращает внимание, – параллельно со щедростью и мотовством грузин иногда характеризует немыслимая, запредельная, словами неописуемая скупость. Вернее, это не совсем скупость, а советское стремление не платить деньги там, где есть такая возможность, даже если речь идет о мелочи меньше стоимости одной пачки сигарет средней паршивости.

Говорить буду только на собственном примере, но уверен: любой житель нашей многострадальной страны может поделиться и своим опытом.

Напротив моего дома, в типичном советском полуокраинном спальном районе пару лет назад построили огромный (по местным меркам) торговый центр «Сити Молл». Черное стеклянное здание органично вписалось в убогую советскую застройку, придав ей некий современный облик. Особенно если учесть, что 15 лет назад там находился ужасный троллейбусный парк, и до последнего времени эту территории уродовали заброшенные гаражи и обшарпанная каменная ограда, которую не ремонтировали со времен царя Гороха.

В общем, все замечательно, но у местных жителей после открытия «Молла» возникла нешуточная проблема – все дворы и окружающие общественные пространства забиты автомобилями – это клиенты торгового центра бросают своих железных коней где ни попадя.

Относился я к этому спокойно, пока один раз, совершенно случайно не попал на подземную стоянку «Сити Молла»… Это было просто грандиозное зрелище. В Тбилиси мне ни разу не приходилось видеть парковку столь исполинских размеров. Там поместилась бы половина городских автомобилей, не говоря уже о покупателях торгового центра.

В какой-то момент я даже заплутал и несколько минут искал выход. И что характерно – мой двор при этом был наглухо забит автомобилями, а стоянка «Сити Молла» была практически пустой. Если это скупость, то скупость совершенно немыслимого масштаба, по сравнению с ней Гобсек – просто образец щедрости.

Сотни покупателей приезжают каждый день в «Сити Молл», где обыкновенные джинсы, которые в другом месте стоят 30 лари, там – не меньше 80… С радостными лицами размахивают пакетами с названиями различных мировых брендов, тратят в магазинах «Молла» сотни лари.

При этом готовы парковаться в соседних дворах, мучиться, выворачивать руль до предела, жариться на солнце в попытке найти укромное местечко хотя бы где-то на обочине. И все это ради того, чтобы не заплатить 2 лари за час парковки в «Сити Молле».

С одной стороны – сотни лари, потраченных на покупки, с другой – 2 лари, которые давали возможность нормально припарковать машину. В подземном паркинге, не на палящем солнце, не под проклятия местных жителей, которым до вечера негде машину поставить, и это – у себя во дворе…

Стремление грузин экономить на мелочах не поддается описанию, при этом речь идет необязательно о бедняках. В 90-е годы воровство электроэнергии и газа в Грузии приняло всеобщий характер: Абхазия XXI века – детский сад по сравнению с Грузией 90-х годов. И больше всего в этом благородном деле преуспели местные богачи.

Уж казалось бы, что стоит заплатить в месяц каких-то там 15-20 долларов за свет и за газ человеку, который такую сумму тратит за минуту игры в казино? Но нет, богачи, которые обворовали полстраны, считали своим гражданским долгом не платить по счетам – шли на самые различные ухищрения, придумывали самые разные способы замедлить движение счетчика, платили, как говорится, «на лапу» инкассаторам… И все ради того, чтобы не заплатить 15-20 баксов.

Нет, ну, конечно, ясно, тут дело не в деньгах, важен сам процесс – пусть 15 долларов, но стырить, а потом с чувством выполненного долга хвастаться перед друзьями тем, что придумал новый способ затормозить счетчик…

Такие экстремальные вещи, конечно же, ушли в прошлое, но наш народец и сегодня умеет с поражающей воображение скупостью сэкономить на мелочах.

В моем подъезде местная дворничиха собирала 3 лари с квартиры в месяц (около доллара) за поддержание чистоты. Конечно, это была совсем не та чистота, что в реанимации, но для подъезда – вполне прилично. А уж за доллар в месяц – тем более. Этот грандиозный проект продержался всего пару месяцев – местные жители трешку платить очень скоро перестали – кто-то сказал, что это много, кто-то сказал, что дворничиха халтурит, кто-то сказал, что он вообще тут квартиру снимает и ему нет дела до подъезда.

Могу сказать, что большинство жителей моего подъезда – люди вполне приличные, люмпен-пролетариев всего пара семей… Но и они не продержались больше двух месяцев – ну действительно, это же такие деньжищи – 3 лари в месяц… За какие такие заслуги?

Мы слышим такие истории каждый день в любой социальной среде, в любой прослойке. Еще в 2011 году, когда «Нацдвижение» было у власти, супруга одного из лидеров партии рассказывала, что в новостройке, где они живут, почти месяц нет воды, потому что соседи не могут собрать по 5 лари на ремонт водопровода. Надо полагать, что жилое здание, где обосновалась семья одного из партийных боссов, наверняка не было населено социально незащищенными, которые не могут позволить себе одноразово 5 лари и предпочитают ходить грязными.

Ну а что происходит в регионах, в сельской местности – тут моих возможностей явно не хватит. Тут нужен подлинный мастер пера уровня Марка Твена.

Ну, например, в середине 2000-х в селах поставили общие счетчики газа, по которым все село должно было совместно платить за электричество… Что тут началось… Все соседи пытались объегорить друг друга, использовали энергии больше, чем договаривались, подключались к кабелям соседей.

Очень скоро стало ясно, что еще полгодика такой уравниловки – и в сельской местности начнется гражданская война всех против всех. Поэтому в ускоренных темпах была осуществлена установка индивидуальных счетчиков, и резни удалось избежать.

Экономия на 2, 3 или 5 лари в месяц на фоне тысяч выброшенных в тотализаторах и онлайн-казино, на дорогие автомобили, на смартфоны… Все правильно. Хоть немного – но стырить. Как-никак, душа праздника просит.

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