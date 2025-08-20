Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Большой Кавказ

Приоткрытие Америки. Могут ли заключить сделку Трамп и Лукашенко?

Приоткрытие Америки. Могут ли заключить сделку Трамп и Лукашенко?
Embed
Приоткрытие Америки. Могут ли заключить сделку Трамп и Лукашенко?

No media source currently available

0:00 0:32:51 0:00
Скачать

В подкасте «Большой Кавказ» – Белоруссия. За последние два месяца Минск, как минимум, трижды привлёк внимание Вашингтона. Сначала Лукашенко принял спецпосланника Трампа Кита Келлога. Затем в Минск был приглашён корреспондент «The Times» Саймон Шустер, и, наконец, перед встречей с Путиным в Анкоридже белорусскому лидеру позвонил сам Трамп. Что может стоять за этими инициативами, обсуждаем с белорусским политологом Валерием Карбалевичем.

Форум

Слушать радио
XS
SM
MD
LG