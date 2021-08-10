Обзор грузинской прессы

«Заявления премьера Грузии: предвыборные обещания или острая необходимость?» – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство netgazeti. 9 августа премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал повысить зарплаты госслужащим с января 2022 года. Он также отметил, что на данный момент зарплата мэров составляет 1800-2000 лари, что, по его мнению, не соответствует сегодняшним реалиям. Исполнительный директор НПО «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе считает, что заявление премьера стоит рассматривать именно в предвыборном контексте. А программы и обещания, которые будут реализованы за счет государственного бюджета, не должны быть восприняты как обещания, данные от лица правящей партии:

«Главное – обозначить границу между правящей партией и властью. Дело в том, что распределение государственного или местного бюджета не является прерогативой какой-либо конкретной партии. Проблема в том, что такие обещания дают лица, аффилированные с правящей партией, в данном случае с представителем правящей партии, что в глазах электората воспринимается как решение, принятое правящей партией».

Подобные факты влияют на избирательный процесс, считает Долидзе. С ней соглашаются некоторые представители оппозиции, среди которых член партии «Лело» Григол Гегелия. По его мнению, «Мечта» опасается потерять голоса государственных служащих, поэтому любыми популистскими и утопическими способами пытается повлиять на их выбор и заполучить их голоса. С комментарием относительно заявления Гарибашвили выступил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. На вопрос журналиста, почему эта тема возникла именно сейчас, перед выборами, Хуцишвили ответил, что проблема была актуальна и в прошлом году, но из-за пандемии наблюдалось значительное сокращение денежных поступлений в бюджет.

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На теле гражданки Австралии Шанае Брук, найденной мертвой на горе Мтацминда, обнаружены следы побоев, девушка пыталась оказать сопротивление своему убийце. Об этом пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge. Респондент издания, которого в статье представляют как «надежный источник», рассказал до сих пор неизвестные общественности подробности расследования:

«Скажу, что не было обнаружено следов сексуального насилия, факт изнасилования не подтверждается. Известно и то, что ее убили в другом месте, а потом перенесли туда, где и было обнаружено ее тело. Впрочем, это не так далеко от места убийства. Как видно, убийца пытался спрятать труп, набросал на нее ветки. Что касается оружия убийства, это не было нечто профессиональное, ранения были нанесены в область шеи простым бытовым ножом с пластиковой рукоятью. Скорее всего, нападавший запугивал ее, а она оказывала сопротивление, на пальцах рук у нее тоже есть порезы. В общем, это не похоже на запланированное профессиональное убийство».

Расследование ведется по статье 108 УК Грузии – «умышленное убийство». МВД пока не разглашают информацию о том, кто мог быть убийцей девушки, пишет ambebi.ge.

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В последнее время СМИ распространяют большое количество информации о возможном переходе футболиста Хвичи Кварацхелия из клуба «Рубин» в футбольные гранды. Развеять слухи, возникшие вокруг этой темы, постарался агент спортсмена Мамука Джугели. В интервью информационному интернет-агентству sportall он сказал:

«12 августа мы должны встретиться с президентом «Рубина». С 80-90-процентной вероятностью Кварацхелия сменит команду и будет играть в европейском клубе очень высокого уровня. Им заинтересовались в Англии, Италии, Германии. Все решится до конца августа. Я не понимаю, откуда берут информацию люди, не имеющие отношение к футболисту, клубу или агенту, будто был какой-то интерес от «Милана». Подобного не было, и по этому вопросу с нами не говорил и бывший капитан сборной Грузии. Интерес проявлял лишь миланский «Интер», с руководством которого мы встречались еще в апреле. Что касается «Тоттенхэма», я подтверждаю информацию о том, что они проявляют серьезный интерес».

В Хвиче Кварацхелия заинтересованы практически все команды английской Премьер-лиги, минимум пять клубов немецкой Бундеслиги и итальянские «Ювентус», «Атланта», «Наполи», «Лацио» и «Интер», продолжает респондент издания. Впрочем, переговоры сейчас ведутся лишь с двумя из них: один из них английский, другой – итальянский, пишет sportall. Ранее разные СМИ писали, что переговоры по поводу трансфера Кварацхелия ведутся с «Тоттенхэмом» или «Ювентусом».