Ресторан в Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари за проведение свадьбы

Ресторан в районе Глдани на окраине Тбилиси оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3220 долларов) за проведение массового мероприятия. Об этом сообщает Инспекция труда Минздрава Грузии.

По данным ведомства, в нарушение действующих ковид-регуляций 10 августа в заведении отмечали свадьбу, пишет сайт «Новости-Грузия».

«В данном случае было запрещенное социальное мероприятие и, соответственно, выявлен был организатор – юридическое лицо, которое осуществляло указанную запрещенную деятельность. К нему была применена санкция в размере 10 тысяч лари. На данном этапе объект опечатан не будет», – сказала глава департамента надзора за безопасностью труда Майя Микая.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. В понедельник власти объявили о введении новых ограничений. С 10 августа в стране снова стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек. Строже стали контролировать запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий, а также запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время. Физических лиц, организовавших многолюдное мероприятие, оштрафуют на 2 тысячи лари, а юридических – на 10 тысяч лари. В случае критического несоблюдения инспекторы могут опечатать ресторан или ночной клуб.